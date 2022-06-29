В Італії поліція завернула частину колони гаубиць PzH 2000, що призначалися Україні

Італійська поліція Неаполя зупинила колону із п’яти самохідних гаубиць PzH 2000, які міністерство оборони відправило в Німеччину з імовірним призначенням для України.

Три гармати розвернули назад через проблеми з документами в тягачів-перевізників.

Про це в середу, 29 червня, інформує ANSA.

Зазначається, що один із водіїв мав недостатню категорію для кермування таким видом транспорту, а фірма – протерміновані документи щодо техогляду.

Після контролю три гаубиці розвернули назад на військову базу в Персано (провінція Салерно), а дві продовжили рух до Болоньї.

“Таке може статися лише в південній Італії… У цій новині прекрасне все: дорожня поліція, яка для контролю зупиняє військову колонну (!), проблеми з документами у фірми, що офіційно перевозить танки міноборони(!), новина, яка зразу ж (!) зливається у ЗМІ, а міноборони Італії вимушене виправдовуватися (!), ну і заголовок, про те, що танки були для України”, – прокоментував голова “Християнського товариства українців в Італії” Олесь Городецький.

Нагадаємо, напередодні міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт та її колега з Нідерландів Кася Оллонгрен на полях саміту НАТО в Мадриді заявили, що ці дві держави зможуть поставити Україні ще шість самохідних гаубиць PzH 2000.

6 травня у міноборони ФРН підтвердили поставку семи гаубиць Panzerhaubitzen 2000 Україні. Ще п’ять таких САУ надали Нідерланди.

11 травня ЗМІ повідомляли, що Німеччина почала тренування українських військових на Panzerhaubitze 2000, воно мало тривати 40 днів.

21 червня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Україна вже отримала гаубиці PzH 2000 з підготовленими екіпажами. 27 червня їх зафіксували на фронті.

Довідково

Panzerhaubitze 2000 — німецька 155-мм самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння Бундесверу восени 1998 року. Має ствол довжиною 52 калібри (8 м), автоматичну систему заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних зарядів плюс систему наземної навігації.

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