У Севастополь доставили пошкоджений у Бердянську великий десантний корабель ЧФ РФ

Фото: Крим.Реалії

Великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії, що має зовнішні ознаки пошкодження, стоїть на ремонті в 13 судноремонтному заводі у Кілен-бухті Севастополя.

Про це повідомляє у п’ятницю, 13 травня, видання “Крим.Реалії”.

“Лівий борт корабля пошкоджений, видно великі вм’ятини, сіра фарба місцями відсутня, на її місці великі червоні плями – такий колір має ґрунтовка, яку наносять перед фарбуванням. Правий борт корабля не видно”, – йдеться в повідомленні.

ВДК проєкту 775 пришвартований на південній стороні бухти, раніше на цьому місці стояв великий десантний корабель “Ямал” (бортовий номер 156), який на початку травня вийшов із ремонту.

8 травня цей же пошкоджений ВДК стояв біля причалу в Сухарній бухті, яка, як і Кілен-бухта, є частиною великої Севастопольської бухти. Крізь облізлу фарбу читається його бортовий номер – 158, що відповідає великому десантному кораблю “Цезарь Куников”.

Після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну бортові номери всіх військових кораблів зафарбовані для ускладнення ідентифікації однотипних одиниць.

У складі Чорноморського флоту чотири великі десантні кораблі проєкту 775: «Цезарь Куников» (бортовий номер 158), «Новочеркасск» (142), «Ямал» (156) та «Азов» (151).

ВДК «Азов» пришвартований біля причалу на заводі біля Кілен-бухти. Про те, що цей корабель перебуває на ремонті, офіційних повідомлень у російських ЗМІ не було. Крим.Реалії з’ясували на початку квітня, що цей ВДК стоїть на ремонті.

24 березня Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що у захопленому російськими військовими Бердянську було знищено великий десантний корабель Росії «Саратов», а великі десантні кораблі РФ «Цезарь Куников» та «Новочеркасск» зазнали пошкоджень.

31 березня у Севастополі поховали трьох російських моряків із великого десантного корабля «Новочеркасск».

18 квітня у Севастополі поховали командира великого десантного корабля «Цезарь Куников» 197 бригади десантних кораблів Чорноморського флоту Росії, капітана 3 рангу Олександра Чирву.

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