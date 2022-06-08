Ілюзія ППО: окупанти в Криму прикручують на кораблі сухопутні ЗРК “Тор”

Фото з ФБ Олександра Коваленка

У мережі з’явилися фото з патрульним кораблем проєкту 22160 “Василий Быков”, яке було зроблено у бухті тимчасово окупованого Севастополя.

Світлину опублікував журналіст Олександр Коваленко у вівторок, 7 червня.

Так, на вертолітному майданчику корабля можна розглянути сухопутний ЗРК “Тор”.

“Корабель російської чорноморської флотилії проєкту 22160 розмістив на посадковому майданчику гелікоптера ЗРК “Тор”, для захисту від атак з повітря. Мабуть, у чорноморській операційній зоні в окупантів із ППО все зовсім погано”, – йдеться в повідомленні.

Також журналіст назвав “беззубою та беззахисною” російську чорноморську флотилію та проаналізував, чому російські військові вдалися до таких способів протиповітряної оборони на кораблі.

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