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Затриманий СБУшник Кулініч передавав росіянам розвідувальну інформацію, – ДБР

17/07/2022 11:57

Колишній начальник управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч, звільнений з посади в березні передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Він був учасником шпигунської мережі та залишався чинним співробітником Служби безпеки України.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань після затримання Кулініча 16 липня.

ДБР не називає імені затриманого, але зі ЗМІ й фото відомо, що це саме Олег Кулініч.

“У межах розслідування кримінального провадження встановлено факти співпраці чинного співробітника Служби з представниками спецслужб Російської Федерації. Ця інформація підтвердилася і проведеними ДБР експертизами.
Співробітник СБУ також передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Зокрема, було задокументовано передачу ним інформації, що становить державну таємницю”, – сказано в заяві ДБР.

Держбюро інформує, що “також задокументована безпосередня участь фігуранта у діяльності злочинної організації, яка займалась розвідувальною та підривною діяльністю проти України. Дії угруповування завдавали шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці нашої держави”.

Зазначається, що працівники ДБР затримали зрадника.

Зібрано достатньо доказів для повідомлення співробітнику СБУ про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114 (пособництво у передачі або збиранні з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їх представникам відомостей, що становлять державну таємницю).

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора, зазначили в ДБР.

Передісторія

Президент Володимир Зеленський у березні 2022 року звільнив Олега Кулініча з посади начальника УСБУ в АР Крим на тлі розбирань зі швидкою втратою Херсонської області під час вторгнення військ Росії.

Олег Кулініч був призначений на посаду 21 жовтня 2020 року. Це кадрове рішення антикорупційні громадські активісти вважали “зрадою”, адже за ним тягнувся шлейф корупційних скандалів ще з періоду Деркача-Кучми. Також у соцмережах зазначають, що Кулініч на початку 1990-х років проходив навчання в академії ФСБ Росії, а потім працював в контррозвідці Федеральної служби РФ.

31 березня Зеленський позбавив звання генералів колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та ексначальника Управління СБУ на Херсонщині.

16 липня Кулініч був затриманий співробітниками ДБР і СБУ.

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Україна

Затриманий СБУшник Кулініч передавав росіянам розвідувальну інформацію, – ДБР

Колишній начальник управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч, звільнений з посади в березні передавав російським спецслужбам розвідувальну інформацію проти України. Він був учасником шпигунської мережі та залишався чинним...

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