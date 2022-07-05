Чому громадянам Росії в Європі плюють у каву

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Сергій Борщевський

письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Російський пропагандист Андрій Караулов, який підтримує збройну агресію проти України, нарікає, що в Європі його співвітчизникам плюють у каву.

Він не розуміє, чому. Звісно, не розуміє. Адже російська пропаганда, ще не додумалася вигадати німецьких, французьких чи італійських бандерівців, які влаштовують засідки в кав’ярнях та ресторанах з єдиною метою – дочекатися, коли туди зайде якийсь росіянин, і плюнути йому в каву.

Караулов вважає це русофобією і не розуміє, звідки беруть витоки ці потоки слини.

Гадаю, все дуже просто. Завдяки ЗМІ громадяни європейських країн щодня бачать зруйновані українські міста й села, бачать з екранів моторошні репортажі своїх журналістів і чують розповіді таких же звичайних українців, як вони звичайні німці, французи чи італійці. Зрештою, їхні країни прийняли чимало українських біженців, а це також джерело інформації.

І реагують ці європейці так, як можуть реагувати звичайні люди. На щастя, вони не переобтяжені теорією про “хороших” росіян, яку, хоч як це парадоксально, вигадали у воюючій Україні. Європейці розуміють, що таке колективна відповідальність за злочини.

І що важливо, ці європейці є тим електоратом, на який мусять зважати політики. І ця секреція європейців – захисна функція організму, який десятиліттями розкладали такі от караулови. А отже, організм починає одужувати.

Смачного, караулови! Все включено.

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