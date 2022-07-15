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На Сході львівські десантники знищили 9 російських танків, бронетехніку і близько 70 окупантів. ВІДЕО

15/07/2022 12:13

Бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ, що воюють на східному напрямку, знищили дев’ять російських танків, сім одиниць бронетехніки та приблизно 70 російських загарбників.

Про це інформує пресслужба бригади.

“13 липня ворог розпочав масовану атаку на українські позиції. Та ми були готові. Штурмовики 80-ї бригади, організувавши чітку тактичну взаємодію з іншими підрозділами ЗСУ та НГУ cпільно підбили 9 російських танків (майже танкову роту!!!), 7 одиниць іншої бронетехніки (БТР та БМП), один вантажний автомобіль та знищили приблизно 70 окупантів”, – йдеться у повідомленні.

Військові додають, що підрозділи ЗСУ нищили ворожу техніку і піхоту дуже злагоджено.

Розвідка помічала та фіксувала цілі, а потім їх утилізовувала артилерія та штурмові групи за допомогою протитанкових ракетних комплексів “Стугна-П”, “Джавелін”, ПТУР “NLAW’ та гранатометів РПГ-7, АТ-4.

“Знищення такої кількості техніки загарбників лише за один день – це, звичайно, не остаточна перемога ЗСУ, але суттєвий крок до її наближення”, – зазначають десантники.

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