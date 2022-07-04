У боях за Сєвєродонецьк загинув кримчанин Владислав Богданович

У Луганській області в боях за Сєверодонецьк 21 червня загинув військовий із Криму, боєць 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ Владислав Богданович, позивний “Бодя”.

Про це інформує пресслужба представництва президента в АР Крим у фейсбуці.

Владислав Богданович – родом із Ялти, зростав у патріотичній родині. Його мама – відома кримська активістка і волонтерка Лариса Китайська.

Після окупації Криму зазнав переслідувань з боку російських спецслужб, тому в 2015 році був змушений залишити домівку та переїхати на материк.

“Працював автослюсарем у Харкові та Києві, завжди був відданий своїй справі”, – йдеться в повідомленні.

Після повномасштабного вторгнення не міг лишатися осторонь. Попри проблеми із зором, добровільно пішов захищати Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

21 червня 2022 року загинув у боях за Сєверодонецьк внаслідок ворожого мінометного обстрілу.

У Володимирському соборі 30 червня відбулося прощання з бійцем.

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