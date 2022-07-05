У Білорусі військові перевіряють системи управління і оповіщення

Збройні сили Республіки Білорусь проводять перевірку систем управління та оповіщення.

Про це ввечері в вівторок, 5 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗС України.

“На Волині ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено, в той же час продовжує зберігатися загроза ракетно-авіаційних ударів з території Республіки Білорусь. За наявною інформацією, в Збройних силах цієї країни проводиться перевірка системи управління та оповіщення”, – йдеться в повідомленні.

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