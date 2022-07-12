Українська партизанщина в Криму: побили військового з Z, поширили листівки

В окупованому Криму, в місті Судак, невідомі побили російського військовослужбовця-контрактника за одяг із пропагандистським символом Z. Про це 11 липня повідомив так званий “радник голови Криму з інформаційної політики” Олег Крючков у коментарі “РИА Новости“, а також віцеспікер Мосміськдуми Андрій Медведєв у Telegram. Військовий проходив лікування в місцевому санаторії. Нападників нібито було троє, один із них схожий на боксера. Напад стався в неділю близько 21:30. Нападники, яких у соцмережах називають “українськими партизанами”, успішно втекли.

Це один із проявів партизанського руху, який піднімається останнім часом у Криму – під впливом Херсонщини та Запоріжжя.

Так, за повідомленнями соцмереж, у Севастополі розповсюджують листівки для російських окупантів: “РуZZкий фашист, ты ответишь за свои преступления! Мы знаем, кто ты и где живешь! Ты ответишь за Бучу, Мариуполь, Ирпень, за каждого ребенка, погибшего по твоей вине. За каждую сломанную судьбу! Гореть тебе в аду! Севастополь против войны!” та ін.

Одним з ініціаторів поширення листівок став рух “Жовта стрічка”.

А нещодавно розклеєні листівки по Алушті, Сімферополю та Керчі щодо недвозначного “попередження” Кримському мосту, судячи з повідомлень у пабліках, викликали панічні настрої серед окупантів та надію серед українського населення півострова.

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