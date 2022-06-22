Президент нагородив ще понад 550 воїнів та силовиків. 56 – посмертно

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БОХОНКА Віталія Володимировича — майора

СОЗАНСЬКОГО Максима Андрійовича — капітана

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

АХМЕДОВА Владислава Раджабовича — майора

БОЙКА Сергія Володимировича — капітана

БОРОДІНА Андрія Юрійовича — полковника

ЄСАУЛОВА Олександра Вікторовича — полковника

МІДЯКОВА Андрія Віталійовича — полковника

ФАСТОВЦЯ Віталія Олександровича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АГАТІЯ Артема Олександровича — підполковника

АНТОНЮКА Віктора Валерійовича — капітана

ВАСЮКА Артема Олександровича — штаб-сержанта

ВЕРГУНА Іллю Володимировича — капітана

ГОШЛЮ Віктора Івановича — старшого лейтенанта

ГУЛЬНЕВА В’ячеслава Миколайовича — лейтенанта

ДОВГОГО Олега Віталійовича — майора

ЖИТНЯКА Павла Миколайовича — полковника

КАТРИЧА Ігоря Георгійовича — капітана

КОХАНОВА Вячеслава Вікторовича — капітана

ЛІСНЯНСЬКОГО Андрія Олександровича — підполковника

ЛУКІНЧУКА Тараса Мирославовича — молодшого лейтенанта

МАРЧУКА Олександра Миколайовича — лейтенанта

ОГЕРЕНКА Сергія Івановича — полковника

ПАРФІЛОВА Олександра Сергійовича — капітана

ПІДГОРНОГО Дмитра Андрійовича — майора

ПШЕНИШНЮКА Ярослава Олександровича — капітана

САЙКА Едуарда Миколайовича — полковника

ТІЦЬКОГО Сергія Анатолійовича — підполковника

ТКАЧЕНКА Антона Сергійовича — капітана

ХІМИЧА Дениса Віталійовича — старшого лейтенанта

ЧУЖИКОВА Олексія Юрійовича — майора

ЯЩУКА Василя Миколайовича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ШИПКУ Володимира Степановича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВРАМЕНКА Андрія Сергійовича — старшого солдата

АКАТОВА Івана Ігоровича — старшого солдата

БАБИЧА Руслана Володимировича — солдата

БАГРІЯ Юрія Івановича — молодшого сержанта

БАЛАХЧІ Віталія Миколайовича — сержанта

БАРОНЕЦЬКОГО Дениса Володимировича — штаб-сержанта

БІЛАНА Руслана Геннадійовича — солдата

БОХАНОВА Юрія Сергійовича — старшого солдата

БУКРЄЄВА Олександра Владиславовича — молодшого сержанта

БУЛАСА Костянтина Вікторовича — старшого солдата

БУР’ЯНОВА Євгена Миколайовича — старшого матроса

БУХАНЧЕНКА Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

ВАРЧАКА Михайла Ярославовича — солдата

ВЕСТІМОВА Ігоря Сергійовича — солдата

ВОРОБЙОВА Сергія Олександровича — старшого сержанта

ГЛАДИША Богдана Тадейовича — лейтенанта

ГОЛОВАТЕНКА Сергія Віталійовича — капітана

ГУКІВСЬКОГО Миколу Олександровича — молодшого сержанта

ГУСЄВА Вячеслава Леонідовича — сержанта

ДЕМИДЮКА Миколу Володимировича — сержанта

ДЖАНГУЛАНОВА Азрета Магамедовича — молодшого сержанта

ДРОЗДОВА Юрія Олександровича — солдата

ЄЖОВА Владислава Олеговича — солдата

ЄРЕМЕНКА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

ЄРЬОМІНА Олега Вікторовича — солдата

ЗАБРОДІНУ Людмилу Іванівну — сержанта

ЗАВІРЮХУ Олександра Євгеновича — солдата

ЗАГОРОВСЬКОГО Віталія Володимировича — сержанта

ЗАІЧЕНКА Богдана Костянтиновича — старшого лейтенанта

ІВАНЕНКА Романа Романовича — солдата

ІВАНЧЕНКА Олександра Костянтиновича — лейтенанта

ІВАХА Олексія Вікторовича — сержанта

ІВАЩЕНКА Олександра Дмитровича — солдата

ІЗОТОВА Геннадія Валентиновича — солдата

ІНЮТКІНА Івана Володимировича — солдата

ІЩЕНКА Сергія Ігоровича — старшого солдата

КАЗАКА Олександра Вікторовича — сержанта

КАЛАШНИКА Євгена Миколайовича — капітана

КАРПОВА Романа Олександровича (посмертно) — капітана

КВАСНИЦЮ Станіслава Богдановича — старшого солдата

КВАШУ Владислава Сергійовича — старшого сержанта

КЛІВЦЯ Володимира Миколайовича — солдата

КОМПАНІЙЦЯ Олександра Миколайовича — старшого солдата

КОНОВАЛА Григорія Федоровича — капітана

КОРОВКУ Олександра Геннадійовича — солдата

КРАВЧЕНКА Олександра Миколайовича — лейтенанта

КРАМАРЕНКА Сергія Володимировича — сержанта

КРИВЕНКА Володимира Павловича — сержанта

КРИВОШЕЄВА Олександра Володимировича — старшого солдата

КРУГОВОГО Артема Володимировича — старшого солдата

ЛАБУ Назара Зеновійовича — сержанта

ЛИСЕНКА Віталія Сергійовича — солдата

ЛОГОЙКА Миколу Геннадійовича — старшого солдата

ЛЯША Романа Васильовича (посмертно) — молодшого сержанта

МАЗІЯ Дмитра Костянтиновича — старшого солдата

МАКСИМЦЯ Вадима Васильовича — лейтенанта

МАРИНЦЯ Івана Дмитровича — сержанта

МАРТАКОВА Михайла Вікторовича — молодшого сержанта

МАРТОВЩУКА Валерія Олександровича — старшого сержанта

МЕЛЬНИКА Андрія Олександровича — старшого солдата

ОБРАВІТА Максима Олександровича — головного сержанта

ОЛЕЙНИКОВА Дмитра Андрійовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Дмитра Олександровича — солдата

ОСНАЧА Олександра Володимировича — старшого лейтенанта

ПАНЧЕНКА Олександра Ігоровича — старшого солдата

ПАНЧУКА Віталія Анатолійовича — солдата

ПАРХОМЕНКА Миколу Олександровича — солдата

ПАЩЕНКА Віталія В’ячеславовича — майора

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Максима Олександровича — молодшого сержанта

ПЕРЕПЕЛИЦЮ Сергія Петровича — молодшого сержанта

ПИСАРЕВИЧА Анатолія Сергійовича — старшого солдата

ПІДНЕБЕСНОГО Євгена В’ячеславовича — майора

ПІДРІЗА Олега Васильовича — солдата

ПІКУЛУ Володимира Степановича — солдата

ПОЛИВКАНА Івана Григоровича — старшого сержанта

ПОЛІВАНОВА Василя Анатолійовича — молодшого сержанта

ПРАЩУРОВИЧА Андрія Валерійовича (посмертно) — старшого солдата

САДОВЕНКА Дмитра Юрійовича — молодшого сержанта

СІЛКОВА Євгенія Сергійовича — сержанта

СОЛОМОНЕНКА Олексія Володимировича — майора

СОРОЧАНА Андрія Григоровича — молодшого сержанта

СУРЖАНСЬКОГО Євгена Вадимовича — старшого сержанта

ТАРАНА Дмитра Миколайовича — молодшого сержанта

ТИНДИКА Володимира Павловича — старшого сержанта

ТКАЧЕНКА Юрія Володимировича — солдата

ТХОРОВСЬКОГО Богдана Івановича — старшого солдата

ФЕДОРЕНКА Кирила Павловича — лейтенанта

ХАРЧЕНКА Віктора Івановича — старшого сержанта

ЦИБУЛЬКА Костянтина Борисовича — молодшого сержанта

ЧАПЛИГІНА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ЧАХАЮ Володимира Рамазіновича — старшого солдата

ЧЕРНИША Олександра Анатолійовича — молодшого сержанта

ЧУДА Максима Вікторовича — старшину

ШАПОВАЛОВА Юрія Володимировича — старшого солдата

ШАПОРЕНКА Владислава Дмитровича — старшого солдата

ШЕВЧЕНКА Дмитра Васильовича — молодшого сержанта

ШЕВЧЕНКА Михайла Тарасовича — солдата

ШЕПІТЬКА Назара Анатолійовича — солдата

ШУШКОВСЬКОГО Руслана Васильовича — капітана

ЩЕРБИНУ Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ЯКОБЧУКА Миколу Васильовича — солдата

ЯНКІНА Володимира Миколайовича — сержанта

ЯРОШЕНКА Руслана Володимировича — сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ШАТРОВСЬКОГО Владислава Олександровича — майора

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АБАЗІНУ Дарину Станіславівну — сержанта

АНДРІЄНКА Олексія Олександровича — старшого матроса

БАР’ЄВА Петра Миколайовича — старшого матроса

БОГАЧУКА Олександра Олександровича — майора

БОГДАНЮКА Євгена Руслановича — солдата

БОНДАРЕНКА В’ячеслава Борисовича — солдата

БУТУЗОВА Андрія Євгеновича — старшого матроса

ВАСИЛЕНКА Богдана Олеговича — старшого лейтенанта

ВОЙТЮКА Богдана Олександровича — старшого лейтенанта

ГАМУРАРА Анатолія Вікторовича — старшого сержанта

ГЛУШКА Вячеслава Тарасовича — сержанта

ГОЛУБЦЯ Миколу Олеговича — головного сержанта

ГОРБУНОВА Дмитра Сергійовича — лейтенанта

ГРЕБЕНЮКА Артема Анатолійовича — молодшого сержанта

ГРИГОРЕНКА Миколу Костянтиновича — лейтенанта

ДЕНИСЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

ДЄДУХОВА Сергія Ігоровича — старшого солдата

ДИКОГО Олексія Миколайовича — молодшого сержанта

ЄРОШЕНКА Дениса Володимировича — старшого матроса

ЖОРОВА Володимира Георгійовича — солдата

ЖУРАВКІНА Олександра Олександровича — старшого солдата

ЗАЙЦЯ Олександра Васильовича — старшого солдата

ІСІЧКА Олексія Вікторовича — старшого солдата

КАНІБОЛОЦЬКОГО Антона Ігоровича — солдата

КОБЦЯ Віталія Олеговича — старшого солдата

КОНОНОВА Віталія Сергійовича — старшого сержанта

КОТЛУБАЯ Сергія Юрійовича — старшого матроса

КРИВЕНКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта

КУПРІЄНКА Андрія Васильовича — солдата

КУХАРЕНКА Віктора Михайловича — старшину

КУШНІРА Віталія Вікторовича — старшого матроса

МАКАРЕНКА Руслана Леонідовича — головного сержанта

МАКСІМОВА Ярослава Вікторовича — солдата

МАЛУКАЛА Андрія Михайловича — майстер-сержанта

МЕРКУЛОВА Сергія Вікторовича — старшого сержанта

МОГИЛЬНОГО Олександра Васильовича — штаб-сержанта

ОЗБАЙРАК Юлію Миколаївну — молодшого сержанта

ПАСІЧНИКА Максима Степановича — солдата

ПРИМОЧЕНКА Бориса Костянтиновича — лейтенанта

САВЧУКА Олександра Олександровича — штаб-сержанта

СІЛЬЧЕНКА Костянтина Костянтиновича — сержанта

СТАРЦЕВА В’ячеслава Сергійовича — старшого матроса

ТИМОФЄЄВА Владислава Олександровича — старшого матроса

ТІШИНА Ярослава Ігоровича — старшого матроса

ТКАЧОВА Дениса Сергійовича — старшого матроса

ТОМАЩУКА Сергія Валентиновича — старшого солдата

ФЕРТІКА Сергія Федоровича — старшого солдата

ХОМЕНКА Олександра Миколайовича — старшого лейтенанта

ЦИПРІЯНОВА Владислава Володимировича — старшого солдата

ЧЕРНЕГУ Володимира Анатолійовича — старшого сержанта

ЧУГУНОВА В’ячеслава Володимировича — сержанта

ШЕВЧЕНКА Антона Ігоровича — молодшого лейтенанта

ШЕПЕЛЯ Романа Васильовича — старшого сержанта

ЮРКЕВИЧА Олександра Юрійовича — молодшого сержанта

ЮЩЕНКА Дмитра Анатолійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За бездоганну службу” ІІІ ступеня

АНДРУЩЕНКА Руслана Олександровича — підполковника

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

ВЕТЛІНСЬКОГО Михайла Віталійовича — лейтенанта

ВОЛКА Дмитра Володимировича — солдата

ГОРОДЕЦЬКОГО Романа Михайловича — лейтенанта

ЗАБОЛОТНОГО Тимура Юрійовича — підполковника

ЗАХАРОВА Сергія Вікторовича — полковника

КАНІВЦЯ Олександра Олександровича — солдата

КАРПЕНКА Владислава Володимировича — полковника

КОЗЛІКА Івана Миколайовича — солдата

НАНІВСЬКОГО Михайла Любомировича — молодшого сержанта

ПОХИЛЕНКА Антона Валерійовича — солдата

СЕРГІЄНКА Дениса Івановича — старшого солдата

ТРУБАЧОВА Сергія Сергійовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ЗІМЧУКА В’ячеслава Анатолійовича — старшого солдата

ЛОБКО Цвітану Олександрівну — старшого сержанта

НЕСТЕРЕНКО Юлію Вікторівну — головного сержанта

ПАВЛОВА Євгенія Миколайовича — старшого солдата

САВЧЕНКА Олексія Миколайовича — сержанта

СТОРОЖЕНКА Євгена Охрімовича — майора медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ