Окупанти проводять термінові навчання з оборони керченського мосту. ФОТО, ВІДЕО

Російські окупанти проводять термінові навчання з оборони мосту через Керченську протоку.
Про це в п’ятницю, 1 липня, інформують місцеві ЗМІ.
“Димова завіса над Кримським мостом. Кримчани, м’яко кажучи, дуже здивовані”, – йдеться в повідомленні телеграм-каналу NEXTA-Live.
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