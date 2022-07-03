У День Військово-Морських сил ЗСУ президент роздав нагороди й запевнив, що нарощування спроможностей ВМС завжди буде пріоритетом

Фото: ОП

У День Військово-Морських сил ЗСУ, який у 2022 році припадає на 3 липня, президент Володимир Зеленський вручив ордени “Золота Зірка” військовослужбовцям, яким надано звання Героя України, та інші державні нагороди.

Про це повідомляє сайт президента.

Зокрема, орден “Золота Зірка” президент вручив командувачу морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ генерал-лейтенанту Юрію Содолю, під керівництвом якого оперативно-тактичне угруповання “Схід” із 24 лютого 2022 року веде оборонну операцію проти військ російських окупантів на сході України.

“Завдяки його військовому таланту надзвичайно ефективно здійснюється планування та застосування артилерійських підрозділів і танкових резервів під час відбиття масованих атак ворога. Юрій Содоль особисто працює на лінії зіткнення, безпосередньо надає дієву допомогу командирам на бойових позиціях”, – відзначили у пресслужбі президента.

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Також орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджений командувач Військово-Морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

“Він бере безпосередню участь у плануванні застосування та управління сил і засобів ВМС у районі м. Одеса, у забезпеченні протидесантної оборони та протидиверсійних дій у чорноморській та азовській операційних зонах. За його участю вдалося здійснити постановку мінних загороджень та не дати ворогу провести десантну операцію у північно-західній території Чорного моря”.

Крім того, президент вручив орден Данила Галицького командиру взводу морської піхоти старшому лейтенанту Юрію Гамазі.

“Із 24 лютого 2022 року він виконує бойові завдання із захисту територіальної цілісності й недоторканності України, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Завдяки професіоналізму та рішучим діям Юрія Гамаги особовий склад морських піхотинців перегрупувався та продовжує тримати оборону поблизу н. п. Березнегувате Миколаївської області”, – повідомили в ОП.

Ордени отримали також капітан-лейтенант Руслан Іванов та капітан 3-го рангу Олександр Купа, які з березня 2022 року у складі водолазної групи тактичної групи оборони пункту базування Одеса здійснюють обстеження морських мінних загороджень.

Як наголосив президент Зеленський, нарощування спроможностей ВМС завжди буде пріоритетом влади.

“Ми прагнули й робили все, щоб український флот був взірцем потужності, сучасності та став справжньою гордістю нашої держави. Щоб ми були морською державою не в далеких спогадах минулого часу, а в реальному сьогоденні та найближчому майбутньому”, – заявив президент..

І висловив переконання, що високий професіоналізм військових ВМС та вміле володіння сучасним озброєнням і військовою технікою “гарантовано відправлять вслід за російським кораблем решту корабельного складу” російського агресора.

“Вони змусили ворожий флот залишити прибережну морську зону й відмовитися від артилерійських обстрілів узбережжя. Крейсер “Москва”, інші російські кораблі та десантні катери відчули силу нашої сучасної ракетної зброї”, – сказав Зеленський про військовослужбовців ВМСУ.

За його словами, завдяки вмілим діям українських військових “було зірвано проведення морської десантної операції ворога”.

Президент також зазначив, що героїчні бойові дії морських піхотинців на Донбасі, Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині, Одещині “назавжди заслужили повагу й подяку українського народу”.

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