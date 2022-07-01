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Окупанти проводять термінові навчання з оборони керченського мосту. ФОТО, ВІДЕО

01/07/2022 15:27

Російські окупанти проводять термінові навчання з оборони мосту через Керченську протоку.

Про це в п’ятницю, 1 липня, інформують місцеві ЗМІ.

“Димова завіса над Кримським мостом. Кримчани, м’яко кажучи, дуже здивовані”, – йдеться в повідомленні телеграм-каналу NEXTA-Live. 

 

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