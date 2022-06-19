Звання Героя України удостоєний підполковник Олег Голіней

На сайті президента України опубліковано указ №424/2022 від 17 червня, відповідно до якого новим Героєм України ЗСУ став підполковник ЗСУ Олег Голіней.

“За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» ГОЛІНЕЮ Олегу Васильовичу — підполковнику”, – сказано в тексті указу.

Відомо, що Олег Голіней – випускник Кременчуцького військового ліцею 2002 року.

18 червня датований указ про присвоєння звання Герой України полковнику Вадиму Сухаревському “Борсуку”. Цю нагороду Володимир Зеленський вручив командирові 59 омпбр під час візиту до Миколаєва.