Президент нагородив ще понад 550 воїнів та силовиків. 56 – посмертно

Сайт президента України оприлюднив тексти ще двох указів глави держави про відзначення державними нагородами військовослужбовців ЗСУ та інших представників Сил оборони.
Указами, що датовані 21 червня, вшановано 551 особу. Із них 56 – посмертно.
Указ №432/2022 визначає нагородження військових ЗС України (210 осіб), №431/2022 – військовиків Нацгвардії, Держприкордонслужби, а також Національної поліції (загалом 341 особу).
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БОХОНКА Віталія Володимировича — майора
СОЗАНСЬКОГО Максима Андрійовича — капітана
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
АХМЕДОВА Владислава Раджабовича — майора
БОЙКА Сергія Володимировича — капітана
БОРОДІНА Андрія Юрійовича — полковника
ЄСАУЛОВА Олександра Вікторовича — полковника
МІДЯКОВА Андрія Віталійовича — полковника
ФАСТОВЦЯ Віталія Олександровича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АГАТІЯ Артема Олександровича — підполковника
АНТОНЮКА Віктора Валерійовича — капітана
ВАСЮКА Артема Олександровича — штаб-сержанта
ВЕРГУНА Іллю Володимировича — капітана
ГОШЛЮ Віктора Івановича — старшого лейтенанта
ГУЛЬНЕВА В’ячеслава Миколайовича — лейтенанта
ДОВГОГО Олега Віталійовича — майора
ЖИТНЯКА Павла Миколайовича — полковника
КАТРИЧА Ігоря Георгійовича — капітана
КОХАНОВА Вячеслава Вікторовича — капітана
ЛІСНЯНСЬКОГО Андрія Олександровича — підполковника
ЛУКІНЧУКА Тараса Мирославовича — молодшого лейтенанта
МАРЧУКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
ОГЕРЕНКА Сергія Івановича — полковника
ПАРФІЛОВА Олександра Сергійовича — капітана
ПІДГОРНОГО Дмитра Андрійовича — майора
ПШЕНИШНЮКА Ярослава Олександровича — капітана
САЙКА Едуарда Миколайовича — полковника
ТІЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — підполковника
ТКАЧЕНКА Антона Сергійовича — капітана
ХІМИЧА Дениса Віталійовича — старшого лейтенанта
ЧУЖИКОВА Олексія Юрійовича — майора
ЯЩУКА Василя Миколайовича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ШИПКУ Володимира Степановича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВРАМЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата
АКАТОВА Івана Ігоровича — старшого солдата
БАБИЧА Руслана Володимировича — солдата
БАГРІЯ Юрія Івановича — молодшого сержанта
БАЛАХЧІ Віталія Миколайовича — сержанта
БАРОНЕЦЬКОГО Дениса Володимировича — штаб-сержанта
БІЛАНА Руслана Геннадійовича — солдата
БОХАНОВА Юрія Сергійовича — старшого солдата
БУКРЄЄВА Олександра Владиславовича — молодшого сержанта
БУЛАСА Костянтина Вікторовича — старшого солдата
БУР’ЯНОВА Євгена Миколайовича — старшого матроса
БУХАНЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
ВАРЧАКА Михайла Ярославовича — солдата
ВЕСТІМОВА Ігоря Сергійовича — солдата
ВОРОБЙОВА Сергія Олександровича — старшого сержанта
ГЛАДИША Богдана Тадейовича — лейтенанта
ГОЛОВАТЕНКА Сергія Віталійовича — капітана
ГУКІВСЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта
ГУСЄВА Вячеслава Леонідовича — сержанта
ДЕМИДЮКА Миколу Володимировича — сержанта
ДЖАНГУЛАНОВА Азрета Магамедовича — молодшого сержанта
ДРОЗДОВА Юрія Олександровича — солдата
ЄЖОВА Владислава Олеговича — солдата
ЄРЕМЕНКА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
ЄРЬОМІНА Олега Вікторовича — солдата
ЗАБРОДІНУ Людмилу Іванівну — сержанта
ЗАВІРЮХУ Олександра Євгеновича — солдата
ЗАГОРОВСЬКОГО Віталія Володимировича — сержанта
ЗАІЧЕНКА Богдана Костянтиновича — старшого лейтенанта
ІВАНЕНКА Романа Романовича — солдата
ІВАНЧЕНКА Олександра Костянтиновича — лейтенанта
ІВАХА Олексія Вікторовича — сержанта
ІВАЩЕНКА Олександра Дмитровича — солдата
ІЗОТОВА Геннадія Валентиновича — солдата
ІНЮТКІНА Івана Володимировича — солдата
ІЩЕНКА Сергія Ігоровича — старшого солдата
КАЗАКА Олександра Вікторовича — сержанта
КАЛАШНИКА Євгена Миколайовича — капітана
КАРПОВА Романа Олександровича (посмертно) — капітана
КВАСНИЦЮ Станіслава Богдановича — старшого солдата
КВАШУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта
КЛІВЦЯ Володимира Миколайовича — солдата
КОМПАНІЙЦЯ Олександра Миколайовича — старшого солдата
КОНОВАЛА Григорія Федоровича — капітана
КОРОВКУ Олександра Геннадійовича — солдата
КРАВЧЕНКА Олександра Миколайовича — лейтенанта
КРАМАРЕНКА Сергія Володимировича — сержанта
КРИВЕНКА Володимира Павловича — сержанта
КРИВОШЕЄВА Олександра Володимировича — старшого солдата
КРУГОВОГО Артема Володимировича — старшого солдата
ЛАБУ Назара Зеновійовича — сержанта
ЛИСЕНКА Віталія Сергійовича — солдата
ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата
ЛЯША Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта
МАЗІЯ Дмитра Костянтиновича — старшого солдата
МАКСИМЦЯ Вадима Васильовича — лейтенанта
МАРИНЦЯ Івана Дмитровича — сержанта
МАРТАКОВА Михайла Вікторовича — молодшого сержанта
МАРТОВЩУКА Валерія Олександровича — старшого сержанта
МЕЛЬНИКА Андрія Олександровича — старшого солдата
ОБРАВІТА Максима Олександровича — головного сержанта
ОЛЕЙНИКОВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Дмитра Олександровича — солдата
ОСНАЧА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Олександра Ігоровича — старшого солдата
ПАНЧУКА Віталія Анатолійовича — солдата
ПАРХОМЕНКА Миколу Олександровича — солдата
ПАЩЕНКА Віталія В’ячеславовича — майора
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Максима Олександровича — молодшого сержанта
ПЕРЕПЕЛИЦЮ Сергія Петровича — молодшого сержанта
ПИСАРЕВИЧА Анатолія Сергійовича — старшого солдата
ПІДНЕБЕСНОГО Євгена В’ячеславовича — майора
ПІДРІЗА Олега Васильовича — солдата
ПІКУЛУ Володимира Степановича — солдата
ПОЛИВКАНА Івана Григоровича — старшого сержанта
ПОЛІВАНОВА Василя Анатолійовича — молодшого сержанта
ПРАЩУРОВИЧА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата
САДОВЕНКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта
СІЛКОВА Євгенія Сергійовича — сержанта
СОЛОМОНЕНКА Олексія Володимировича — майора
СОРОЧАНА Андрія Григоровича — молодшого сержанта
СУРЖАНСЬКОГО Євгена Вадимовича — старшого сержанта
ТАРАНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта
ТИНДИКА Володимира Павловича — старшого сержанта
ТКАЧЕНКА Юрія Володимировича — солдата
ТХОРОВСЬКОГО Богдана Івановича — старшого солдата
ФЕДОРЕНКА Кирила Павловича — лейтенанта
ХАРЧЕНКА Віктора Івановича — старшого сержанта
ЦИБУЛЬКА Костянтина Борисовича — молодшого сержанта
ЧАПЛИГІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ЧАХАЮ Володимира Рамазіновича — старшого солдата
ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта
ЧУДА Максима Вікторовича — старшину
ШАПОВАЛОВА Юрія Володимировича — старшого солдата
ШАПОРЕНКА Владислава Дмитровича — старшого солдата
ШЕВЧЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта
ШЕВЧЕНКА Михайла Тарасовича — солдата
ШЕПІТЬКА Назара Анатолійовича — солдата
ШУШКОВСЬКОГО Руслана Васильовича — капітана
ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ЯКОБЧУКА Миколу Васильовича — солдата
ЯНКІНА Володимира Миколайовича — сержанта
ЯРОШЕНКА Руслана Володимировича — сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ШАТРОВСЬКОГО Владислава Олександровича — майора
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АБАЗІНУ Дарину Станіславівну — сержанта
АНДРІЄНКА Олексія Олександровича — старшого матроса
БАР’ЄВА Петра Миколайовича — старшого матроса
БОГАЧУКА Олександра Олександровича — майора
БОГДАНЮКА Євгена Руслановича — солдата
БОНДАРЕНКА В’ячеслава Борисовича — солдата
БУТУЗОВА Андрія Євгеновича — старшого матроса
ВАСИЛЕНКА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта
ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта
ГАМУРАРА Анатолія Вікторовича — старшого сержанта
ГЛУШКА Вячеслава Тарасовича — сержанта
ГОЛУБЦЯ Миколу Олеговича — головного сержанта
ГОРБУНОВА Дмитра Сергійовича — лейтенанта
ГРЕБЕНЮКА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта
ГРИГОРЕНКА Миколу Костянтиновича — лейтенанта
ДЕНИСЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
ДЄДУХОВА Сергія Ігоровича — старшого солдата
ДИКОГО Олексія Миколайовича — молодшого сержанта
ЄРОШЕНКА Дениса Володимировича — старшого матроса
ЖОРОВА Володимира Георгійовича — солдата
ЖУРАВКІНА Олександра Олександровича — старшого солдата
ЗАЙЦЯ Олександра Васильовича — старшого солдата
ІСІЧКА Олексія Вікторовича — старшого солдата
КАНІБОЛОЦЬКОГО Антона Ігоровича — солдата
КОБЦЯ Віталія Олеговича — старшого солдата
КОНОНОВА Віталія Сергійовича — старшого сержанта
КОТЛУБАЯ Сергія Юрійовича — старшого матроса
КРИВЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта
КУПРІЄНКА Андрія Васильовича — солдата
КУХАРЕНКА Віктора Михайловича — старшину
КУШНІРА Віталія Вікторовича — старшого матроса
МАКАРЕНКА Руслана Леонідовича — головного сержанта
МАКСІМОВА Ярослава Вікторовича — солдата
МАЛУКАЛА Андрія Михайловича — майстер-сержанта
МЕРКУЛОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта
МОГИЛЬНОГО Олександра Васильовича — штаб-сержанта
ОЗБАЙРАК Юлію Миколаївну — молодшого сержанта
ПАСІЧНИКА Максима Степановича — солдата
ПРИМОЧЕНКА Бориса Костянтиновича — лейтенанта
САВЧУКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта
СІЛЬЧЕНКА Костянтина Костянтиновича — сержанта
СТАРЦЕВА В’ячеслава Сергійовича — старшого матроса
ТИМОФЄЄВА Владислава Олександровича — старшого матроса
ТІШИНА Ярослава Ігоровича — старшого матроса
ТКАЧОВА Дениса Сергійовича — старшого матроса
ТОМАЩУКА Сергія Валентиновича — старшого солдата
ФЕРТІКА Сергія Федоровича — старшого солдата
ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта
ЦИПРІЯНОВА Владислава Володимировича — старшого солдата
ЧЕРНЕГУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта
ЧУГУНОВА В’ячеслава Володимировича — сержанта
ШЕВЧЕНКА Антона Ігоровича — молодшого лейтенанта
ШЕПЕЛЯ Романа Васильовича — старшого сержанта
ЮРКЕВИЧА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта
ЮЩЕНКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
АНДРУЩЕНКА Руслана Олександровича — підполковника
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
ВЕТЛІНСЬКОГО Михайла Віталійовича — лейтенанта
ВОЛКА Дмитра Володимировича — солдата
ГОРОДЕЦЬКОГО Романа Михайловича — лейтенанта
ЗАБОЛОТНОГО Тимура Юрійовича — підполковника
ЗАХАРОВА Сергія Вікторовича — полковника
КАНІВЦЯ Олександра Олександровича — солдата
КАРПЕНКА Владислава Володимировича — полковника
КОЗЛІКА Івана Миколайовича — солдата
НАНІВСЬКОГО Михайла Любомировича — молодшого сержанта
ПОХИЛЕНКА Антона Валерійовича — солдата
СЕРГІЄНКА Дениса Івановича — старшого солдата
ТРУБАЧОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ЗІМЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата
ЛОБКО Цвітану Олександрівну — старшого сержанта
НЕСТЕРЕНКО Юлію Вікторівну — головного сержанта
ПАВЛОВА Євгенія Миколайовича — старшого солдата
САВЧЕНКА Олексія Миколайовича — сержанта
СТОРОЖЕНКА Євгена Охрімовича — майора медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
у Національній гвардії України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
МАНДРИКУ Олександра Станіславовича — майора
ОСИПЕНКА Олексія Леонідовича — майора
СВИСТУНА Олександра Юрійовича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БЕЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
БАБІЯ Олександра Анатолійовича — капітана
БОШКОВА Пантелія Івановича (посмертно) — сержанта
БРЯНСЬКОГО Олександра Ігоровича — старшого солдата
БУЧАЦЬКОГО Сергія Олександровича — лейтенанта
ВАВІЛОВА Богдана Вікторовича (посмертно) — старшого сержанта
ВОЛОЖСЬКОГО Миколу Віталійовича (посмертно) — головного сержанта
ВОЛОШЕНКА Андрія Валерійовича — підполковника
ВОЛОШИНА Станіслава Артуровича — старшого сержанта
ГАВРІКА Сергія Юрійовича (посмертно) — сержанта
ГАНОВА Сергія Петровича — солдата
ГАПОНОВА Володимира Миколайовича (посмертно) — солдата
ГОЛУБАХУ Василя Миколайовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ГОРОВОГО Юрія Олександровича (посмертно) — солдата
ГРЕБЕНЮКА Василя Валерійовича (посмертно) — солдата
ДЕМЕНКА Олександра Ігоровича — старшого солдата
ДЕМʼЯНЧЕНКА Миколу Сергійовича (посмертно) — старшого солдата
ДОРОШЕНКА Дениса Володимировича — молодшого сержанта
ДРАГАНА Владислава Олександровича (посмертно) — солдата
ЖЕЛЕПУ Богдана Сергійовича (посмертно) — солдата
ЖОВНІРА Юрія Михайловича — старшого солдата
ЖОЛДАКА Вячеслава Сергійовича (посмертно) — солдата
ЗАБОЛОТНОГО Олега Анатолійовича (посмертно) — підполковника
ЗІНЧЕНКА Костянтина Миколайовича (посмертно) — старшого сержанта
ІСТОМІНА Сергія Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
КАНАКІ Богдана Вячеславовича — солдата
КАРПЕНКА Дениса Олеговича (посмертно) — старшого лейтенанта
КЕМАЛОВА Віктора Олександровича — солдата
КЕТОВА Андрія Сергійовича — солдата
КОВАЛЬЧУКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
КОЗИРЄВА Владислава Олександровича — майора
КОЛІНЬКА Кирила Сергійовича — капітана
КОНИКА Максима Володимировича (посмертно) — солдата
КОРОЛЯ Дмитра Ігоровича — капітана
КРАВЦЯ Володимира Михайловича — підполковника
КРИКУНОВА Максима Сергійовича — підполковника
КУТУМОВА Юрія Валерійовича (посмертно) — солдата
ЛЕВИЦЬКОГО Ігоря Олександровича (посмертно) — сержанта
ЛИТВИНОВА Максима Анатолійовича (посмертно) — старшого солдата
МАТУСЕВИЧА Сергія Віталійовича — сержанта
МЕЛЬНІЧКА Максима Олександровича (посмертно) — старшого лейтенанта
МИРОШНИКА Андрія Вікторовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МИТЮКА Павла Михайловича (посмертно) — старшого сержанта
МІХОВА Андрія Семеновича (посмертно) — солдата
МОГОРУКА Назарія Васильовича (посмертно) — солдата
НАБЕРЕЖНОГО Михайла Олександровича — солдата
НАЗАРЕНКА Анатолія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
НИКИФОРУКА Миколу Романовича (посмертно) — солдата
ОРЛОВА Владислава Андрійовича — молодшого лейтенанта
ПАНЧЕНКА Миколу Івановича — солдата
ПІКАРЯ Олександра Олександровича — старшого сержанта
ПОБЕДОНОСЦЕВА Ростислава Андрійовича — солдата
ПРИВЕДЕННОГО Олександра Олександровича (посмертно) — підполковника
ПРИЩЕПУ Максима Миколайовича — головного сержанта
ПРУДКОГО Івана Івановича — сержанта
САРДАКА Олександра Олеговича — старшого солдата
СЕЛІДБОВСЬКОГО Ігоря Ігоровича — підполковника
СЕРГІЄНКА Валентина Анатолійовича (посмертно) — солдата
СИДОРЕНКА Антона Віталійовича — солдата
СИДЬКА Ігоря Івановича (посмертно) — старшого солдата
СИНИШИНА Миколу Мироновича (посмертно) — старшого сержанта
СИНЮКА Романа Олеговича — підполковника
СИРОВАТКУ Григорія Вікторовича — солдата
СІРЯЧЕНКА Івана Миколайовича — старшого лейтенанта
СКЛЯРОВА Андрія Олександровича — старшого солдата
СКРИПНИКА Іллю Андрійовича — солдата
СКРЯБІНА Руслана Андрійовича (посмертно) — солдата
СРЕБЯНИКА Владислава Сергійовича — сержанта
СУВОРОВА Євгена Михайловича — солдата
СУМІНА Андрія Петровича — солдата
ТИМОЩУКА Анатолія Володимировича — старшого лейтенанта
ТИХОНЕНКА Романа Олеговича — старшого сержанта
ТКАЧУКА Руслана Володимировича — капітана
ТОКАРЧУКА Андрія Петровича (посмертно) — лейтенанта
ТРУШКІНА Миколу Олександровича — солдата
УЛЬЯНОВА Олександра Ігоровича — солдата
ФЕСЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — солдата
ФІЛАТОВА Владислава Сергійовича — солдата
ФОРМУГУ Миколу Леонідовича — солдата
ХНІПЕЛЯ Романа Юрійовича (посмертно) — старшого солдата
ЦИМБАЛА Вадима Олександровича (посмертно) — старшого солдата
ЧАБУРА Максима Михайловича (посмертно) — солдата
ЧОРНОГО Сергія Васильовича — підполковника
ШИШАЦЬКОГО Юрія Олеговича — старшого солдата
ЩЕРБАНЯ Сергія Олександровича — старшого солдата
ЮХТОВСЬКОГО Романа Володимировича (посмертно) — старшого солдата
ЯКОБЧУКА Юрія Станіславовича — солдата
ЯЦКАНИЧА Ростислава Віталійовича (посмертно) — солдата
Нагородити орденом Данила Галицького
БІЛЕЦЬКОГО Олександра В’ячеславовича — бригадного генерала
САДОВОГО Андрія Миколайовича — полковника
САХНА Іллю Степановича — сержанта
ЧОРНОГО Володимира Миколайовича — старшого сержанта
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АДАСЮКА Богдана Юрійовича — молодшого сержанта
АТАМАНОВА Олексія Андрійовича — сержанта
БЕРЕЖНОГО Руслана Геннадійовича — старшого сержанта
БЛОХІНУ Наталю Костянтинівну — молодшого сержанта
БОГАТИРЬОВА Олександра Сергійовича — полковника
БОЙКА Владислава Петровича — солдата
БОНДАРЕНКА Олександра Максимовича — солдата
БУТРИМЕНКА Дмитра Євгеновича — підполковника
ВАРВАРЧИНА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ВЛАСЕНКА В’ячеслава Володимировича — молодшого сержанта
ВОЛЧЕНКА Володимира Юрійовича — солдата
ГАВРИША Родіона Віталійовича — молодшого сержанта
ГАЛЬЧЕНКА Максима Олеговича — старшого сержанта
ГАПИЧА Владислава Віталійовича — старшого солдата
ГОЛОВАТІНА Євгенія Олександровича — старшого лейтенанта
ГОЛОВКА Артема Олександровича — штаб-сержанта
ГУНЬКА Дмитра Дмитровича — старшого лейтенанта
ДИННИКА Валерія Олеговича — солдата
ДІЖАКА Богдана Ярославовича — солдата
ДЯЧЕНКА Андрія Валентиновича — підполковника
ЖИЛУ Руслана Степановича — головного сержанта
ЖМУРКА Віталія Олександровича — солдата
ЖУТІКОВА Дениса Олександровича — підполковника
ЗАБОЛОТСЬКИХ Павла Сергійовича — капітана
ЗАГРІЙЧУКА Антона Миколайовича — старшого лейтенанта
ЗАДОРОЖНОГО Дмитра Володимировича — солдата
ЗАЙЦЯ Ігоря Вікторовича — старшого сержанта
ЗАТОЛОЧНОГО Павла Сергійовича — старшого солдата
ІЛЬКА Вадима Сергійовича — солдата
КЕРДИВАРА Сергія Олександровича — молодшого сержанта
КЛИМЕНКА Владислава Олександровича — старшого солдата
КЛИМЕНКА Костянтина Олександровича — підполковника
КОБИЛЯНСЬКОГО Ярослава Григоровича — майора
КОЗЕНКА Антона Станіславовича — капітана
КОЛЕСНІКА Данила Юрійовича — солдата
КОСІНОВА Антона Юрійовича — старшого солдата
КРАВЦЯ Олександра Сергійовича — солдата
КУЛІКОВА Руслана Олександровича — сержанта
КУЛІНІЧА Дмитра Олеговича — солдата
КУРБАТОВА Артема Андрійовича — старшого лейтенанта
КУЧЕРА Вадима Андрійовича — старшого солдата
ЛАЗАРЮКА Костянтина Вікторовича — старшого солдата
ЛАЗОРКА Богдана Ігоровича — солдата
ЛИХОГЛЯДА Богдана Івановича — старшого солдата
МЕДВЕДЬОВА Олександра Олеговича — солдата
МОСКОВКА Максима Валерійовича — старшого солдата
НЕПЕВНОГО Василя Олександровича — майстер-сержанта
НОВОСЕЛЕЦЬКОГО Максима Володимировича — солдата
НОСОВСЬКОГО Вячеслава Вячеславовича — молодшого сержанта
ОЛЕЩУКА Олега Сергійовича — сержанта
ОНИШКЕВИЧА Євгенія Миколайовича — солдата
ОСТРІВНОГО Ярослава Миколайовича — майора
ПАЛАМАРЧУКА Олександра Васильовича — капітана
ПАНТЮХОВА Дмитра Ігоровича — солдата
ПАРАНІЧА Василя Володимировича — старшого солдата
ПЕТРОВИЧА Артура Володимировича — солдата
ПЕЧАТКІНА Владислава Вікторовича — старшого лейтенанта
ПОДСКАЛЬНЮКА Микиту Миколайовича — солдата
ПОЛЕЖАЄВА Андрія Федоровича — штаб-сержанта
ПОНОМАРЬОВА Олександра Олександровича — старшого солдата
ПРИБІНСЬКОГО Юрія Богдановича — солдата
ПРУДИЧА Сергія Миколайовича — солдата
РАЛЬЧЕНКА Євгена Олександровича — капітана
РАМАЗАНОВА Руслана Юнусовича — майора
РЕДЬКА Михайла Юрійовича — майора
РЕМЕЗОВСЬКОГО Івана Миколайовича — солдата
РОМАНОВУ Катерину Олександрівну — молодшого сержанта
РЮМУ Віталія Олександровича — солдата
СЕМЕНЕНКА Олександра Васильовича — солдата
СЕНИКА Олега Вікторовича — підполковника
СЕНЧЕНКА Віталія Кириловича — солдата
СИДОРЕНКА Станіслава Володимировича — молодшого лейтенанта
СЛОБОДЯНИКА Івана Михайловича — молодшого сержанта
СМІЧКОВСЬКОГО Віталія Володимировича — солдата
СОБЧУКА Олександра Вікторовича — майора
СОРОЧИНСЬКОГО Євгена Олеговича — сержанта
СПИНУ Максима Олексійовича — молодшого сержанта
СТАЦЕНКА Віталія Вікторовича — капітана
СТРУКОВА Дмитра Віталійовича — солдата
СУЛЬЖУКА Олександра Володимировича — майстер-сержанта
СУРМАЯ Володимира Володимировича — солдата
СУХОВА Олега Вікторовича — солдата
ТИМОШЕНКА Андрія Валентиновича — солдата
УСЕНКО Людмилу Франківну — штаб-сержанта
ХАРЧЕНКА Олександра Ярославовича — солдата
ЦУРКАНА Юрія Юрійовича — солдата
ЧАСНИКА Дмитра Віталійовича — старшого сержанта
ЧЕРЕДНИЧЕНКА Сергія Валерійовича — солдата
ШЕВЧЕНКА Євгена Сергійовича — підполковника
ШЕВЧУКА Юрія Миколайовича — молодшого сержанта
ШПАКА Іллю Володимировича — солдата
ШУГАЙЛА Олександра Васильовича — старшого солдата
ШУКУРДЖИЄВА Веліше-Ельдара огли — лейтенанта
ШУТЬКА Богдана Сергійовича — молодшого сержанта
ЯКИМЦЯ Родіона Івановича — майора
ЯКІБЧУКА Дмитра Михайловича — молодшого сержанта
ЯНАКІЯ Віктора Вячеславовича — молодшого сержанта
ЯЩЕНКА Вадима Юрійовича — капітана
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” І ступеня
ХАРЧЕНКА Сергія Миколайовича — молодшого лейтенанта
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АВДЄЄВА Юрія Олексійовича — солдата
АЛЕКСАНДРОВА Олега Олександровича — лейтенанта
БАЛИХІНА Михайла Олексійовича — солдата
БЕЗЛЕПКІНА Андрія Вікторовича — молодшого сержанта
БИТКОВСЬКОГО Дениса Вікторовича — головного сержанта
БОРДУНА Євгенія Вікторовича — головного сержанта
ВЕЛИЧКА Вадима Миколайовича — майора
ВОСТРИКОВА Віталія Ігоровича — старшого солдата
ГЛІБОВА Антона Сергійовича — солдата
ДЕВЯТОВА Євгенія Сергійовича — старшого лейтенанта
ДОЛОМАНОВА Дениса Олеговича — старшого лейтенанта
ЄМЕЛЬЯНОВА Дениса Олеговича — старшого лейтенанта
ЖЕЛЕЗНОВА Сергія Ернестовича — солдата
ЗВЯГІНА Андрія Вікторовича — полковника
КАЛИСТОГО Артема Олеговича — солдата
КАРНАУХА Артура Вікторовича — солдата
КІШІНЦЯ Анатолія Степановича — солдата
КОВАЛЕНКА Олексія Вікторовича — солдата
КОВАЛЬОВА Петра Сергійовича — солдата
КОНОТОПА Антона Олеговича — капітана
КОРНІЄНКА Петра Сергійовича — солдата
КОРОТЕНКА Аркадія Сергійовича — солдата
КРАВЦЯ Дмитра Володимировича — старшого сержанта
КУЧЕРА Валерія Валерійовича — солдата
КУЧЕРЕНКА Максима Олександровича — солдата
ЛЕВЕНДЮКА Олександра Олексійовича — солдата
ЛУЦЕНКА Богдана Володимировича — підполковника
МАЗІРКУ Андрія Олександровича — головного сержанта
МАКАРЕНКА Володимира Олександровича — штаб-сержанта
МАКСИМЕНКА Андрія Миколайовича — солдата
МАСИЧА Станіслава Вікторовича — майора
МИШАНСЬКОГО Дениса Сергійовича — підполковника
МОВЧАНА Володимира Івановича — старшого сержанта
МОСКОВКУ Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
НАСОНОВА Віктора Володимировича — сержанта
НЕСВІТА Владислава Руслановича — старшого лейтенанта
НЕСТЕРУКА Владислава Олександровича — майора
ОВЧАРЕНКА Вадима Сергійовича — солдата
ОЛІЯРА Володимира Михайловича — старшого солдата
ПОГОРІЛОГО Володимира Павловича — солдата
ПОЛОВКОВА Романа Миколайовича — старшого солдата
ПОЛУШКІНА Олега Миколайовича — солдата
РЕДЧУКА Володимира Олександровича — молодшого сержанта
РЄЗНІКА Івана Васильовича — солдата
РИБЧЕНКА Давида Сергійовича — солдата
РОМАНЕНКА Віталія Олександровича — молодшого лейтенанта
РОМАНЧУКА Максима Петровича — головного сержанта
РОМАШКОВА Михайла Андрійовича — капітана
РЯБЕНКА Віктора Валерійовича — солдата
САВОНЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
САМОХАТНОГО Віталія Вадимовича — солдата
СВЯТИНУ Олега Олександровича — старшого лейтенанта
СЕЛЕЗНЬОВА Євгена Олександровича — солдата
СИДОРЕНКА Миколу Олександровича — молодшого сержанта
СТЕШЕНКА Дмитра Ігоровича — солдата
ТІТАРЕНКА Андрія Валерійовича — капітана
ТОЛКАЧОВА Володимира Володимировича — молодшого сержанта
ФАРАФОНОВА Олексія Миколайовича — підполковника
ХАРЧЕНКА Олександра Миколайовича — штаб-сержанта
ЧЕРНІЯ Віталія Олеговича — головного сержанта
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
МОГИЛЕВСЬКОГО Василя Сергійовича — капітана медичної служби
у Національній поліції України:
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ВАСИЛЕВСЬКОГО Миколу Анатолійовича — старшого лейтенанта поліції
ГАНЖУ Віталія Віталійовича — старшого сержанта поліції
ГЛАДИША Романа Миколайовича — підполковника поліції
ГРИЦЕНКА Володимира Федоровича — старшого лейтенанта поліції
КОНДРАТЮКА Антона Петровича — капітана поліції
КРИНДАЧА Руслана Валерійовича — старшого сержанта поліції
ПАВЛИКА Сергія Ігоровича — старшого лейтенанта поліції
ПАСЕНКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта поліції
ПОЛЮХОВИЧА Володимира Васильовича — майора поліції
ПОСПЄЛОВА Андрія Вікторовича — майора поліції
РАФІЄВА Хафiза Магеррама огли — полковника поліції
CАВЧУКА Олега Івановича — майора поліції
СИЗОНОВА Юрія Валентиновича — старшого лейтенанта поліції
ЧЖЕНА Владислава Лідіровича — майора поліції
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІ ступеня
ГРЕЧУХА Андрія Олексійовича — полковника поліції
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
БІЛЕЦЬКОГО Дмитра Миколайовича — капітана поліції
ВИННИКА Руслана Анатолійовича — капітана поліції
ДАЦІВА Миколу Миколайовича — лейтенанта поліції
ДЕБЕЛОГО Ігоря Анатолійовича — майора поліції
ЖЕЛЄЗНЯКА Олега Миколайовича — майора поліції
ПОХУ Олександра Віталійовича — капітана поліції
РАБЧЕНЮКА Сергія Івановича — капітана поліції
РОЖЕНКА Андрія Геннадійовича — майора поліції
СПИЦЬКОГО Андрія Олександровича — підполковника поліції
ТКАЧЕНКА Івана Олександровича — майора поліції
ЦАПА Віталія Анатолійовича — підполковника поліції
ЧЕЧОТКУ Романа Богдановича — майора поліції
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АНТОНЦЯ Владлена Володимировича — сержанта поліції
БЕРЕЗОВСЬКОГО В’ячеслава Вікторовича — старшого сержанта поліції
БРИЖАКА Леоніда Алімовича — старшого лейтенанта поліції
ГНИПА Романа Михайловича — старшого сержанта поліції
ГОЛУБА Олександра Миколайовича — старшого сержанта поліції
ДОРОШЕНКА Сергія Івановича — лейтенанта поліції
ІВАНЧАКА Миколу Івановича — старшого сержанта поліції
КАЛІНЧУКА Миколу Миколайовича — старшого сержанта поліції
КАЧАНА Максима Васильовича — рядового поліції
КРИВОШЕЄВА Андрія Дмитровича — старшого лейтенанта поліції
КУРИЛЕНКА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта поліції
КУХАРЕЧКА Романа Романовича — старшого сержанта поліції
МОРОЗОВА Максима Григоровича — майора поліції
ОБОДЗІНСЬКОГО Дмитра Сергійовича — старшого сержанта поліції
ПОКОТИЛА Романа Богдановича — старшого сержанта поліції
РОДІНА Дмитра Ігоровича — старшого сержанта поліції
ТУРКОВИДА Тараса Богдановича — рядового поліції
ЧИРВУ Романа Вікторовича — старшого сержанта поліції
у Державній прикордонній службі України:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
ДОПІРЯКА Сергія Артемовича — підполковника
ПЕЛЕШКА Олексія Леонідовича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
РУДКОВСЬКОГО Василя Івановича (посмертно) — старшого майстер-сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АХМЕДОВА Валерія Юрійовича — капітана
ВЕЛИКОЦЬКОГО Дениса Олександровича (посмертно) — старшого сержанта
ВОЙТОВИЧА Євгенія Володимировича (посмертно) — головного сержанта
ВОЛКОВА Богдана Вадимовича — капітана
ГОЛУБИЦЬКОГО Антона Віталійовича — головного сержанта
ДЕГТЯРЕНКА Романа Миколайовича — головного сержанта
КАПРАЛОВА Дмитра Валентиновича — капітана
КЛЕКОЦЮКА Дмитра Олександровича — старшого сержанта
КОСОВАНА Сергія Михайловича — головного сержанта
КОШЕЛЯ Олександра Вікторовича — молодшого лейтенанта
КРЮЧКА Іллю Олеговича (посмертно) — старшого сержанта
КУБСЬКОГО Андрія Миколайовича — старшого сержанта
КУЛІШОВА Василя Васильовича — старшого сержанта
ЛЕВЧЕНКА Олександра Анатолійовича (посмертно) — майстер-сержанта
МАРЮХНА Данила Володимировича (посмертно) — сержанта
МЯГКОГО Антона Олександровича (посмертно) — майстер-сержанта
НЕЖУТУ Владислава Андрійовича (посмертно) — майстер-сержанта
ПАТЮТКА Станіслава Станіславовича (посмертно) — капітана
ПОГУЛЯЯ Максима Миколайовича — штаб-сержанта
РОЗСУДОВСЬКОГО Олександра Ігоровича — старшого сержанта
САВІНОВА Марка Володимировича — головного сержанта
САМУСЕНКА Андрія Івановича (посмертно) — головного сержанта
СУХОВІЦИНА Володимира Вадимовича — головного сержанта
УВАРОВА Олександра Михайловича (посмертно) — підполковника
ХОМЕНКА Володимира Миколайовича — підполковника
ШЕКЕРУ Павла Миколайовича (посмертно) — головного сержанта
ЮРЧЕНКА Максима Юрійовича — майстер-сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ГУРСЬКОГО Мирослава Юрійовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
ІГНАТЮКА Богдана Васильовича — полковника
КОРЖА Зоряна Олександровича — штаб-сержанта
ЛУЩАКА Василя Васильовича — старшого сержанта
МІДІНУ Сергія Володимировича — старшого сержанта
ПІДБУЦЬКОГО Олександра Олександровича — лейтенанта
ПОЛУПАНОВА Тараса Миколайовича — капітана
СЕМЬОНОВА Руслана Володимировича — підполковника
ФЕДЮНА Сергія Володимировича — підполковника
ШАТАЛЮКА Богдана В’ячеславовича — полковника
Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня
ГОНЧАРЕНКА Олександра Володимировича — полковника.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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