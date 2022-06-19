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Орденами й медалями вшановані ще 456 воїнів. 29 – посмертно

19/06/2022 20:24

Сайт президента оприлюднив ще три укази про відзначення захисників України державними нагородами.

Документи, підписані 17-18 червня, містять дані про вшанування 456 воїнів та силовиків, з них 29 – посмертно.

Третій із цих указів передбачає нагородження також співробітників Національної поліції.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №418/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта

ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича — підполковника

КИРИЛІНА Віталія Олександровича — підполковника

НІКОЛЮКА Віктора Дмитровича — генерал-майора

СМОЛЯКА Сергія Сергійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

ГРЕЧАНОВСЬКОГО Олексія Валерійовича — старшого лейтенанта

ГРИБЧИКА Романа Анатолійовича — майора

ДРОБИШЕВА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта

ЄВТУШИКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта

КРИСАНА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта

КРОПИВУ Костянтина Юрійовича (посмертно) — майора

ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника

НЕЇЖПАПУ Олексія Леонідовича — віце-адмірала

ПОДКУРА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта

РУБАНЦЯ Валентина Юрійовича — старшого лейтенанта

САВЧУКА Павла Олександровича — лейтенанта

СЕМКІВА Володимира Мар’яновича — підполковника

ТИХОНОВА Антона Юрійовича — майора

ТІТЕНКА Дмитра Анатолійовича — полковника

ФРАНЧУКА Олега Петровича — старшого лейтенанта

ХЛИСТУНОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

ЦИМБАЛІСТОГО Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта

ЮР’ЄВА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БУЧКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта

КОСТІВА Андрія Володимировича — капітана

КУАШЕВА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта

ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

ФЕЩЕНКА Артема Вікторовича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКАШЕВА Олександра Володимировича — сержанта

АМОО Віктора Фолорунсовича — солдата

АНДРУСИКА Андрія Олександровича — сержанта

БАЗИКА Віталія Руслановича — сержанта

БАХМАТОВА Романа Вікторовича — молодшого сержанта

БАШТАНАРА Олександра Володимировича — старшого солдата

БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата

БІЛОБОРОДОВА Дмитра Валерійовича — старшого солдата

БІЛОУСА Олександра Миколайовича — старшого сержанта

БОДНАРА Володимира Івановича — старшого солдата

БОРИСЕНКА Вадима Володимировича — молодшого сержанта

БОРІТА Олега Валентиновича — солдата

БУТУКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

БУХАНЕНКА Петра Володимировича — солдата

ВАБІЩЕВИЧА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата

ВАСИЛИШИНА Володимира Михайловича — старшого солдата

ВАСИЛЬЦЯ Анатолія Валентиновича — штаб-сержанта

ВАЩУКА Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта

ВІТЮКА Андрія Юрійовича — солдата

ВІТЮКА Василя Юрійовича — молодшого сержанта

ВІТЮКА Олексія Юрійовича — солдата

ВОЗНЮКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата

ВЯЗОВЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ГАБУ Миколу Івановича — старшого лейтенанта

ГОРДІЙЧУКА Валентина Михайловича — солдата

ГРІЩЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата

ГУБУ Дем’яна Олександровича — старшого солдата

ДАВИДЮКА Євгена Володимировича — старшого солдата

ДЕМЕНТІЯ Олександра Володимировича — солдата

ДУЖУКА Василя Васильовича — старшого матроса

ДУТЧАКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата

ДУШНОГО Олега Ярославовича — молодшого сержанта

ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта

ЗАВАДУ Михайла Йосиповича (посмертно) — солдата

ІНЖЕВАТКІНА Антона Павловича (посмертно) — сержанта

КАЛІБЕРДУ Артема Сергійовича — головного сержанта

КАРПЦЯ Сергія Олександровича — сержанта

КІЗІМОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса

КІРІКОВА Владислава Олександровича — старшого матроса

КЛИМЧУКА Віталія Вікторовича — солдата

КЛІЧУКА Олексія Михайловича — старшого солдата

КОВЗУНА Андрія Олександровича — солдата

КОЗАКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта

КОЗИРЕНКА Максима Петровича — солдата

КОНСТАНТІНОВА Олександра Сергійовича — сержанта

КОПАЧА Володимира Олексійовича — штаб-сержанта

КОПІЙКУ Миколу Володимировича — солдата

КРАСИКА Дмитра Михайловича — солдата

КРИЖАНОВСЬКОГО Віктора Григоровича — старшого сержанта

КУНІЦЬКОГО Василя Станіславовича (посмертно) — старшого сержанта

КОПКА Ігоря Богдановича — лейтенанта

КРАСЮНА Павла Олександровича — старшого лейтенанта

ЛЕНЧКА Романа Івановича — солдата

ЛИСАКА Вадима Олеговича — штаб-сержанта

ЛИСЕНКА Миколу Володимировича — старшого солдата

ЛИСТОПАДА Антона Валентиновича — капітана

ЛОШКАРЬОВА Антона Борисовича — старшого солдата

ЛУГОВЦЯ Петра Вікторовича — старшого солдата

МАГЕРОВЦЯ Олександра Мар’яновича — солдата

МАЛЬОВАНОГО Андрія Миколайовича — старшого сержанта

МАРЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата

МАСЛАКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МАСЛОВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата

МАЦЕВКУ Віктора Васильовича — солдата

МЕДВЕДЯ Олега Степановича — сержанта

НАГОРНОГО Миколу Миколайовича — головного сержанта

ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — солдата

ОНИЩЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата

ОСИПЕНКОВА Андрія Васильовича — старшого солдата

ПАРІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого солдата

ПАСЛАВСЬКОГО Станіслава Вікторовича — старшого солдата

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Олексія Руслановича — матроса

ПЕРЕХОДЬКА Дмитра Григоровича (посмертно) — солдата

ПЕТРИКА Івана Ярославовича (посмертно) — солдата

ПЕТРОВСЬКОГО Миколу Леонідовича — головного сержанта

ПІЛЕЦЬКОГО Артура Євгенійовича — солдата

ПІНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта

ПОВОРОЗНЮКА Володимира Миколайовича — старшого солдата

ПОЛЬОВОГО Михайла Васильовича (посмертно) — солдата

ПОПАДЮКА Олександра Дмитровича (посмертно) — солдата

ПОСТЕРНАКА Михайла Миколайовича — старшого солдата

ПОТАПЕНКА Сергія Ігоровича — молодшого сержанта

РЕЗНІЧЕНКА Петра Олександровича — солдата

САВЧИНА Юрія Васильовича — солдата

САМОФАЛОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата

САРЖЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — молодшого сержанта

СКОЧКА Андрія Олександровича — солдата

СТАРІКОВА Владислава Анатолійовича — молодшого сержанта

СУМОРОКА Петра Петровича (посмертно) — головного сержанта

СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта

ТЕСЛЮ Дмитра Олександровича — старшого матроса

ТОДОРА Володимира Сергійовича — молодшого сержанта

ТОКАРЯ Юрія Віталійовича — молодшого сержанта

ТОПІЛЬНИЦЬКОГО Юрія Степановича — солдата

ТРИШНЕВСЬКОГО Богдана Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ТРОФИМЧУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата

ТУВІШКІНА Олександра Олександровича — сержанта

ТУРА Андрія Олексійовича — старшину

ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — підполковника

ФІЛЬЧЕНКОВА Володимира Васильовича — солдата

ХЛИЩОВА Дмитра Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

ХМАРУКА Ігоря Івановича — старшого сержанта

ХОМИШИНА Назарія Петровича — старшого солдата

ХРОМЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта

ХРУМАЛА Михайла Петровича (посмертно) — солдата

ЦУРКАНА Володимира Вікторовича — старшого солдата

ЧЕРВЕНКОВА Віталія Івановича — старшого лейтенанта

ЧЕРНЕНКА Дениса Сергійовича — солдата

ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта

ЧЕЧЕЛЯ Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата

ШАПОВАЛОВА Дмитра Олеговича — старшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Михайла Михайловича — молодшого сержанта

ШЕВЧУКА Костянтина Юрійовича — солдата

ШЕЛЕСТА Артема Миколайовича — старшого солдата

ШИНКАРЕНКА Леоніда Ігоровича — старшого матроса

ШПИНТУ Василя Михайловича (посмертно) — солдата

ШУТКУ Степана Степановича — старшого солдата

ЮЩИКА Владислава Михайловича — солдата

ЯРМОЛЮКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта

ЯСЕНЄВА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ЯСІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого солдата

ЯЦИШИНА Мар’яна Володимировича — солдата

ЯЦЮКА Володимира Володимировича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ІВАНИЧКА Івана Ярославовича — штаб-сержанта

КІНЗЕРСЬКОГО Вадима Миколайовича — полковника

КОТЛЯРЕНКА Ярослава Миколайовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРІЄНКА Василя Івановича — солдата

БАРЧИШЕНА Петра Петровича — старшого солдата

ВАСИЛЮКА Дениса Олександровича — капітана

ГАВРИЛЮКА Богдана Олександровича — солдата

ГУНЬКА Олександра Володимировича — старшого сержанта

ДАВИДКІНА Вадима Олександровича — молодшого сержанта

ДІДЕНКА Павла Олександровича — лейтенанта

ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана

КАРДІНАЛА Максима Івановича — солдата

КІРІЧЕНКА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта

КОВАЛЬОВА Артура Вадимовича — майора

МАРЦЕНЮКА Андрія Івановича — сержанта

МИКУЛКУ Володимира Геннадійовича — солдата

НАГІРНЯКА Олексія Володимировича — сержанта

НАЗАРЕНКО Юлію Петрівну — сержанта

ОГНЕВЮКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта

ОЛІЙНИКА Олександра Степановича — солдата

ПАСТУШЕНКА Віталія Васильовича — сержанта

РУСОЛ Олену Миколаївну — сержанта

СТОЙЛОВСЬКОГО Олега Ілліча — штаб-сержанта

ТАРШИНА Володимира Анатолійовича — полковника

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

ЧЕРНЕГУ Віталія Дмитровича — капітана

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАБАНСЬКОГО Владислава Володимировича — полковника

БЕСПАЛОВА Максима Олексійовича — солдата

БЕЯ Віктора Андрійовича — лейтенанта

БОМЕРСБАХА Олексія Мар’яновича — старшого солдата

БОСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана

БРИЗГАЛОВА Сергія Олександровича — сержанта

ВАЛЬКА Олександра Івановича — сержанта

ВАСИЛЬКІВА Миколу Івановича — солдата

ВАСІЛЬКОВА Назарія Олександровича — солдата

ВЕСЕЛОВА Владислава Олеговича — солдата

ВЛАСЕНКА Руслана Михайловича — капітана

ВОЛОШИНА Владислава Андрійовича — капітана

ГАЛЄТУ Станіслава Олексійовича — молодшого сержанта

ГИЩУКА Михайла Володимировича — старшого сержанта

ГЛОВУ Андрія Ярославовича — головного сержанта

ГРИЦИКА Вадима Васильовича — солдата

ГРОНСЬКОГО Олега Валерійовича — матроса

ГУЗОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — солдата

ДОНЦОВА Сергія Станіславовича — старшого солдата

ЗАБУДЬКА Богдана Анатолійовича — майора

ЗВЄРЄВА Миколу Миколайовича — підполковника

КАРПОВА Миколу Віталійовича — молодшого сержанта

КОВАЛЯ Олега Степановича — старшого солдата

КОМАНЕЦЬКОГО Ярослава Володимировича — старшого солдата

КОТЕЛЮХА Віталія Олександровича — солдата

КОЧУБЕЯ Юрія Васильовича — молодшого сержанта

КРУКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата

КУШНАРЕНКА Владислава Олександровича — старшого солдата

ЛИСЕНКА Віталія Олексійовича — солдата

МАКСІМОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса

МАРКІНА Микиту Станіславовича — молодшого сержанта

МАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта

МАТВІЇВА Андрія Васильовича — солдата

МІСЯКА Вадима Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МІТНІЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — капітана

МОКРИЦЬКОГО Максима Ігоровича — солдата

НАУМЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта

НЕНЧУКА Любомира Романовича — солдата

ОГАНОВА Данила Едуардовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Володимира Віталійовича — старшого сержанта

ПЕЧЕРОГУ Сергія Михайловича — старшого матроса

ПУДЕЛЬСЬКОГО Андрія Степановича — старшого солдата

РАТУШНЯКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата

РИБІЯ Михайла Івановича — старшого солдата

РОЗЕНБАУМА Михайла Кімовича — солдата

САГАДЮКА Петра Ігоровича — солдата

СВИСТУНА Андрія Романовича — головного сержанта

СЕРБІНА Романа Петровича — старшого солдата

СІМОНОВУ Ольгу Сергіївну — старшого сержанта

СЛИНЬКА Володимира Олександровича — полковника

СМІРНОВА Анатолія Георгійовича — солдата

СОКИРКУ Вадима Михайловича — старшого солдата

СТОРОЩУКА Юрія Андрійовича — солдата

ФАМУЛЯКА Павла Євгенійовича — солдата

ХОРОЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — молодшого сержанта

ЦИГАНОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта

ЧЕРНЯВСЬКОГО Юрія Романовича — сержанта

ШАТСЬКОГО Сергія Миколайовича — старшого солдата

ШВАГРУКА Олега Олександровича — старшого матроса

ШЕВЧУКА Павла Володимировича — старшого солдата

ЮСИП’ЮКА Віктора Івановича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ХАНА Сергія Сергійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №425/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ВІТУШКА Петра Геннадійовича — підполковника

ЯНЦЕВИЧА Антона Валерійовича — капітана 3 рангу

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника

БОЧИНА Любомира Володимировича — майора

ВИЦЬКОГО Юрія Івановича — капітана 2 рангу

ВОРОНІНА Володимира Володимировича — полковника

ВОРОНУ Вадима Володимировича — майора

ГОРКУШУ Петра Петровича — підполковника

ГРАБОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — капітана

ГРЕБНЄВА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта

ДОЛГІХ Володимира Петровича — капітана

КЛИМА Марка Олександровича — старшого лейтенанта

КОЗАКА Володимира Валерійовича — капітана 1 рангу

КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта

МАРАШКІНА Сергія Михайловича — капітана 3 рангу

МИРОНЮКА Олександра Івановича — капітана

МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта

ОЛЄЙНІКОВА Іллю Миколайовича — полковника

ПАНАСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана

САВИЦЬКОГО Сергія Олександровича (посмертно) — підполковника

СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора

СТЕЛЬМАЩУКА Миколу Сергійовича — капітана

СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника

ТИХОНЮКА Віктора Васильовича — капітана

ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта

ЧОРНОБАЯ Ігоря Івановича — майора

ЯКОВЕНКА Павла Васильовича — старшого лейтенанта

ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

БОВСУНІВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — сержанта

БОНДАРЯ Андрія Володимировича — штаб-старшину

ВЕНЬКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ВЕРНЕРА Максима Юрійовича — молодшого сержанта

ВОЛОДЬКА Олексія Миколайовича — головного корабельного старшину

ВОРОНІНА Олексія Юрійовича — старшину 1 статті

ГАЛАТУ Владислава Олексійовича — майора

ГОВОРА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта

ГОЦА Петра Борисовича — майора

ДАНИЛЮКА Юрія Олександровича — матроса

ДЕМЧЕНКА Миколу Григоровича — сержанта

ДІГТЯРЕНКА Ігоря Анатолійовича — полковника

ЄГОРОВА Віталія Вячеславовича — майора

ЄСІНА Романа Вікторовича — підполковника

ЗАЙЦЕВА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта

ЗВЄРЄВА Юрія Юрійовича — старшого солдата

КАЛЕНСЬКОГО Арсена Ілларіоновича — солдата

КАЛОВА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

КАРПУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта

КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта

КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата

КОЛМОГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого матроса

КОЛОМІЙЦЯ Андрія Олександровича — старшого солдата

КОЛОСІНСЬКОГО Михайла Віталійовича — старшого сержанта

КОХАНОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта

НАСТИНА Валерія Петровича — майора

НІКОЛАЄВСКОГО Віталія Валерійовича — старшого лейтенанта

ОГАРЕНКА Василя Вадимовича — капітана 3 рангу

ПАСІКУ Анатолія Якимовича — підполковника

ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата

РЕУСА Андрія Валерійовича — прапорщика

РОЖКА Олександра Михайловича — полковника

РОМАНИШИНА Олександра Владиславовича — головного сержанта

РОМАНЮКА Романа Васильовича — полковника

САВЕЛЬЄВА Дмитра Олександровича — лейтенанта

САВКА-БАХТЄЄВА Володимира Володимировича — сержанта

САЛІМОВСЬКОГО Ярослава Леонідовича — сержанта

САЩУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

СІДАКА Андрія Вікторовича — капітана

СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта

СТРОГОВА Володимира Олександровича — старшого солдата

ТАРАСА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

ТРЕТЯКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта

ФЕСИКА Олександра Андрійовича — капітан-лейтенанта

ХЕЛЕНЮКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

ЧЕРНЕНКА Павла Григоровича — старшого лейтенанта

ЧУБ Наталію Анатоліївну — старшого лейтенанта

ШЕВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта

ШИЛА Романа Олеговича — матроса

ЮРКЕВИЧА Ігоря Степановича — молодшого сержанта

ЯНЧЕНКА Олександра Юрійовича — солдата

ЯСКУЛЬСЬКОГО Тараса Вікторовича — солдата

Нагородити орденом Данила Галицького

ГАМАГУ Юрія Казимировича — старшого лейтенанта

ІВАНОВА Руслана Вікторовича — капітан-лейтенанта

КРАВЦЯ Олега Олеговича — лейтенанта

КРОКІСА Ігоря Юрійовича — капітана

КУПУ Олександра Сергійовича — капітана 3 рангу

ОПРЮ Сергія Васильовича — капітана

САВЧЕНКА Дмитра Васильовича — майора

СТУПНИЦЬКОГО Ігоря Васильовича — контр-адмірала

ТАРАСЕНКА Олексія Анатолійовича — капітана 1 рангу

УРСОЛА Андрія Олександровича — капітана 1 рангу

УСТАНОВСЬКОГО Артема Віталійовича — капітан-лейтенанта

ХАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — капітана 1 рангу

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АВВАКУМОВА Сергія Анатолійовича — капітана 2 рангу

АТРОХОВА Євгена Миколайовича — капітана 3 рангу

АХЧІ Артура Олеговича — старшого сержанта

БАБІЧЕВА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта

БАРЧАНА Руслана Борисовича — капітан-лейтенанта

БОЙЧЕНКА Андрія Вікторовича — капітана 2 рангу

ВАРУХУ Дениса Анатолійовича — сержанта

ГАЛЮКОВА Андрія Юрійовича — капітана 1 рангу

ГАПОНЦЕВА Олександра Олександровича — солдата

ГЕНІХА Сергія Валентиновича — старшого матроса

ГЕРАСИМОВИЧА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта

ГРИГОРЬЯНА Бориса Борисовича — капітана

ГРИНЮКА Юрія Петровича — старшинуа

ГУСТОВА Дмитра Вікторовича — солдата

ДЕМ’ЯНЕНКА Ігоря Васильовича — капітана 1 рангу

ДОРОШЕНКА Олексія Петровича — капітана 2 рангу

ЖЕЛЯЗА Степана Володимировича — старшого солдата

ЗЕМЛЯНКІНА Антона Миколайовича — старшого солдата

ЗУЗУ Дениса Володимировича — старшого сержанта

ІВАНЧАКА Василя Дмитровича — штаб-сержанта

ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата

КОВАЛЬЧУКА Володимира Валерійовича — солдата

КРАВЧУКА Андрія Володимировича — матроса

КУПЧИНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого матроса

ЛАКОМОВА Сергія Володимировича — майора

ЛЕВИЦЬКОГО Максима Романовича — солдата

ЛЕЛЕТА Олександра Миколайовича — майстер-старшину

ЛИПЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата

ЛИСЕНКА Володимира Васильовича — молодшого сержанта

МАЛОМУТА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта

МАТВІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта

МЕМЕТОВУ Дарину Пилипівну — капітана

МЕРКУЛОВА Антона Олександровича — молодшого сержанта

МИХАЙЛОВА Олександра Володимировича — капітана 3 рангу

МИХАЛЬЧУКА Романа Романовича — лейтенанта

ОДРАЖИЯ Олега Володимировича — старшого солдата

ПАУЧЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта

ПЕТРУХІНА Костянтина Сергійовича — старшого матроса

ПРОКОФІЯ Тараса Васильовича — солдата

РЕУЛЬЦЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата

САРНЮКА Сергія Володимировича — солдата

СИБІРКА Олександра Дмитровича — солдата

СІМОНИКА Сергія Анатолійовича — майора

СОПЬЯНИКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта

СОСОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта

СТАВРОВА Романа Ігоровича — капітана 1 рангу

УЛЬЯНЦЯ Сергія Вікторовича — солдата

УСТИНЧЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта

ЦУКОРА Віктора Євгенійовича — капітана

ЧУЧКА Павла Павловича — старшого лейтенанта

ШАПОВАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата

ШАХОВА Андрія Євгеновича — солдата

ШКАДОВСЬКОГО Юрія Олеговича — капітана 1 рангу

ЯВОРСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата

ЯНОВСЬКОГО Руслана Андрійовича — матроса

ЯРОШЕНКА Івана Олеговича — капітана

ЯРОШЕНКА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата

ВЕДМЕДЕРЮ Станіслава Станіславовича — старшого лейтенанта

ЖУРБЕНКА Олексія Павловича — матроса

ІЛЬЮЩЕНКА Романа Олеговича — капітан-лейтенанта

ІПАТОВА Артема Володимировича — старшого лейтенанта

КАМІНУ Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта

КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата

КОВАЛЯ Володимира Володимировича — капітана 3 рангу

КРИЖАНІВСЬКОГО Віктора Вікторовича — старшого солдата

КУЧЕРА Олександра Миколайовича — майора

КУЧЕРЕНКА Сергія Сергійовича — старшину 2 статті

НІКОЛАЄВА Валерія Івановича — капітана

ОГУЯ Артема Вікторовича — матроса

ПІСКУНА Микиту Максимовича — старшого матроса

ПОНОМАРЬОВА Владислава Романовича — матроса

ПРОСКУРІНА Артема Васильовича — штаб-старшину

РУСАНОВА Андрія Анатолійовича — майора

СТАХОРСЬКОГО Сергія Володимировича — штаб-старшину

ХВАСТУНОВА Володимира Юрійовича — головного корабельного старшину

ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича — лейтенанта

ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта

ШЕРСТЮКА Олександра Вікторовича — штаб-старшину.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 червня 2022 року

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №427/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

МАЦЕНКА Миколу Валерійовича — старшого лейтенанта

СКРИЛЬНИКА Валерія Вікторовича — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕЗБАБНОГО Валерія Володимировича — лейтенанта

ЖЕРЕБА Олександра Петровича — полковника

КОРЯКА Василя Вікторовича — капітана

КРАВЦЯ Володимира Володимировича — полковника

МРАЧКОВСЬКОГО Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта

РАКИТІНА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта

РУСЕЦЬКОГО Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта поліції

САВЕНКА Василя Валерійовича — капітана 2 рангу

ЩОРБУ Миколу Олеговича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БАБІКОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

БЕСЕДУ Дениса Васильовича — солдата

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АКІМОВУ Кароліну Павлівну — молодшого лейтенанта

БАШЛИКОВА Володимира Миколайовича — матроса

БОГАТОВА Олексія Олексійовича — старшого сержанта

БОЙКА Сергія Євгеновича — матроса

ЗЮБРИЦЬКОГО Богдана Олександровича — старшого лейтенанта

КАЛИТУ Миколу Віталійовича — старшого сержанта

КИСЛЮКА Ігоря Олеговича — капітана

КРАСНОПЬОРОВА Руслана Володимировича — молодшого лейтенанта

ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — капітана поліції

ЛУПИНОСА Івана Анатолійовича — молодшого сержанта

МОРОЗОВА Антона Олександровича — молодшого лейтенанта

МУЛЯВУ Романа Євгеновича — полковника

НЕПОМНЯЩОГО Сергія Анатолійовича — капітана

НІКОЛАЄВА Івана Івановича — старшого матроса

НОЗДРАТЕНКА Олександра Михайловича — підполковника поліції

РЕЗНІКОВА Миколу Юрійовича — сержанта

САВИЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата

ТРАФІМОВА Богдана Вікторовича — штаб-сержанта

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

ГОНЧАРУК Світлану Геннадіївну — солдата

ЗІНЬКОВСЬКУ Аліну Миколаївну — капітана

КАЛЬЧУК Оксану Віталіївну — полковника медичної служби

КЛИМЕНКО Ірину Василівну — майора поліції

КОВАЛЕВИЧА Євгена Валерійовича — капітана

НАЗАРУКА Віктора Олеговича — старшого лейтенанта

СМЕРКАЛОВА Дениса Юрійовича — старшого сержанта

СПИЦЮ Інну Олегівну — старшого солдата

ШУЛЬГУ Ірину Сергіївну — головного сержанта

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

КИСЕЛЬОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта

ЛАТИШЕВА Антона Сергійовича — солдата

МАРКОВА Олега Олександровича — молодшого сержанта.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

18 червня 2022 року
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