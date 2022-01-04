Верховний Суд підтвердив заборону будівництва в парку “Протасів Яр”

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Касаційний адміністративний суд визнав законним рішення Київської міської ради про заборону будівництва в парку “Протасів Яр”.

Про це з посиланням на постанову суду від 24 грудня 2021 року пише “Лівий берег”.

“Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду погодилася з рішенням суду апеляційної інстанції про те, що під час прийняття оскаржуваних рішень Київміськрада діяла на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України з огляду на таке… Крім цього, Верховний Суд узяв до уваги висновки Конституційного Суду України в рішенні від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009, де зазначено, що орган місцевого самоврядування має право за власною ініціативою або ініціативою інших заінтересованих осіб змінити чи скасувати прийнятий ним правовий акт (у тому числі і з мотивів невідповідності Конституції чи законам України)”, – йдеться в документі.

У своєму позові забудовник переконував, що міськрада не може скасувати своє попереднє рішення про надання йому цієї земельної ділянки в оренду для забудови.

У 2007 році депутати Київміськради внесли зміни до Генплану міста й Програми озеленення, за якими ділянку зелених насаджень загального користування на вулиці Миколи Амосова віднесли до території житлової та громадської забудови.

Договір оренди, за яким забудовник мав забезпечити будівництво та експлуатацію житлового комплексу, уклали до 22 червня 2017 року. Однак, суди попередніх інстанцій установили, що будівництва чи пдіготовки до нього не здійснювали.

Треба нагадати, що конфлікт із забудовником “Дайтона груп” почався на початку травня 2019 року з бійки, оскільки про будівництво дізналися, коли на ділянці зелених насаджень поставили бетонний паркан. Найняті забудовником тітушки закидали мітингувальників камінням, а ті намагалися знести незаконний паркан.

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