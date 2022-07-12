Поблизу мосту через Керченську протоку лунали вибухи

Мешканці тимчасово окупованої Росією Керчі повідомили про вибухи в місті та в районі мосту через Керченську протоку, але окупаційна адміністрація міста заявила, що то російські сили протиповітряної оборони проводили навчання.
Про це писали в сомережах у вівторок, 12 липня.
Відомо про як мінімум чотири потужні “хлопки” над містом та в районі мосту через Керченську протоку.
Керч
День перестав бути томним-у бік мосту спрацювало ПВО
4 постріли
чуло місто і далеко ще де
Чи то самі рос.окупанти тренувалися збивати,чи вже щось придивлялося до моста наше,невідомо pic.twitter.com/vD5YaTYIBy
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022
Також вибухи були чутні в районі Яни Капу:
Яны Капу
Це до Керчі ніяк
Тут своє "ПВО"
взрыв был слышен в 13:18 примерно pic.twitter.com/5pyGv1YB4S
— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022
Самоназваний мер Керчі Святослав Брусаков натомість заявив, що всі вибухи в місті та в районі мосту – результат навчань.
“Гучні хлопки, які чути було сьогодні над містом, – результат навчальних стрільб засобів ППО. Тренування проводилося у штатному режимі. Бойові розрахунки показали вишкіл під час захисту стратегічно важливих об’єктів. Крим під надійним захистом!”, – заявив Брусаков, його цитує видання “Керч.ФМ”.
Як писала “Новинарня“, 1 липня росіяни провели термінові навчання з оборони керченського мосту.
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