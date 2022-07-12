Поблизу мосту через Керченську протоку лунали вибухи

Фото із соцмереж

Мешканці тимчасово окупованої Росією Керчі повідомили про вибухи в місті та в районі мосту через Керченську протоку, але окупаційна адміністрація міста заявила, що то російські сили протиповітряної оборони проводили навчання.

Про це писали в сомережах у вівторок, 12 липня.

Відомо про як мінімум чотири потужні “хлопки” над містом та в районі мосту через Керченську протоку.

Керч

День перестав бути томним-у бік мосту спрацювало ПВО

4 постріли

чуло місто і далеко ще де

Чи то самі рос.окупанти тренувалися збивати,чи вже щось придивлялося до моста наше,невідомо pic.twitter.com/vD5YaTYIBy — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022

Також вибухи були чутні в районі Яни Капу:

Яны Капу

Це до Керчі ніяк

Тут своє "ПВО"

взрыв был слышен в 13:18 примерно pic.twitter.com/5pyGv1YB4S — RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) July 12, 2022

Самоназваний мер Керчі Святослав Брусаков натомість заявив, що всі вибухи в місті та в районі мосту – результат навчань.

“Гучні хлопки, які чути було сьогодні над містом, – результат навчальних стрільб засобів ППО. Тренування проводилося у штатному режимі. Бойові розрахунки показали вишкіл під час захисту стратегічно важливих об’єктів. Крим під надійним захистом!”, – заявив Брусаков, його цитує видання “Керч.ФМ”.

Як писала “Новинарня“, 1 липня росіяни провели термінові навчання з оборони керченського мосту.

Читайте також:

Росіяни посилили охорону Керченського мосту, – ЗМІ