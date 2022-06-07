У тимчасово окупованому Севастополі не проводитимуть військово-морський парад

Ілюстративне фото: Севастополь

Цього року Росія не зможе провести морський парад у тимчасово окупованому Севастополі на день Військово-морського флоту.

Про це йдеться у повідомлені агентства ТАСС у вівторок, 7 червня.

У Росії назвали причину: залучення бойових кораблів у бойових діях, які не зможуть взяти учать у параді.

Морський парад на день ВМФ РФ в тимчасово окупованому українському Севастополі проводиться наприкінці липня, цього року – 31 липня.

Відомо, що вже розпочалася підготовка до параду, який щорічно проводять у Санкт-Петербурзі, Кронштадті, а також у порту Тартус у Середземному морі.

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