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У тимчасово окупованому Сімферополі – потужний вибух

15/06/2022 14:40

У тимчасово окупованому Сімферополі пролунав вибух. Місцеві жителі у соцмережах пишуть, що гуркіт було чутно в багатьох районах міста і за його межами.

Інцидент стався ближче до опівдня у середу, 15 червня.

Telegram-канал “ЧП Симферополь” пише з посиланням на “радника глави Криму” Олега Крючкова, що “причиною хлопка (так в РФ називають вибухи, – ред.) в небі над Сімферополем, найімовірніше, став перехід літаком звукового бар’єру”.

Зазначається, що на лінію для виклику екстрених оперативних служб 112 жодних повідомлень не надходило.

Тим часом мешканці тимчасово окупованого міста сумніваються в правдивості інформації, озвученої Крючковим.

“Нічого собі холопок, аж вікна затремтіли”

“Чути на весь Крим було”

“За 100 км від Сімферополя, теж почув”

“А я подумала – і сюди війна прийшла”

Деякі кажуть, що над лікарнею № 7 було збито ракету:

“А тепер нормальна інформація. Збили ракету над 7-ю міськлікарнею, осколки потрапили на лікарню”.

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