У Криму почав діяти рух опору “Жовта стрічка”

Ілюстративне фото. Алушта. Фото: Крим.Реалії

У тимчасово окупованому Криму розгортається рух опору росіянам “Жовта стрічка”.

Про це у понеділок, 11 липня, повідомляє представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

“У тимчасово окупованому Сімферополі, як і в Херсоні та Мелітополі, почав діяти рух опору окупантам “Жовта стрічка”, – йдеться в повідомленні.

Так, у Криму активісти розповсюджують листівки з фотографіями протесту кримчан 26 лютого 2014 року та гаслами “Крим – це Україна. Ми повертаємось!”, “Крим – Україна. Не тільки з 1954, а завжди!”, і “Час спротиву! Час боротися! Час додому”.

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