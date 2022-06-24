Відзнаку “За мужність та відвагу” отримали два флотські підрозділи ВМСУ

Сайт президента України опублікував укази глави держави, підписані 23 червня, про відзначення підрозділів ЗСУ почесною відзнакою “За мужність та відвагу”.
Згідно з указами №434/2022 і 435/2022, “з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України”, таку нагороду отримали середній десантний корабель “Юрій Олефіренко” Військово-Морських сил Збройних сил України та 29-й дивізіон надводних кораблів ВМС ЗСУ.
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