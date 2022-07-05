П’ятий за пів року: в Росії знайшли мертвим топменеджера, пов’язаного з Газпромом

У Росії під Санкт-Петербургом знайшли мертвим топменеджера транспортної компанії “Астра Шиппінг” Юрія Воронова.
Про це в вівторок, 5 липня, повідомив телеграм-канал Baza.
Тіло 61-річного Воронова знайшли у басейні на території його ділянки у котеджному селищі Морські тераси біля Фінської затоки.
Зазначається, що чоловік загинув від вогнепального поранення у голову. Поруч із тілом правоохоронці знайшли травматичний пістолет. Поки невідомо, кому він належав.
Юрій Воронов — гендиректор транспортної компанії “Астра Шиппінг”, яка, зокрема, працювала на арктичних підрядах “Газпрому”. Дружина бізнесмена повідомила, що він вирушив до Ленінградської області РФ 1 липня. За її словами, перед від’їздом у її чоловіка стався конфлікт із партерами по бізнесу через втрату грошей.
Зазначимо, що
за півроку це вже п’ята смерть людини, яка пов’язана із російською газовою галуззю.
Взимку в Ленінградській області знайшли тіло голови транспортної служби “Газпром інвест” Леоніда Шульмана, а потім Олександра Тюлякова, що працював у “Газпромі” заступником гендиректора Єдиного розрахункового центру. Тіла обох чоловіків виявили в одному селищі під Санкт-Петербургом.
У квітні у московській квартирі знайшли тіла ексвіцепрезидента “Газпромбанку” Владислава Аваєва, а також його дружини та дочки.
Трохи пізніше в Іспанії знайшли мертвими топменеджера “Новатека” Сергія Протосеню, його дружину та доньку.
Читайте також:
Чому громадянам Росії в Європі плюють у каву
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!