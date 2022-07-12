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Поблизу мосту через Керченську протоку лунали вибухи

12/07/2022 19:31

Мешканці тимчасово окупованої Росією Керчі повідомили про вибухи в місті та в районі мосту через Керченську протоку, але окупаційна адміністрація міста заявила, що то російські сили протиповітряної оборони проводили навчання.

Про це писали в сомережах у вівторок, 12 липня.

Відомо про як мінімум чотири потужні “хлопки” над містом та в районі мосту через Керченську протоку.

Також вибухи були чутні в районі Яни Капу:

Самоназваний мер Керчі Святослав Брусаков натомість заявив, що всі вибухи в місті та в районі мосту – результат навчань.

“Гучні хлопки, які чути було сьогодні над містом, – результат навчальних стрільб засобів ППО. Тренування проводилося у штатному режимі. Бойові розрахунки показали вишкіл під час захисту стратегічно важливих об’єктів. Крим під надійним захистом!”, – заявив Брусаков, його цитує видання “Керч.ФМ”.

Як писала “Новинарня“, 1 липня росіяни провели  термінові навчання з оборони керченського мосту.

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