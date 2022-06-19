Орденами й медалями вшановані ще 456 воїнів. 29 – посмертно

Сайт президента оприлюднив ще три укази про відзначення захисників України державними нагородами.
Документи, підписані 17-18 червня, містять дані про вшанування 456 воїнів та силовиків, з них 29 – посмертно.
Третій із цих указів передбачає нагородження також співробітників Національної поліції.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
СІРЧЕНКА Сергія Анатолійовича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
БРУЦЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого лейтенанта
ГРУДЗЕВИЧА Олега Петровича — підполковника
КИРИЛІНА Віталія Олександровича — підполковника
НІКОЛЮКА Віктора Дмитровича — генерал-майора
СМОЛЯКА Сергія Сергійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ГРЕЧАНОВСЬКОГО Олексія Валерійовича — старшого лейтенанта
ГРИБЧИКА Романа Анатолійовича — майора
ДРОБИШЕВА Владислава Володимировича — старшого лейтенанта
ЄВТУШИКА Максима Сергійовича — старшого лейтенанта
КРИСАНА Андрія Володимировича — старшого лейтенанта
КРОПИВУ Костянтина Юрійовича (посмертно) — майора
ЛЕРМАНА Ярослава Йосиповича — полковника
НЕЇЖПАПУ Олексія Леонідовича — віце-адмірала
ПОДКУРА Андрія Вікторовича — старшого лейтенанта
РУБАНЦЯ Валентина Юрійовича — старшого лейтенанта
САВЧУКА Павла Олександровича — лейтенанта
СЕМКІВА Володимира Мар’яновича — підполковника
ТИХОНОВА Антона Юрійовича — майора
ТІТЕНКА Дмитра Анатолійовича — полковника
ФРАНЧУКА Олега Петровича — старшого лейтенанта
ХЛИСТУНОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
ЦИМБАЛІСТОГО Вадима Юрійовича — старшого лейтенанта
ЮР’ЄВА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БУЧКА Андрія Олеговича — молодшого сержанта
КОСТІВА Андрія Володимировича — капітана
КУАШЕВА Володимира Миколайовича — штаб-сержанта
ПЕРСТНЬОВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
ФЕЩЕНКА Артема Вікторовича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКАШЕВА Олександра Володимировича — сержанта
АМОО Віктора Фолорунсовича — солдата
АНДРУСИКА Андрія Олександровича — сержанта
БАЗИКА Віталія Руслановича — сержанта
БАХМАТОВА Романа Вікторовича — молодшого сержанта
БАШТАНАРА Олександра Володимировича — старшого солдата
БЕРЕЗОВСЬКОГО Романа Васильовича — старшого солдата
БІЛОБОРОДОВА Дмитра Валерійовича — старшого солдата
БІЛОУСА Олександра Миколайовича — старшого сержанта
БОДНАРА Володимира Івановича — старшого солдата
БОРИСЕНКА Вадима Володимировича — молодшого сержанта
БОРІТА Олега Валентиновича — солдата
БУТУКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
БУХАНЕНКА Петра Володимировича — солдата
ВАБІЩЕВИЧА Андрія Анатолійовича (посмертно) — солдата
ВАСИЛИШИНА Володимира Михайловича — старшого солдата
ВАСИЛЬЦЯ Анатолія Валентиновича — штаб-сержанта
ВАЩУКА Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого сержанта
ВІТЮКА Андрія Юрійовича — солдата
ВІТЮКА Василя Юрійовича — молодшого сержанта
ВІТЮКА Олексія Юрійовича — солдата
ВОЗНЮКА Віталія Володимировича (посмертно) — солдата
ВЯЗОВЧЕНКА Олега Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГАБУ Миколу Івановича — старшого лейтенанта
ГОРДІЙЧУКА Валентина Михайловича — солдата
ГРІЩЕНКА Дмитра Сергійовича — старшого солдата
ГУБУ Дем’яна Олександровича — старшого солдата
ДАВИДЮКА Євгена Володимировича — старшого солдата
ДЕМЕНТІЯ Олександра Володимировича — солдата
ДУЖУКА Василя Васильовича — старшого матроса
ДУТЧАКА Володимира Васильовича (посмертно) — солдата
ДУШНОГО Олега Ярославовича — молодшого сержанта
ДЮКОВА Олександра Сергійовича — старшого сержанта
ЗАВАДУ Михайла Йосиповича (посмертно) — солдата
ІНЖЕВАТКІНА Антона Павловича (посмертно) — сержанта
КАЛІБЕРДУ Артема Сергійовича — головного сержанта
КАРПЦЯ Сергія Олександровича — сержанта
КІЗІМОВА Дмитра Сергійовича — старшого матроса
КІРІКОВА Владислава Олександровича — старшого матроса
КЛИМЧУКА Віталія Вікторовича — солдата
КЛІЧУКА Олексія Михайловича — старшого солдата
КОВЗУНА Андрія Олександровича — солдата
КОЗАКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта
КОЗИРЕНКА Максима Петровича — солдата
КОНСТАНТІНОВА Олександра Сергійовича — сержанта
КОПАЧА Володимира Олексійовича — штаб-сержанта
КОПІЙКУ Миколу Володимировича — солдата
КРАСИКА Дмитра Михайловича — солдата
КРИЖАНОВСЬКОГО Віктора Григоровича — старшого сержанта
КУНІЦЬКОГО Василя Станіславовича (посмертно) — старшого сержанта
КОПКА Ігоря Богдановича — лейтенанта
КРАСЮНА Павла Олександровича — старшого лейтенанта
ЛЕНЧКА Романа Івановича — солдата
ЛИСАКА Вадима Олеговича — штаб-сержанта
ЛИСЕНКА Миколу Володимировича — старшого солдата
ЛИСТОПАДА Антона Валентиновича — капітана
ЛОШКАРЬОВА Антона Борисовича — старшого солдата
ЛУГОВЦЯ Петра Вікторовича — старшого солдата
МАГЕРОВЦЯ Олександра Мар’яновича — солдата
МАЛЬОВАНОГО Андрія Миколайовича — старшого сержанта
МАРЧУКА Романа Васильовича — старшого солдата
МАСЛАКА Володимира Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МАСЛОВА Андрія Володимировича (посмертно) — солдата
МАЦЕВКУ Віктора Васильовича — солдата
МЕДВЕДЯ Олега Степановича — сержанта
НАГОРНОГО Миколу Миколайовича — головного сержанта
ОЛІЙНИКА Володимира Михайловича — солдата
ОНИЩЕНКА Олександра Володимировича — старшого солдата
ОСИПЕНКОВА Андрія Васильовича — старшого солдата
ПАРІЙЧУКА Сергія Віталійовича — старшого солдата
ПАСЛАВСЬКОГО Станіслава Вікторовича — старшого солдата
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Олексія Руслановича — матроса
ПЕРЕХОДЬКА Дмитра Григоровича (посмертно) — солдата
ПЕТРИКА Івана Ярославовича (посмертно) — солдата
ПЕТРОВСЬКОГО Миколу Леонідовича — головного сержанта
ПІЛЕЦЬКОГО Артура Євгенійовича — солдата
ПІНЧУКА Олександра Володимировича (посмертно) — сержанта
ПОВОРОЗНЮКА Володимира Миколайовича — старшого солдата
ПОЛЬОВОГО Михайла Васильовича (посмертно) — солдата
ПОПАДЮКА Олександра Дмитровича (посмертно) — солдата
ПОСТЕРНАКА Михайла Миколайовича — старшого солдата
ПОТАПЕНКА Сергія Ігоровича — молодшого сержанта
РЕЗНІЧЕНКА Петра Олександровича — солдата
САВЧИНА Юрія Васильовича — солдата
САМОФАЛОВА Олександра Володимировича (посмертно) — солдата
САРЖЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича — молодшого сержанта
СКОЧКА Андрія Олександровича — солдата
СТАРІКОВА Владислава Анатолійовича — молодшого сержанта
СУМОРОКА Петра Петровича (посмертно) — головного сержанта
СУРБАШЕВА Максима Михайловича — старшого лейтенанта
ТЕСЛЮ Дмитра Олександровича — старшого матроса
ТОДОРА Володимира Сергійовича — молодшого сержанта
ТОКАРЯ Юрія Віталійовича — молодшого сержанта
ТОПІЛЬНИЦЬКОГО Юрія Степановича — солдата
ТРИШНЕВСЬКОГО Богдана Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ТРОФИМЧУКА Миколу Миколайовича — старшого солдата
ТУВІШКІНА Олександра Олександровича — сержанта
ТУРА Андрія Олексійовича — старшину
ФЕДЬКІВА Романа Васильовича — підполковника
ФІЛЬЧЕНКОВА Володимира Васильовича — солдата
ХЛИЩОВА Дмитра Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
ХМАРУКА Ігоря Івановича — старшого сержанта
ХОМИШИНА Назарія Петровича — старшого солдата
ХРОМЦЯ Віталія Вікторовича — сержанта
ХРУМАЛА Михайла Петровича (посмертно) — солдата
ЦУРКАНА Володимира Вікторовича — старшого солдата
ЧЕРВЕНКОВА Віталія Івановича — старшого лейтенанта
ЧЕРНЕНКА Дениса Сергійовича — солдата
ЧЕРНИХ Владислава Віталійовича — старшого лейтенанта
ЧЕЧЕЛЯ Владислава Сергійовича (посмертно) — солдата
ШАПОВАЛОВА Дмитра Олеговича — старшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Михайла Михайловича — молодшого сержанта
ШЕВЧУКА Костянтина Юрійовича — солдата
ШЕЛЕСТА Артема Миколайовича — старшого солдата
ШИНКАРЕНКА Леоніда Ігоровича — старшого матроса
ШПИНТУ Василя Михайловича (посмертно) — солдата
ШУТКУ Степана Степановича — старшого солдата
ЮЩИКА Владислава Михайловича — солдата
ЯРМОЛЮКА Богдана Анатолійовича — молодшого сержанта
ЯСЕНЄВА Юрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ЯСІНСЬКОГО Віталія Вікторовича — старшого солдата
ЯЦИШИНА Мар’яна Володимировича — солдата
ЯЦЮКА Володимира Володимировича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ІВАНИЧКА Івана Ярославовича — штаб-сержанта
КІНЗЕРСЬКОГО Вадима Миколайовича — полковника
КОТЛЯРЕНКА Ярослава Миколайовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРІЄНКА Василя Івановича — солдата
БАРЧИШЕНА Петра Петровича — старшого солдата
ВАСИЛЮКА Дениса Олександровича — капітана
ГАВРИЛЮКА Богдана Олександровича — солдата
ГУНЬКА Олександра Володимировича — старшого сержанта
ДАВИДКІНА Вадима Олександровича — молодшого сержанта
ДІДЕНКА Павла Олександровича — лейтенанта
ЖДЄДА Олексія Олександровича — капітана
КАРДІНАЛА Максима Івановича — солдата
КІРІЧЕНКА Костянтина Руслановича — старшого лейтенанта
КОВАЛЬОВА Артура Вадимовича — майора
МАРЦЕНЮКА Андрія Івановича — сержанта
МИКУЛКУ Володимира Геннадійовича — солдата
НАГІРНЯКА Олексія Володимировича — сержанта
НАЗАРЕНКО Юлію Петрівну — сержанта
ОГНЕВЮКА Володимира Миколайовича — молодшого сержанта
ОЛІЙНИКА Олександра Степановича — солдата
ПАСТУШЕНКА Віталія Васильовича — сержанта
РУСОЛ Олену Миколаївну — сержанта
СТОЙЛОВСЬКОГО Олега Ілліча — штаб-сержанта
ТАРШИНА Володимира Анатолійовича — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ЧЕРНЕГУ Віталія Дмитровича — капітана
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАБАНСЬКОГО Владислава Володимировича — полковника
БЕСПАЛОВА Максима Олексійовича — солдата
БЕЯ Віктора Андрійовича — лейтенанта
БОМЕРСБАХА Олексія Мар’яновича — старшого солдата
БОСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана
БРИЗГАЛОВА Сергія Олександровича — сержанта
ВАЛЬКА Олександра Івановича — сержанта
ВАСИЛЬКІВА Миколу Івановича — солдата
ВАСІЛЬКОВА Назарія Олександровича — солдата
ВЕСЕЛОВА Владислава Олеговича — солдата
ВЛАСЕНКА Руслана Михайловича — капітана
ВОЛОШИНА Владислава Андрійовича — капітана
ГАЛЄТУ Станіслава Олексійовича — молодшого сержанта
ГИЩУКА Михайла Володимировича — старшого сержанта
ГЛОВУ Андрія Ярославовича — головного сержанта
ГРИЦИКА Вадима Васильовича — солдата
ГРОНСЬКОГО Олега Валерійовича — матроса
ГУЗОВСЬКОГО Олександра Валерійовича — солдата
ДОНЦОВА Сергія Станіславовича — старшого солдата
ЗАБУДЬКА Богдана Анатолійовича — майора
ЗВЄРЄВА Миколу Миколайовича — підполковника
КАРПОВА Миколу Віталійовича — молодшого сержанта
КОВАЛЯ Олега Степановича — старшого солдата
КОМАНЕЦЬКОГО Ярослава Володимировича — старшого солдата
КОТЕЛЮХА Віталія Олександровича — солдата
КОЧУБЕЯ Юрія Васильовича — молодшого сержанта
КРУКОВСЬКОГО Артура Вікторовича — солдата
КУШНАРЕНКА Владислава Олександровича — старшого солдата
ЛИСЕНКА Віталія Олексійовича — солдата
МАКСІМОВА Євгенія Олександровича — старшого матроса
МАРКІНА Микиту Станіславовича — молодшого сержанта
МАРЧЕНКА Олександра Олександровича (посмертно) — штаб-сержанта
МАТВІЇВА Андрія Васильовича — солдата
МІСЯКА Вадима Юрійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МІТНІЧУКА Олександра Вікторовича (посмертно) — капітана
МОКРИЦЬКОГО Максима Ігоровича — солдата
НАУМЕНКА Івана Олександровича — молодшого сержанта
НЕНЧУКА Любомира Романовича — солдата
ОГАНОВА Данила Едуардовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Володимира Віталійовича — старшого сержанта
ПЕЧЕРОГУ Сергія Михайловича — старшого матроса
ПУДЕЛЬСЬКОГО Андрія Степановича — старшого солдата
РАТУШНЯКА Миколу Олеговича (посмертно) — старшого солдата
РИБІЯ Михайла Івановича — старшого солдата
РОЗЕНБАУМА Михайла Кімовича — солдата
САГАДЮКА Петра Ігоровича — солдата
СВИСТУНА Андрія Романовича — головного сержанта
СЕРБІНА Романа Петровича — старшого солдата
СІМОНОВУ Ольгу Сергіївну — старшого сержанта
СЛИНЬКА Володимира Олександровича — полковника
СМІРНОВА Анатолія Георгійовича — солдата
СОКИРКУ Вадима Михайловича — старшого солдата
СТОРОЩУКА Юрія Андрійовича — солдата
ФАМУЛЯКА Павла Євгенійовича — солдата
ХОРОЛЬСЬКОГО Романа Олександровича — молодшого сержанта
ЦИГАНОВА Андрія Юрійовича (посмертно) — старшого сержанта
ЧЕРНЯВСЬКОГО Юрія Романовича — сержанта
ШАТСЬКОГО Сергія Миколайовича — старшого солдата
ШВАГРУКА Олега Олександровича — старшого матроса
ШЕВЧУКА Павла Володимировича — старшого солдата
ЮСИП’ЮКА Віктора Івановича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ХАНА Сергія Сергійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ВІТУШКА Петра Геннадійовича — підполковника
ЯНЦЕВИЧА Антона Валерійовича — капітана 3 рангу
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БОЙКА Євгена Олександровича — підполковника
БОЧИНА Любомира Володимировича — майора
ВИЦЬКОГО Юрія Івановича — капітана 2 рангу
ВОРОНІНА Володимира Володимировича — полковника
ВОРОНУ Вадима Володимировича — майора
ГОРКУШУ Петра Петровича — підполковника
ГРАБОВСЬКОГО Вадима Сергійовича — капітана
ГРЕБНЄВА Олександра Валерійовича — старшого лейтенанта
ДОЛГІХ Володимира Петровича — капітана
КЛИМА Марка Олександровича — старшого лейтенанта
КОЗАКА Володимира Валерійовича — капітана 1 рангу
КОЧЕРГУ Юрія Сергійовича — лейтенанта
МАРАШКІНА Сергія Михайловича — капітана 3 рангу
МИРОНЮКА Олександра Івановича — капітана
МІЩИШИНА Віктора Володимировича — головного сержанта
ОЛЄЙНІКОВА Іллю Миколайовича — полковника
ПАНАСЕНКА Олександра Анатолійовича — капітана
САВИЦЬКОГО Сергія Олександровича (посмертно) — підполковника
СКЛЯРОВА Олега Володимировича — майора
СТЕЛЬМАЩУКА Миколу Сергійовича — капітана
СТРОГАНОВА Євгена Володимировича — підполковника
ТИХОНЮКА Віктора Васильовича — капітана
ЧЕРНЯКА Володимира Михайловича — старшого лейтенанта
ЧОРНОБАЯ Ігоря Івановича — майора
ЯКОВЕНКА Павла Васильовича — старшого лейтенанта
ЯНКОВСЬКОГО Володимира Андрійовича — сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БОВСУНІВСЬКОГО Дмитра Ігоровича — сержанта
БОНДАРЯ Андрія Володимировича — штаб-старшину
ВЕНЬКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ВЕРНЕРА Максима Юрійовича — молодшого сержанта
ВОЛОДЬКА Олексія Миколайовича — головного корабельного старшину
ВОРОНІНА Олексія Юрійовича — старшину 1 статті
ГАЛАТУ Владислава Олексійовича — майора
ГОВОРА Андрія Миколайовича — старшого лейтенанта
ГОЦА Петра Борисовича — майора
ДАНИЛЮКА Юрія Олександровича — матроса
ДЕМЧЕНКА Миколу Григоровича — сержанта
ДІГТЯРЕНКА Ігоря Анатолійовича — полковника
ЄГОРОВА Віталія Вячеславовича — майора
ЄСІНА Романа Вікторовича — підполковника
ЗАЙЦЕВА Дмитра Андрійовича — молодшого сержанта
ЗВЄРЄВА Юрія Юрійовича — старшого солдата
КАЛЕНСЬКОГО Арсена Ілларіоновича — солдата
КАЛОВА Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
КАРПУКА Олександра Сергійовича — старшого лейтенанта
КОБЗЯКА Василя Ярославовича — старшого лейтенанта
КОВЕНЬКА Петра Анатолійовича — старшого солдата
КОЛМОГОРОВА Сергія Валерійовича — старшого матроса
КОЛОМІЙЦЯ Андрія Олександровича — старшого солдата
КОЛОСІНСЬКОГО Михайла Віталійовича — старшого сержанта
КОХАНОВА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
КОШМАНА Сергія Валентиновича — старшого сержанта
НАСТИНА Валерія Петровича — майора
НІКОЛАЄВСКОГО Віталія Валерійовича — старшого лейтенанта
ОГАРЕНКА Василя Вадимовича — капітана 3 рангу
ПАСІКУ Анатолія Якимовича — підполковника
ПЕТРУКА Миколу Миколайовича — солдата
РЕУСА Андрія Валерійовича — прапорщика
РОЖКА Олександра Михайловича — полковника
РОМАНИШИНА Олександра Владиславовича — головного сержанта
РОМАНЮКА Романа Васильовича — полковника
САВЕЛЬЄВА Дмитра Олександровича — лейтенанта
САВКА-БАХТЄЄВА Володимира Володимировича — сержанта
САЛІМОВСЬКОГО Ярослава Леонідовича — сержанта
САЩУКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
СІДАКА Андрія Вікторовича — капітана
СІТАРА Андрія Віталійовича — сержанта
СТРОГОВА Володимира Олександровича — старшого солдата
ТАРАСА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
ТРЕТЯКА Андрія Петровича — старшого лейтенанта
ФЕСИКА Олександра Андрійовича — капітан-лейтенанта
ХЕЛЕНЮКА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
ЧЕРНЕНКА Павла Григоровича — старшого лейтенанта
ЧУБ Наталію Анатоліївну — старшого лейтенанта
ШЕВЧУКА Сергія Анатолійовича — старшого лейтенанта
ШИЛА Романа Олеговича — матроса
ЮРКЕВИЧА Ігоря Степановича — молодшого сержанта
ЯНЧЕНКА Олександра Юрійовича — солдата
ЯСКУЛЬСЬКОГО Тараса Вікторовича — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
ГАМАГУ Юрія Казимировича — старшого лейтенанта
ІВАНОВА Руслана Вікторовича — капітан-лейтенанта
КРАВЦЯ Олега Олеговича — лейтенанта
КРОКІСА Ігоря Юрійовича — капітана
КУПУ Олександра Сергійовича — капітана 3 рангу
ОПРЮ Сергія Васильовича — капітана
САВЧЕНКА Дмитра Васильовича — майора
СТУПНИЦЬКОГО Ігоря Васильовича — контр-адмірала
ТАРАСЕНКА Олексія Анатолійовича — капітана 1 рангу
УРСОЛА Андрія Олександровича — капітана 1 рангу
УСТАНОВСЬКОГО Артема Віталійовича — капітан-лейтенанта
ХАРЧЕНКА Віталія Юрійовича — капітана 1 рангу
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АВВАКУМОВА Сергія Анатолійовича — капітана 2 рангу
АТРОХОВА Євгена Миколайовича — капітана 3 рангу
АХЧІ Артура Олеговича — старшого сержанта
БАБІЧЕВА Олексія Валерійовича — молодшого сержанта
БАРЧАНА Руслана Борисовича — капітан-лейтенанта
БОЙЧЕНКА Андрія Вікторовича — капітана 2 рангу
ВАРУХУ Дениса Анатолійовича — сержанта
ГАЛЮКОВА Андрія Юрійовича — капітана 1 рангу
ГАПОНЦЕВА Олександра Олександровича — солдата
ГЕНІХА Сергія Валентиновича — старшого матроса
ГЕРАСИМОВИЧА Олександра Вікторовича — молодшого сержанта
ГРИГОРЬЯНА Бориса Борисовича — капітана
ГРИНЮКА Юрія Петровича — старшинуа
ГУСТОВА Дмитра Вікторовича — солдата
ДЕМ’ЯНЕНКА Ігоря Васильовича — капітана 1 рангу
ДОРОШЕНКА Олексія Петровича — капітана 2 рангу
ЖЕЛЯЗА Степана Володимировича — старшого солдата
ЗЕМЛЯНКІНА Антона Миколайовича — старшого солдата
ЗУЗУ Дениса Володимировича — старшого сержанта
ІВАНЧАКА Василя Дмитровича — штаб-сержанта
ІВАЩЕНКА Валерія Володимировича — старшого солдата
КОВАЛЬЧУКА Володимира Валерійовича — солдата
КРАВЧУКА Андрія Володимировича — матроса
КУПЧИНСЬКОГО Дмитра Олександровича — старшого матроса
ЛАКОМОВА Сергія Володимировича — майора
ЛЕВИЦЬКОГО Максима Романовича — солдата
ЛЕЛЕТА Олександра Миколайовича — майстер-старшину
ЛИПЧЕНКА Миколу Миколайовича — солдата
ЛИСЕНКА Володимира Васильовича — молодшого сержанта
МАЛОМУТА Михайла Сергійовича — молодшого сержанта
МАТВІЙЧУКА Андрія Андрійовича — молодшого сержанта
МЕМЕТОВУ Дарину Пилипівну — капітана
МЕРКУЛОВА Антона Олександровича — молодшого сержанта
МИХАЙЛОВА Олександра Володимировича — капітана 3 рангу
МИХАЛЬЧУКА Романа Романовича — лейтенанта
ОДРАЖИЯ Олега Володимировича — старшого солдата
ПАУЧЕНКА Андрія Миколайовича — майстер-сержанта
ПЕТРУХІНА Костянтина Сергійовича — старшого матроса
ПРОКОФІЯ Тараса Васильовича — солдата
РЕУЛЬЦЯ Андрія Андрійовича — старшого солдата
САРНЮКА Сергія Володимировича — солдата
СИБІРКА Олександра Дмитровича — солдата
СІМОНИКА Сергія Анатолійовича — майора
СОПЬЯНИКА Олександра Васильовича — молодшого сержанта
СОСОВСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого лейтенанта
СТАВРОВА Романа Ігоровича — капітана 1 рангу
УЛЬЯНЦЯ Сергія Вікторовича — солдата
УСТИНЧЕНКА Владислава Сергійовича — молодшого сержанта
ЦУКОРА Віктора Євгенійовича — капітана
ЧУЧКА Павла Павловича — старшого лейтенанта
ШАПОВАЛА Олександра Олександровича — старшого солдата
ШАХОВА Андрія Євгеновича — солдата
ШКАДОВСЬКОГО Юрія Олеговича — капітана 1 рангу
ЯВОРСЬКОГО Юрія Петровича — старшого солдата
ЯНОВСЬКОГО Руслана Андрійовича — матроса
ЯРОШЕНКА Івана Олеговича — капітана
ЯРОШЕНКА Ярослава Геннадійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БЕЗВОЩУКА Віталія Васильовича — старшого солдата
ВЕДМЕДЕРЮ Станіслава Станіславовича — старшого лейтенанта
ЖУРБЕНКА Олексія Павловича — матроса
ІЛЬЮЩЕНКА Романа Олеговича — капітан-лейтенанта
ІПАТОВА Артема Володимировича — старшого лейтенанта
КАМІНУ Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта
КАМЛЮКА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
КАСПРИКА Романа Борисовича — солдата
КОВАЛЯ Володимира Володимировича — капітана 3 рангу
КРИЖАНІВСЬКОГО Віктора Вікторовича — старшого солдата
КУЧЕРА Олександра Миколайовича — майора
КУЧЕРЕНКА Сергія Сергійовича — старшину 2 статті
НІКОЛАЄВА Валерія Івановича — капітана
ОГУЯ Артема Вікторовича — матроса
ПІСКУНА Микиту Максимовича — старшого матроса
ПОНОМАРЬОВА Владислава Романовича — матроса
ПРОСКУРІНА Артема Васильовича — штаб-старшину
РУСАНОВА Андрія Анатолійовича — майора
СТАХОРСЬКОГО Сергія Володимировича — штаб-старшину
ХВАСТУНОВА Володимира Юрійовича — головного корабельного старшину
ШЕВЧЕНКА Сергія Миколайовича — лейтенанта
ШЕМЕТОВСЬКОГО Олега Олександровича — сержанта
ШЕРСТЮКА Олександра Вікторовича — штаб-старшину.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
МАЦЕНКА Миколу Валерійовича — старшого лейтенанта
СКРИЛЬНИКА Валерія Вікторовича — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕЗБАБНОГО Валерія Володимировича — лейтенанта
ЖЕРЕБА Олександра Петровича — полковника
КОРЯКА Василя Вікторовича — капітана
КРАВЦЯ Володимира Володимировича — полковника
МРАЧКОВСЬКОГО Сергія Андрійовича — старшого лейтенанта
РАКИТІНА Олександра Юрійовича — старшого лейтенанта
РУСЕЦЬКОГО Миколу Вікторовича — старшого лейтенанта поліції
САВЕНКА Василя Валерійовича — капітана 2 рангу
ЩОРБУ Миколу Олеговича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БАБІКОВА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
БЕСЕДУ Дениса Васильовича — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АКІМОВУ Кароліну Павлівну — молодшого лейтенанта
БАШЛИКОВА Володимира Миколайовича — матроса
БОГАТОВА Олексія Олексійовича — старшого сержанта
БОЙКА Сергія Євгеновича — матроса
ЗЮБРИЦЬКОГО Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
КАЛИТУ Миколу Віталійовича — старшого сержанта
КИСЛЮКА Ігоря Олеговича — капітана
КРАСНОПЬОРОВА Руслана Володимировича — молодшого лейтенанта
ЛИТВИНЕНКА Олега Миколайовича — капітана поліції
ЛУПИНОСА Івана Анатолійовича — молодшого сержанта
МОРОЗОВА Антона Олександровича — молодшого лейтенанта
МУЛЯВУ Романа Євгеновича — полковника
НЕПОМНЯЩОГО Сергія Анатолійовича — капітана
НІКОЛАЄВА Івана Івановича — старшого матроса
НОЗДРАТЕНКА Олександра Михайловича — підполковника поліції
РЕЗНІКОВА Миколу Юрійовича — сержанта
САВИЦЬКОГО Кирила Володимировича — солдата
ТРАФІМОВА Богдана Вікторовича — штаб-сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ГОНЧАРУК Світлану Геннадіївну — солдата
ЗІНЬКОВСЬКУ Аліну Миколаївну — капітана
КАЛЬЧУК Оксану Віталіївну — полковника медичної служби
КЛИМЕНКО Ірину Василівну — майора поліції
КОВАЛЕВИЧА Євгена Валерійовича — капітана
НАЗАРУКА Віктора Олеговича — старшого лейтенанта
СМЕРКАЛОВА Дениса Юрійовича — старшого сержанта
СПИЦЮ Інну Олегівну — старшого солдата
ШУЛЬГУ Ірину Сергіївну — головного сержанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
КИСЕЛЬОВА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
ЛАТИШЕВА Антона Сергійовича — солдата
МАРКОВА Олега Олександровича — молодшого сержанта.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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