У Криму зупинку розмалювали в проукраїнські гасла й нагадали, що Росії – п**да

У місті Яни Капу (Красноперекопськ), що на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові, невідомі розмалювали зупинку громадського транспорту в патріотичні проукраїнські гасла й синьо-жовті кольори.
Світлину поширюють крайні два дні в місцевих телеграм-каналах.
Додамо, що цей населений пункт знаходиться в безпосередній близькості до адмінмежі з материковою частиною України.
А шо я маю!
Кокое красивоє вам знайшла!
Кучу́к-Мамчи́к( Долінка)
Яни Капу
Насолоджуйтеся) pic.twitter.com/Cmi359ZHUg
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022
Як писала “Новинарня“, 12 липня поблизу мосту через Керченську протоку лунали вибухи.
11 липня представництво президента в АР Крим заявило, що в Криму почав діяти рух опору “Жовта стрічка”
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