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Кременчук виплатить родинам загиблих від ракетного удару по 100 тис. грн

02/07/2022 15:05

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення виплатити по 100 тис. грн матеріальної допомоги сім’ям загиблих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру “Амстор”.

Про це 2 липня повідомив міський голова Віталій Малецький.

“Збільшуємо вдвічі допомогу сім’ям загиблих в ТЦ “Амстор”. Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення про збільшення виплати від усієї Кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній родині загиблого у цій страшній трагедії”, – написав мер у соцмережі.

Також були виділені кошти на оплату поховань всіх загиблих.

“Робимо все можливе, щоб допомогти сім’ям загиблих”, – додав мер.

Як повідомляла “Новинарня“, 27 червня війська РФ завдали ракетного удару по торговельному центру “Амстор” у Кременчуці Полтавської області.
Загалом унаслідок ракетного удару загинули 19 осіб, постраждали 64 людини, з яких 26 – госпіталізовані. З початку робіт виявлено 29 фрагментів тіл.

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Україна

Кременчук виплатить родинам загиблих від ракетного удару по 100 тис. грн

Кременчуцька міська рада ухвалила рішення виплатити по 100 тис. грн матеріальної допомоги сім’ям загиблих унаслідок російського ракетного удару по торговельному центру “Амстор”. Про це 2 липня повідомив міський голова...

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