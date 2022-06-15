У тимчасово окупованому Сімферополі – потужний вибух

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунав вибух. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що гуркіт було чутно в багатьох районах міста і за його межами.
Інцидент стався ближче до опівдня у середу, 15 червня.
Telegram-канал “ЧП Симферополь” пише з посиланням на “радника глави Криму” Олега Крючкова, що “причиною хлопка (так в РФ називають вибухи, – ред.) в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар’єру”.
Зазначається, що на лінію для виклику екстрених оперативних служб 112 жодних повідомлень не надходило.
Тим часом мешканці тимчасово окупованого міста сумніваються в правдивості інформації, озвученої Крючковим.
“Нічого собі холопок, аж вікна затремтіли”
“Чути на весь Крим було”
“За 100 км від Сімферополя, теж почув”
“А я подумала – і сюди війна прийшла”
Деякі кажуть, що над лікарнею № 7 було збито ракету:
“А тепер нормальна інформація. Збили ракету над 7-ю міськлікарнею, осколки потрапили на лікарню”.
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