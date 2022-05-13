Home / Війна / У Севастополь доставили пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель ЧФ РФ

У Севастополь доставили пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель ЧФ РФ

13/05/2022 21:53

Великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії, що має зовнішні ознаки пошкодження, стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі у Кілен-бухті Севастополя.

Про це повідомляє у п’ятницю, 13 травня, видання “Крим.Реалії”.

“Лівий борт корабля пошкоджений, видно великі вм’ятини, сіра фарба місцями відсутня, на її місці великі червоні плями – такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням. Правий борт корабля не видно”, – йдеться в повідомленні. 

ВДК проєкту 775 пришвартований на південній стороні бухти, раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель “Ямал” (бортовий номер 156), який на початку травня вийшов із ремонту.

8 травня цей же пошкоджений ВДК стояв біля причалу в Сухарній бухті, яка, як і Кілен-бухта, є частиною великої Севастопольської бухти. Крізь облізлу фарбу читається його бортовий номер – 158, що відповідає великому десантному кораблю “Цезарь Куников”.
Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

У складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: «Цезарь Куников» (бортовий номер 158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151).

ВДК «Азов» пришвартований біля причалу на заводі біля Кілен-бухти. Про те, що цей корабель перебуває на ремонті, офіційних повідомлень у російських ЗМІ не було. Крим.Реалії з’ясували на початку квітня, що цей ВДК стоїть на ремонті.

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезарь Куников» та «Новочеркасск» зазнали пошкоджень.

31 березня у Севастополі поховали трьох російських моряків із великого десантного корабля «Новочеркасск».

18 квітня у Севастополі поховали командира великого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.

Читайте також:
У порту Бердянська великий десантний корабель РФ “Саратов” іде на… дно

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Військовий РФ зізнався матері, як розстріляв українського полоненого. ПЕРЕХОПЛЕННЯ СБУ

Служба безпеки України оприлюднила аудіоперехоплення, у якому військовий російської федерації зізнається у розстрілі військовополоненого. Про це пресцентр СБУ повідомив у п’ятницю, 13 травня. Спецслужба документує, як загарбник власноруч фіксує...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse