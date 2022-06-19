Орденами й медалями вшановані ще 456 воїнів. 29 – посмертно

Сайт президента оприлюднив ще три укази про відзначення захисників України державними нагородами. Документи, підписані 17-18 червня, містять дані про вшанування 456 воїнів та силовиків, з них 29 – посмертно. Третій із цих указів передбачає нагородження також співробітників Національної поліції. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №418/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича — підполковника КИРИЛІНА Віталія Олександровича — підполковника НІКОЛЮКА Віктора Дмитровича — генерал-майора СМОЛЯКА Сергія Сергійовича — підполковника Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня ГРЕЧАНОВСЬКОГО Олексія Валерійовича — старшого лейтенанта ГРИБЧИКА Романа Анатолійовича — майора ДРОБИШЕВА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта ЄВТУШИКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта КРИСАНА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта КРОПИВУ Костянтина Юрійовича (посмертно) — майора ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника НЕЇЖПАПУ Олексія Леонідовича — віце-адмірала ПОДКУРА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта РУБАНЦЯ Валентина Юрійовича — старшого лейтенанта САВЧУКА Павла Олександровича — лейтенанта СЕМКІВА Володимира Мар’яновича — підполковника ТИХОНОВА Антона Юрійовича — майора ТІТЕНКА Дмитра Анатолійовича — полковника ФРАНЧУКА Олега Петровича — старшого лейтенанта ХЛИСТУНОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта ЦИМБАЛІСТОГО Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта ЮР’ЄВА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БУЧКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта КОСТІВА Андрія Володимировича — капітана КУАШЕВА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата ФЕЩЕНКА Артема Вікторовича — старшого солдата ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АКАШЕВА Олександра Володимировича — сержанта АМОО Віктора Фолорунсовича — солдата АНДРУСИКА Андрія Олександровича — сержанта БАЗИКА Віталія Руслановича — сержанта БАХМАТОВА Романа Вікторовича — молодшого сержанта БАШТАНАРА Олександра Володимировича — старшого солдата БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата БІЛОБОРОДОВА Дмитра Валерійовича — старшого солдата БІЛОУСА Олександра Миколайовича — старшого сержанта БОДНАРА Володимира Івановича — старшого солдата БОРИСЕНКА Вадима Володимировича — молодшого сержанта БОРІТА Олега Валентиновича — солдата БУТУКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта БУХАНЕНКА Петра Володимировича — солдата ВАБІЩЕВИЧА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата ВАСИЛИШИНА Володимира Михайловича — старшого солдата ВАСИЛЬЦЯ Анатолія Валентиновича — штаб-сержанта ВАЩУКА Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта ВІТЮКА Андрія Юрійовича — солдата ВІТЮКА Василя Юрійовича — молодшого сержанта ВІТЮКА Олексія Юрійовича — солдата ВОЗНЮКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата ВЯЗОВЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ГАБУ Миколу Івановича — старшого лейтенанта ГОРДІЙЧУКА Валентина Михайловича — солдата ГРІЩЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата ГУБУ Дем’яна Олександровича — старшого солдата ДАВИДЮКА Євгена Володимировича — старшого солдата ДЕМЕНТІЯ Олександра Володимировича — солдата ДУЖУКА Василя Васильовича — старшого матроса ДУТЧАКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата ДУШНОГО Олега Ярославовича — молодшого сержанта ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта ЗАВАДУ Михайла Йосиповича (посмертно) — солдата ІНЖЕВАТКІНА Антона Павловича (посмертно) — сержанта КАЛІБЕРДУ Артема Сергійовича — головного сержанта КАРПЦЯ Сергія Олександровича — сержанта КІЗІМОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса КІРІКОВА Владислава Олександровича — старшого матроса КЛИМЧУКА Віталія Вікторовича — солдата КЛІЧУКА Олексія Михайловича — старшого солдата КОВЗУНА Андрія Олександровича — солдата КОЗАКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта КОЗИРЕНКА Максима Петровича — солдата КОНСТАНТІНОВА Олександра Сергійовича — сержанта КОПАЧА Володимира Олексійовича — штаб-сержанта КОПІЙКУ Миколу Володимировича — солдата КРАСИКА Дмитра Михайловича — солдата КРИЖАНОВСЬКОГО Віктора Григоровича — старшого сержанта КУНІЦЬКОГО Василя Станіславовича (посмертно) — старшого сержанта КОПКА Ігоря Богдановича — лейтенанта КРАСЮНА Павла Олександровича — старшого лейтенанта ЛЕНЧКА Романа Івановича — солдата ЛИСАКА Вадима Олеговича — штаб-сержанта ЛИСЕНКА Миколу Володимировича — старшого солдата ЛИСТОПАДА Антона Валентиновича — капітана ЛОШКАРЬОВА Антона Борисовича — старшого солдата ЛУГОВЦЯ Петра Вікторовича — старшого солдата МАГЕРОВЦЯ Олександра Мар’яновича — солдата МАЛЬОВАНОГО Андрія Миколайовича — старшого сержанта МАРЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата МАСЛАКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта МАСЛОВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата МАЦЕВКУ Віктора Васильовича — солдата МЕДВЕДЯ Олега Степановича — сержанта НАГОРНОГО Миколу Миколайовича — головного сержанта ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — солдата ОНИЩЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата ОСИПЕНКОВА Андрія Васильовича — старшого солдата ПАРІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого солдата ПАСЛАВСЬКОГО Станіслава Вікторовича — старшого солдата ПЕРЕПЕЛИЦЮ Олексія Руслановича — матроса ПЕРЕХОДЬКА Дмитра Григоровича (посмертно) — солдата ПЕТРИКА Івана Ярославовича (посмертно) — солдата ПЕТРОВСЬКОГО Миколу Леонідовича — головного сержанта ПІЛЕЦЬКОГО Артура Євгенійовича — солдата ПІНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта ПОВОРОЗНЮКА Володимира Миколайовича — старшого солдата ПОЛЬОВОГО Михайла Васильовича (посмертно) — солдата ПОПАДЮКА Олександра Дмитровича (посмертно) — солдата ПОСТЕРНАКА Михайла Миколайовича — старшого солдата ПОТАПЕНКА Сергія Ігоровича — молодшого сержанта РЕЗНІЧЕНКА Петра Олександровича — солдата САВЧИНА Юрія Васильовича — солдата САМОФАЛОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата САРЖЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — молодшого сержанта СКОЧКА Андрія Олександровича — солдата СТАРІКОВА Владислава Анатолійовича — молодшого сержанта СУМОРОКА Петра Петровича (посмертно) — головного сержанта СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта ТЕСЛЮ Дмитра Олександровича — старшого матроса ТОДОРА Володимира Сергійовича — молодшого сержанта ТОКАРЯ Юрія Віталійовича — молодшого сержанта ТОПІЛЬНИЦЬКОГО Юрія Степановича — солдата ТРИШНЕВСЬКОГО Богдана Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта ТРОФИМЧУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата ТУВІШКІНА Олександра Олександровича — сержанта ТУРА Андрія Олексійовича — старшину ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — підполковника ФІЛЬЧЕНКОВА Володимира Васильовича — солдата ХЛИЩОВА Дмитра Валерійовича (посмертно) — старшого солдата ХМАРУКА Ігоря Івановича — старшого сержанта ХОМИШИНА Назарія Петровича — старшого солдата ХРОМЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта ХРУМАЛА Михайла Петровича (посмертно) — солдата ЦУРКАНА Володимира Вікторовича — старшого солдата ЧЕРВЕНКОВА Віталія Івановича — старшого лейтенанта ЧЕРНЕНКА Дениса Сергійовича — солдата ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта ЧЕЧЕЛЯ Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата ШАПОВАЛОВА Дмитра Олеговича — старшого сержанта ШЕВЧЕНКА Михайла Михайловича — молодшого сержанта ШЕВЧУКА Костянтина Юрійовича — солдата ШЕЛЕСТА Артема Миколайовича — старшого солдата ШИНКАРЕНКА Леоніда Ігоровича — старшого матроса ШПИНТУ Василя Михайловича (посмертно) — солдата ШУТКУ Степана Степановича — старшого солдата ЮЩИКА Владислава Михайловича — солдата ЯРМОЛЮКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта ЯСЕНЄВА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта ЯСІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого солдата ЯЦИШИНА Мар’яна Володимировича — солдата ЯЦЮКА Володимира Володимировича — старшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького ІВАНИЧКА Івана Ярославовича — штаб-сержанта КІНЗЕРСЬКОГО Вадима Миколайовича — полковника КОТЛЯРЕНКА Ярослава Миколайовича — полковника Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АНДРІЄНКА Василя Івановича — солдата БАРЧИШЕНА Петра Петровича — старшого солдата ВАСИЛЮКА Дениса Олександровича — капітана ГАВРИЛЮКА Богдана Олександровича — солдата ГУНЬКА Олександра Володимировича — старшого сержанта ДАВИДКІНА Вадима Олександровича — молодшого сержанта ДІДЕНКА Павла Олександровича — лейтенанта ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана КАРДІНАЛА Максима Івановича — солдата КІРІЧЕНКА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта КОВАЛЬОВА Артура Вадимовича — майора МАРЦЕНЮКА Андрія Івановича — сержанта МИКУЛКУ Володимира Геннадійовича — солдата НАГІРНЯКА Олексія Володимировича — сержанта НАЗАРЕНКО Юлію Петрівну — сержанта ОГНЕВЮКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта ОЛІЙНИКА Олександра Степановича — солдата ПАСТУШЕНКА Віталія Васильовича — сержанта РУСОЛ Олену Миколаївну — сержанта СТОЙЛОВСЬКОГО Олега Ілліча — штаб-сержанта ТАРШИНА Володимира Анатолійовича — полковника Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня ЧЕРНЕГУ Віталія Дмитровича — капітана Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАБАНСЬКОГО Владислава Володимировича — полковника БЕСПАЛОВА Максима Олексійовича — солдата БЕЯ Віктора Андрійовича — лейтенанта БОМЕРСБАХА Олексія Мар’яновича — старшого солдата БОСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана БРИЗГАЛОВА Сергія Олександровича — сержанта ВАЛЬКА Олександра Івановича — сержанта ВАСИЛЬКІВА Миколу Івановича — солдата ВАСІЛЬКОВА Назарія Олександровича — солдата ВЕСЕЛОВА Владислава Олеговича — солдата ВЛАСЕНКА Руслана Михайловича — капітана ВОЛОШИНА Владислава Андрійовича — капітана ГАЛЄТУ Станіслава Олексійовича — молодшого сержанта ГИЩУКА Михайла Володимировича — старшого сержанта ГЛОВУ Андрія Ярославовича — головного сержанта ГРИЦИКА Вадима Васильовича — солдата ГРОНСЬКОГО Олега Валерійовича — матроса ГУЗОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — солдата ДОНЦОВА Сергія Станіславовича — старшого солдата ЗАБУДЬКА Богдана Анатолійовича — майора ЗВЄРЄВА Миколу Миколайовича — підполковника КАРПОВА Миколу Віталійовича — молодшого сержанта КОВАЛЯ Олега Степановича — старшого солдата КОМАНЕЦЬКОГО Ярослава Володимировича — старшого солдата КОТЕЛЮХА Віталія Олександровича — солдата КОЧУБЕЯ Юрія Васильовича — молодшого сержанта КРУКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата КУШНАРЕНКА Владислава Олександровича — старшого солдата ЛИСЕНКА Віталія Олексійовича — солдата МАКСІМОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса МАРКІНА Микиту Станіславовича — молодшого сержанта МАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта МАТВІЇВА Андрія Васильовича — солдата МІСЯКА Вадима Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта МІТНІЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — капітана МОКРИЦЬКОГО Максима Ігоровича — солдата НАУМЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта НЕНЧУКА Любомира Романовича — солдата ОГАНОВА Данила Едуардовича — старшого солдата ОЛІЙНИКА Володимира Віталійовича — старшого сержанта ПЕЧЕРОГУ Сергія Михайловича — старшого матроса ПУДЕЛЬСЬКОГО Андрія Степановича — старшого солдата РАТУШНЯКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата РИБІЯ Михайла Івановича — старшого солдата РОЗЕНБАУМА Михайла Кімовича — солдата САГАДЮКА Петра Ігоровича — солдата СВИСТУНА Андрія Романовича — головного сержанта СЕРБІНА Романа Петровича — старшого солдата СІМОНОВУ Ольгу Сергіївну — старшого сержанта СЛИНЬКА Володимира Олександровича — полковника СМІРНОВА Анатолія Георгійовича — солдата СОКИРКУ Вадима Михайловича — старшого солдата СТОРОЩУКА Юрія Андрійовича — солдата ФАМУЛЯКА Павла Євгенійовича — солдата ХОРОЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — молодшого сержанта ЦИГАНОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта ЧЕРНЯВСЬКОГО Юрія Романовича — сержанта ШАТСЬКОГО Сергія Миколайовича — старшого солдата ШВАГРУКА Олега Олександровича — старшого матроса ШЕВЧУКА Павла Володимировича — старшого солдата ЮСИП’ЮКА Віктора Івановича — штаб-сержанта Нагородити медаллю “За врятоване життя” ХАНА Сергія Сергійовича — солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 червня 2022 року УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №425/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ВІТУШКА Петра Геннадійовича — підполковника ЯНЦЕВИЧА Антона Валерійовича — капітана 3 рангу Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника БОЧИНА Любомира Володимировича — майора ВИЦЬКОГО Юрія Івановича — капітана 2 рангу ВОРОНІНА Володимира Володимировича — полковника ВОРОНУ Вадима Володимировича — майора ГОРКУШУ Петра Петровича — підполковника ГРАБОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — капітана ГРЕБНЄВА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта ДОЛГІХ Володимира Петровича — капітана КЛИМА Марка Олександровича — старшого лейтенанта КОЗАКА Володимира Валерійовича — капітана 1 рангу КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта МАРАШКІНА Сергія Михайловича — капітана 3 рангу МИРОНЮКА Олександра Івановича — капітана МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта ОЛЄЙНІКОВА Іллю Миколайовича — полковника ПАНАСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана САВИЦЬКОГО Сергія Олександровича (посмертно) — підполковника СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора СТЕЛЬМАЩУКА Миколу Сергійовича — капітана СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника ТИХОНЮКА Віктора Васильовича — капітана ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта ЧОРНОБАЯ Ігоря Івановича — майора ЯКОВЕНКА Павла Васильовича — старшого лейтенанта ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БОВСУНІВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — сержанта БОНДАРЯ Андрія Володимировича — штаб-старшину ВЕНЬКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта ВЕРНЕРА Максима Юрійовича — молодшого сержанта ВОЛОДЬКА Олексія Миколайовича — головного корабельного старшину ВОРОНІНА Олексія Юрійовича — старшину 1 статті ГАЛАТУ Владислава Олексійовича — майора ГОВОРА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта ГОЦА Петра Борисовича — майора ДАНИЛЮКА Юрія Олександровича — матроса ДЕМЧЕНКА Миколу Григоровича — сержанта ДІГТЯРЕНКА Ігоря Анатолійовича — полковника ЄГОРОВА Віталія Вячеславовича — майора ЄСІНА Романа Вікторовича — підполковника ЗАЙЦЕВА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта ЗВЄРЄВА Юрія Юрійовича — старшого солдата КАЛЕНСЬКОГО Арсена Ілларіоновича — солдата КАЛОВА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта КАРПУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата КОЛМОГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого матроса КОЛОМІЙЦЯ Андрія Олександровича — старшого солдата КОЛОСІНСЬКОГО Михайла Віталійовича — старшого сержанта КОХАНОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта НАСТИНА Валерія Петровича — майора НІКОЛАЄВСКОГО Віталія Валерійовича — старшого лейтенанта ОГАРЕНКА Василя Вадимовича — капітана 3 рангу ПАСІКУ Анатолія Якимовича — підполковника ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата РЕУСА Андрія Валерійовича — прапорщика РОЖКА Олександра Михайловича — полковника РОМАНИШИНА Олександра Владиславовича — головного сержанта РОМАНЮКА Романа Васильовича — полковника САВЕЛЬЄВА Дмитра Олександровича — лейтенанта САВКА-БАХТЄЄВА Володимира Володимировича — сержанта САЛІМОВСЬКОГО Ярослава Леонідовича — сержанта САЩУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата СІДАКА Андрія Вікторовича — капітана СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта СТРОГОВА Володимира Олександровича — старшого солдата ТАРАСА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта ТРЕТЯКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта ФЕСИКА Олександра Андрійовича — капітан-лейтенанта ХЕЛЕНЮКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта ЧЕРНЕНКА Павла Григоровича — старшого лейтенанта ЧУБ Наталію Анатоліївну — старшого лейтенанта ШЕВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта ШИЛА Романа Олеговича — матроса ЮРКЕВИЧА Ігоря Степановича — молодшого сержанта ЯНЧЕНКА Олександра Юрійовича — солдата ЯСКУЛЬСЬКОГО Тараса Вікторовича — солдата Нагородити орденом Данила Галицького ГАМАГУ Юрія Казимировича — старшого лейтенанта ІВАНОВА Руслана Вікторовича — капітан-лейтенанта КРАВЦЯ Олега Олеговича — лейтенанта КРОКІСА Ігоря Юрійовича — капітана КУПУ Олександра Сергійовича — капітана 3 рангу ОПРЮ Сергія Васильовича — капітана САВЧЕНКА Дмитра Васильовича — майора СТУПНИЦЬКОГО Ігоря Васильовича — контр-адмірала ТАРАСЕНКА Олексія Анатолійовича — капітана 1 рангу УРСОЛА Андрія Олександровича — капітана 1 рангу УСТАНОВСЬКОГО Артема Віталійовича — капітан-лейтенанта ХАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — капітана 1 рангу Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АВВАКУМОВА Сергія Анатолійовича — капітана 2 рангу АТРОХОВА Євгена Миколайовича — капітана 3 рангу АХЧІ Артура Олеговича — старшого сержанта БАБІЧЕВА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта БАРЧАНА Руслана Борисовича — капітан-лейтенанта БОЙЧЕНКА Андрія Вікторовича — капітана 2 рангу ВАРУХУ Дениса Анатолійовича — сержанта ГАЛЮКОВА Андрія Юрійовича — капітана 1 рангу ГАПОНЦЕВА Олександра Олександровича — солдата ГЕНІХА Сергія Валентиновича — старшого матроса ГЕРАСИМОВИЧА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта ГРИГОРЬЯНА Бориса Борисовича — капітана ГРИНЮКА Юрія Петровича — старшинуа ГУСТОВА Дмитра Вікторовича — солдата ДЕМ’ЯНЕНКА Ігоря Васильовича — капітана 1 рангу ДОРОШЕНКА Олексія Петровича — капітана 2 рангу ЖЕЛЯЗА Степана Володимировича — старшого солдата ЗЕМЛЯНКІНА Антона Миколайовича — старшого солдата ЗУЗУ Дениса Володимировича — старшого сержанта ІВАНЧАКА Василя Дмитровича — штаб-сержанта ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата КОВАЛЬЧУКА Володимира Валерійовича — солдата КРАВЧУКА Андрія Володимировича — матроса КУПЧИНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого матроса ЛАКОМОВА Сергія Володимировича — майора ЛЕВИЦЬКОГО Максима Романовича — солдата ЛЕЛЕТА Олександра Миколайовича — майстер-старшину ЛИПЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата ЛИСЕНКА Володимира Васильовича — молодшого сержанта МАЛОМУТА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта МАТВІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта МЕМЕТОВУ Дарину Пилипівну — капітана МЕРКУЛОВА Антона Олександровича — молодшого сержанта МИХАЙЛОВА Олександра Володимировича — капітана 3 рангу МИХАЛЬЧУКА Романа Романовича — лейтенанта ОДРАЖИЯ Олега Володимировича — старшого солдата ПАУЧЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта ПЕТРУХІНА Костянтина Сергійовича — старшого матроса ПРОКОФІЯ Тараса Васильовича — солдата РЕУЛЬЦЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата САРНЮКА Сергія Володимировича — солдата СИБІРКА Олександра Дмитровича — солдата СІМОНИКА Сергія Анатолійовича — майора СОПЬЯНИКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта СОСОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта СТАВРОВА Романа Ігоровича — капітана 1 рангу УЛЬЯНЦЯ Сергія Вікторовича — солдата УСТИНЧЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта ЦУКОРА Віктора Євгенійовича — капітана ЧУЧКА Павла Павловича — старшого лейтенанта ШАПОВАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата ШАХОВА Андрія Євгеновича — солдата ШКАДОВСЬКОГО Юрія Олеговича — капітана 1 рангу ЯВОРСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата ЯНОВСЬКОГО Руслана Андрійовича — матроса ЯРОШЕНКА Івана Олеговича — капітана ЯРОШЕНКА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата ВЕДМЕДЕРЮ Станіслава Станіславовича — старшого лейтенанта ЖУРБЕНКА Олексія Павловича — матроса ІЛЬЮЩЕНКА Романа Олеговича — капітан-лейтенанта ІПАТОВА Артема Володимировича — старшого лейтенанта КАМІНУ Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата КОВАЛЯ Володимира Володимировича — капітана 3 рангу КРИЖАНІВСЬКОГО Віктора Вікторовича — старшого солдата КУЧЕРА Олександра Миколайовича — майора КУЧЕРЕНКА Сергія Сергійовича — старшину 2 статті НІКОЛАЄВА Валерія Івановича — капітана ОГУЯ Артема Вікторовича — матроса ПІСКУНА Микиту Максимовича — старшого матроса ПОНОМАРЬОВА Владислава Романовича — матроса ПРОСКУРІНА Артема Васильовича — штаб-старшину РУСАНОВА Андрія Анатолійовича — майора СТАХОРСЬКОГО Сергія Володимировича — штаб-старшину ХВАСТУНОВА Володимира Юрійовича — головного корабельного старшину ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича — лейтенанта ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта ШЕРСТЮКА Олександра Вікторовича — штаб-старшину. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 17 червня 2022 року УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №427/2022

Про відзначення державними нагородами України За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня МАЦЕНКА Миколу Валерійовича — старшого лейтенанта СКРИЛЬНИКА Валерія Вікторовича — капітана Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня БЕЗБАБНОГО Валерія Володимировича — лейтенанта ЖЕРЕБА Олександра Петровича — полковника КОРЯКА Василя Вікторовича — капітана КРАВЦЯ Володимира Володимировича — полковника МРАЧКОВСЬКОГО Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта РАКИТІНА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта РУСЕЦЬКОГО Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта поліції САВЕНКА Василя Валерійовича — капітана 2 рангу ЩОРБУ Миколу Олеговича — капітана Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БАБІКОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта БЕСЕДУ Дениса Васильовича — солдата Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня АКІМОВУ Кароліну Павлівну — молодшого лейтенанта БАШЛИКОВА Володимира Миколайовича — матроса БОГАТОВА Олексія Олексійовича — старшого сержанта БОЙКА Сергія Євгеновича — матроса ЗЮБРИЦЬКОГО Богдана Олександровича — старшого лейтенанта КАЛИТУ Миколу Віталійовича — старшого сержанта КИСЛЮКА Ігоря Олеговича — капітана КРАСНОПЬОРОВА Руслана Володимировича — молодшого лейтенанта ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — капітана поліції ЛУПИНОСА Івана Анатолійовича — молодшого сержанта МОРОЗОВА Антона Олександровича — молодшого лейтенанта МУЛЯВУ Романа Євгеновича — полковника НЕПОМНЯЩОГО Сергія Анатолійовича — капітана НІКОЛАЄВА Івана Івановича — старшого матроса НОЗДРАТЕНКА Олександра Михайловича — підполковника поліції РЕЗНІКОВА Миколу Юрійовича — сержанта САВИЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата ТРАФІМОВА Богдана Вікторовича — штаб-сержанта Нагородити медаллю “За військову службу Україні” ГОНЧАРУК Світлану Геннадіївну — солдата ЗІНЬКОВСЬКУ Аліну Миколаївну — капітана КАЛЬЧУК Оксану Віталіївну — полковника медичної служби КЛИМЕНКО Ірину Василівну — майора поліції КОВАЛЕВИЧА Євгена Валерійовича — капітана НАЗАРУКА Віктора Олеговича — старшого лейтенанта СМЕРКАЛОВА Дениса Юрійовича — старшого сержанта СПИЦЮ Інну Олегівну — старшого солдата ШУЛЬГУ Ірину Сергіївну — головного сержанта Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” КИСЕЛЬОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта ЛАТИШЕВА Антона Сергійовича — солдата МАРКОВА Олега Олександровича — молодшого сержанта. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 18 червня 2022 року

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Редактор: Нестор Дим

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