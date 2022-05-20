Ще один пошкоджений у Бердянську корабель ЧФ РФ став на ремонт у Севастополі

Фото: Крим.Реалії

У 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії став на ремонт ще один великий десантний корабель проєкту 775 без бортового номера.

Про це повідомляє в п’ятницю, 20 травня, повідомляє видання “Крим.Реалії”.

“Корабель із зовнішніми ознаками пошкоджень наразі стоїть біля причалу неподалік входу в Кілен-бухту, на її західному березі. На лівому та правому бортах ВДК видно плями червоної ґрунтовки, з лівого борту звішено троси, до яких прикріплюється люлька для фарбування або проведення зварювально-ремонтних робіт. На причалі поруч із кораблем стоїть військовий «Камаз», портовий кран проводить вантажні роботи”, – пише видання.

Раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель «Ямал» (бортовий номер 156), який на початку травня вийшов із ремонту.

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