Росіяни посилили охорону Керченського мосту, – ЗМІ

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Російські окупанти посилили протиракетну та протиповітряну оборону та охорону Керченського мосту для відбиття можливої ​​атаки Збройних сил України.

Про це в вівторок, 5 липня, інформує “РИА Новости Крым” з посиланням на джерело в силових структурах окупованого Криму.

Зазначається, що вже “встановили щити-мішені з світловідбивними елементами”.

Також російські пропагандисти цитують військового експерта РФ Сергія Горбачова.

За його словами, в районі Кримського мосту створено “багатоярусну ешелоновану оборону, яка має кілька секторів і зон відповідальності”: “Задіяні і сили Південного військового округу, і Чорноморського флоту, і берегова охорона – морчастини прикордонних військ, і Росгвардія – чергують катери і так далі” .

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