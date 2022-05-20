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РФ вивела з Севастополя у Чорне море майже всі кораблі з крилатими ракетами на борту

20/05/2022 20:39

Наразі у Севастопольській бухті перебуває мінімальна кількість кораблів Чорноморського флоту Росії, а всі кораблі-носії крилатих ракет типу “Калібр” вийшли у море.

Про це повідомляє в п’ятницю, 20 травня, видання “Крим.Реалії”.

Зазначається, що біля Куриної пристані між бухтами Інженерна та Докова пришвартовані три кораблі.

“Перші два зліва направо на фото – це малі ракетні кораблі на повітряній подушці проєкту 1239 “Сивуч”. У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – “Бора” (бортовий номер 615) та “Самум” (616). Третій ліворуч – це сторожовий корабель проєкту 1135 “Буревестник”. У складі Чорноморського флоту два такі кораблі – “Пытливый” (868) і “Ладный” (861)”, – йдеться в повідомленні видання.

Крайнім праворуч пришвартований “Славутич” – український середній розвідувальний корабель, корабель управління. Він був захоплений Росією у «Славутича» U510 зафарбовано вже кілька років.

Біля причалу в Сухарній бухті  стоять два кораблі. Ближній із них – малий ракетний корабель проєкту 21631 “Буян-М”. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: “Вышний Волочек” (бортовий номер 609), “Орехово-Зуево” (626), “Ингушетия” (630) и “Грайворон” (600). Забарвлення МРК у Сухарній бухті – нижня частина корми чорна – відповідає МРК «Вышний Волочек» і МРК «Орехово-Зуево».

Дальній корабель у Сухарній бухті – середній розвідувальний корабель (судно зв’язку) проєкту 18280 типу «Юрий Иванов». У складі Чорноморського флоту Росії один такий корабель – «Иван Хурс».

У Південній бухті біля Мінної стіни пришвартовано низку кораблів. Ближній із них – це великий десантний корабель проєкту 1171 «Тапир». У складі Чорноморського флоту було три такі кораблі, один із них – ВДК «Саратов», за даними ЗСУ, було знищено українською ракетою в порту Бердянська. Два інші – «Орск» (бортовий номер 148) і «Николай Фильченков» (152).

Наступні два – це великі десантні кораблі проєкту 775. На Чорноморському флоті чотири такі кораблі: «Цезарь Куников» (158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151). Наразі два з них перебувають на ремонті у 13 судноремонтному заводі Чорноморського флоту в Кілен-бухті. Також біля Мінної стінки пришвартований один зі сторожових кораблів проєкту 1135 «Буревестник».

Кілен-бухта, Сухарна, Інженерна, Докова та Південна бухти є відгалуженнями великої Севастопольської бухти.

Таким чином, у морі зараз перебувають наступні носії крилатих ракет типу «Калибр»: усі три фрегати проєкту 11356Р «Буревестник» – «Адмирал Григорович» (494), «Адмирал Эссен» (490) и «Адмирал Макаров» (499); три МРК проєкту 21631 «Буян-М».

На головній базі Чорноморського флоту Росії в Севастополі залишаються два кораблі-носії «калібрів»: один МРК проєкту 21631 «Буян-М» та середній розвідувальний корабель «Иван Хурс».

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