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П’ятий за пів року: в Росії знайшли мертвим топменеджера, пов’язаного з Газпромом

05/07/2022 20:32

У Росії під Санкт-Петербургом  знайшли мертвим топменеджера транспортної компанії “Астра Шиппінг” Юрія Воронова.

Про це в вівторок, 5 липня, повідомив телеграм-канал Baza.

Тіло 61-річного Воронова знайшли у басейні на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки.

Зазначається, що чоловік загинув від вогнепального поранення у голову. Поруч із тілом правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Поки невідомо, кому він належав.

Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії “Астра Шиппінг”, яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах “Газпрому”. Дружина бізнесмена повідомила, що він вирушив до Ленінградської області РФ 1 липня. За її словами, перед від’їздом у її чоловіка стався конфлікт із партерами по бізнесу через втрату грошей.

Зазначимо, що

за півроку це вже п’ята смерть людини, яка пов’язана із російською газовою галуззю.

Взимку в Ленінградській області знайшли тіло голови транспортної служби “Газпром інвест” Леоніда Шульмана, а потім Олександра Тюлякова, що працював у “Газпромі” заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Тіла обох чоловіків виявили в одному селищі під Санкт-Петербургом.

У квітні у московській квартирі знайшли тіла ексвіцепрезидента “Газпромбанку” Владислава Аваєва, а також його дружини та дочки.

Трохи пізніше в Іспанії знайшли мертвими топменеджера “Новатека” Сергія Протосеню, його дружину та доньку.

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