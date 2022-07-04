Не покинув побратима до останнього: у мережу виклали відео самопожертви українського воїна

У мережі виклали відео з передової, на якому видно, як український воїн до останнього не кидає свого пораненого побратима, попри те, що по них стріляє ворожий снайпер.
Зрештою обоє бійців загинули.
Відео відзняте з ворожого дрона. Виклали його у рашистському телеграм-каналі, наклавши російську музику.
“Відео кацапське, але кожен із нас суто з поваги має подивитися, як наш солдат до останнього не кидав свого пораненого побратима. Навряд чи ми колись узнаємо його ім’я, але в цьому пеклі він був справжнім героєм”, – пише блогерка @ohiAnnablya, яка перепостила це відео у твітері (загалом три дописи).
такі ситуації були лише в американських фільмах, але ні, це не фільм і герої справжні pic.twitter.com/FJXXOxDQNn
— фінн парнішка (@ohiAnnablya) July 3, 2022
till Valhalla pic.twitter.com/86dDUPjU2m
— фінн парнішка (@ohiAnnablya) July 3, 2022
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