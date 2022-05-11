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Звання Героя України посмертно присвоєно головному авіатору ВМС ЗС України Ігорю Бедзаю

11/05/2022 18:22

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України посмертно заступнику командувача Військово-морських сил Збройних сил України з авіації полковникові Ігорю Бедзаю.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі президента №327/2022 від 11 травня.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” Бедзаю Ігорю Володимировичу – полковнику (посмертно)”, – йдеться в документі.

Відомий офіцер Військово-морських сил, заступник командувача ВМС з авіації полковник Ігор Бедзай загинув 7 травня під час виконання бойового завдання, у складі екіпажу морського вертольоту Мі-14 від ракети російського винищувача.

Пам’яті льотчика

Ігор Бедзай обіймав посаду заступника командувача Військово-морських сил ЗС України з авіації.

Станом на 2014 рік був в.о. командира 10-ї Сакської бригади морської авіації ВМС ЗСУ.

“Про це уродженця Миколаєва за життя ходили легенди, його згадували як приклад відданості країні та військовому обов’язку”, – пише “Думська”.

2014 року 10-та бригада морської авіації стала єдиним підрозділом Збройних сил, який зумів вивести з окупованого Криму свою бойову техніку. Ризикована операція з порятунку літаків та гелікоптерів під дулами автоматів окупантів була проведена під керівництвом Бедзая.

Ігор був блискучим офіцером, добрим командиром, великим професіоналом своєї справи, що літав як на вертольотах, так і на літаках, і при цьому був дуже скромною людиною.

Фактично завдяки лідерству Ігоря Володимировича Україна зберегла морську авіацію.

Полковник був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня, а у 2018 році отримав нагородну зброю.

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