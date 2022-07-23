“Реанімаційний пакет реформ” вимагає вибачень від голови конкурсної комісії з обрання очільника САП

Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” опублікувала відкритий лист-звернення до голови конкурсної комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Катерини Коваль, у якому вимагає від неї вибачень.

Про це пише “Детектор медіа”.

На думку спільноти, Коваль “безпідставно звинуватила у зриві засідань комісії та підриві довіри до її рішень” Романа Куйбіду, експерта Коаліції РПР та члена правління Центру політико-правових реформ.

Підписанти листа нагадали, що конкурсна комісія підрахувала кількість набраних кандидатами балів ще в грудні 2021 року, але оголосила переможця лише 19 липня 2022 року після публічного заклику президента України.

Під час засідання члени конкурсної комісії дискутували щодо формулювань проєкту рішення. І на пропозицію Куйбіди Коваль відповіла, що він “як майбутній політик дуже багато зробив для того, щоб зривати деякі засідання та підривати довіру до рішень комісії”.

“Ми домовилися поставити питання на голосування. Ви можете не голосувати. Я знала, що у вас буде така точка зору, тому що ви послідовно намагаєтеся не дати нам прийняти рішення… Якісь заяви робите у фейсбуці. Ви проти такого? Голосуйте “проти”, — сказала голова комісії.

“Цікаво, що саме пан Роман Куйбіда наполягав на засіданні конкурсної комісії 24 грудня 2021 року затвердити результати конкурсу та визначити переможця. Саме він входив до числа тих членів комісії, які згодом неодноразово закликали Катерину Коваль призначити чергове засідання комісії для офіційного оголошення результатів конкурсу на посаду очільника САП”, — наголошується в листі Коаліції РПР.

Підписанти листа вважають, що закиди на адресу експерта неетичні та підривають засади діалогу влади та громадськості, “який вкрай необхідно берегти в складний для країни час”.

У своїй заяві вони закликали Коваль публічно попросити вибачення у Куйбіди.

“Коаліція “Реанімаційний пакет реформ” об’єднує 26 організацій громадянського суспільства.

Передісторія

Спеціалізована антикорупційна прокуратура залишається без керівника вже півтора року – після звільнення Назара Холодницького в серпні 2020 року.

Конкурсна комісія за участі іноземних експертів 21 грудня 2021 року закінчила проведення конкурсу на нового голову САП (найбільше балів набрав детектив НАБУ Олександр Клименко). Але ставленики офісу президента в комісії заблокували затвердження результатів конкурсу. Відтак комісія досі не визначила переможця.

20 грудня 2021 року Окружний адміністративний суд ухвалив рішення, яким скасував порядок роботи конкурсної комісії на посади в САП. Однак воно не набуло чинності, і в офісі президента заявляли, що це рішення не є перепоною для визначення переможця.

Це рішення ухвалив суддя ОАСК Олексія Огурцов, який є підозрюваним у справі про плівки нібито з кабінету голови суду Павла Вовка. Останній також отримав підозру в цій справі. Провадження стосується зловживань суду і створення злочинної організації.

Обрання глави САП та розблокування антикорупційних справ вимагають міжнародні партнери України.

Призначення обраного на конкурсі голови САП є однією з офіційних вимог Євросоюзу для збереження Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

Офіс генерального прокурора 15 липня розмістив на своєму сайті оголошення про засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП, але одразу прибрав його. Втім, надалі з’явилося підтвердження, що на 19 липня таки призначене засідання конкурсної комісії з обрання керівника САП.

Перед тим 18 липня має відбутися апеляційний розгляд скарги конкурсної комісії на рішення ОАСК щодо скасування порядку роботи цієї комісії.

У зверненні 17 липня президент Володимир Зеленський заявив про потребу призначити нового спеціального антикорупційного прокурора відповідно до результатів конкурсу, що вже відбувся, а також провести конкурс на голову НАБУ.

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