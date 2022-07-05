Росіяни посилили охорону Керченського мосту, – ЗМІ

Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Керченського мосту для відбиття можливої атаки Збройних сил України.
Про це в вівторок, 5 липня, інформує “РИА Новости Крым” з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму.
Зазначається, що вже “встановили щити-мішені з світловідбивними елементами”.
Також російські пропагандисти цитують військового експерта РФ Сергія Горбачова.
За його словами, в районі Кримського мосту створено “багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності”: “Задіяні і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона – морчастини прикордонних військ, і Росгвардія – чергують катери і так далі” .
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