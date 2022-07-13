У Криму зупинку розмалювали в проукраїнські гасла й нагадали, що Росії – п**да

Фото із соцмереж

У місті Яни Капу (Красноперекопськ), що на тимчасово окупованому Росією Кримському півострові, невідомі розмалювали зупинку громадського транспорту в патріотичні проукраїнські гасла й синьо-жовті кольори.

Світлину поширюють крайні два дні в місцевих телеграм-каналах.

Додамо, що цей населений пункт знаходиться в безпосередній близькості до адмінмежі з материковою частиною України.

А шо я маю!

Кокое красивоє вам знайшла!

Кучу́к-Мамчи́к( Долінка)

Яни Капу

Насолоджуйтеся) pic.twitter.com/Cmi359ZHUg — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022

Як писала “Новинарня“, 12 липня поблизу мосту через Керченську протоку лунали вибухи.

11 липня представництво президента в АР Крим заявило, що в Криму почав діяти рух опору “Жовта стрічка”

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