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Громада вимагає від Київради виконати заповіт Романа Ратушного і створити заказник у Протасовому Яру

09/07/2022 14:25

Громадська організація “Протасів Яр” вимагає від Київради негайно ухвалити рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру, проєкт якого, як виявилося, не включили в порядок денний наступного засідання.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці організації.

“Вимагаємо від Київради виконати заповіт Романа Ратушного – створити заказник на обох схилах Протасового Яру“, – наголошують активісти.

На четвер, 14 липня, запланована чергова сесія Київради, на яку винесено проєкти рішень щодо земельних питань, які депутати “заборгували” киянам ще до війни.

Йдеться, зокрема, про скасування незаконних змін до генплану столиці щодо ділянок Протасового Яру, на яких має бути створений заказник.

Проте, як зазначають у ГО, після оприлюднення порядку денного на цю сесію громада Протасового Яру “з величезним подивом не знайшла в переліку головного – рішення про створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру”.

“Проєкт цього рішення зареєстрували ще в листопаді 2021 року. А після нищівних перемог громади в судах, де остаточно визнали недійсним незаконний договір суборенди у Протасовому Яру, сформували й узгодили пропозиції до цього проекту. У цьому процесі активно брав участь Роман Ратушний.

І тепер, після того, як Рому вбили російські покидьки, Київрада намагається “забути” поставити на голосування рішення, яке має втілити справу його життя? Ні, так не вийде“, – попередили активісти.

“Проєкт рішення про створення заказника на обох схилах Протасового Яру має бути включений в порядок денний разом з поданими і узгодженими пропозиціями і проголосований саме 14 липня.

Це не просто вимога киян до вас як ваших виборців. Це не просто мрія Роми Ратушного, яка має бути втілена в життя. Це тепер ще і наш обов’язок з виконання Роминого заповіту“, – наголошує громада.

І вимагає:

  1. Негайно внести в порядок денний сесії 14 липня проєкт рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру.
  2. 14 липня проголосувати цей проект разом із пропозиціями, які враховують останні судові рішення щодо ділянок в Протасовому Яру.
  3. Створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру і зберегти в Києві 20 гектарів лісу.

Як писала “Новинарня“, 18 червня під час прощання з Романом Ратушним, який загинув у бою з російськими загарбниками на Харківщині, міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв “у пам’ять про Романа зробити все, щоб Протасів Яр залишився зеленою зоною”.

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Україна

Громада вимагає від Київради виконати заповіт Романа Ратушного і створити заказник у Протасовому Яру

Громадська організація “Протасів Яр” вимагає від Київради негайно ухвалити рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру, проєкт якого, як виявилося, не включили в порядок денний наступного...

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