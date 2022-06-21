“Чекаємо контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму”: в окупованому Сімферополі діють партизани

У тимчасово окупованому Сімферополі діють партизани – вони розклеюють листівки в місті, в яких йдеться про те, що рух опору знає про місця розташування росіян, володіє достатньою кількості зброї та чекає контрнаступу ЗС України.

Світлини поширюють у вівторок, 21 червня, у тамтешніх телеграм-каналах та на сторінках у твітері.

“Увага! Рашисти! Вісім років та три місяці кримчани чекали ЗСУ, ми чекаємо контрнаступу та звільнення Криму від рашистів. Вісім років та три місяці ми готувалися, у нас є зброя та вся інформація – де ви, скільки вас, та чим вас треба палити. За Бучу, Гостомель, Ірпінь, Маріуполь – ви готові вас стерти з лиця землі. Чекайте, тварюки”, – йдеться на аркуші А4, прикрашеним синьо-жовтою міткою.

Симферопольские партизаны предупреждают pic.twitter.com/wH6sciVX2q — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) June 21, 2022

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