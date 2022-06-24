Відзнаку “За мужність та відвагу” отримали два флотські підрозділи ВМСУ

“Тут осередок своїх”. Як маріупольці, що виїхали з окупації, допомагають вимушеним переселенцям у волонтерському хабі ПЦУ

автор: Олена Максименко з Дніпра фото автора Люди, які вирвалися з окупованого Маріуполя, отримують підтримку в різних містах. Не лише у вигляді гуманітарної, психологічної та медичної допомоги. Вони...