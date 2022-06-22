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Глава МЗС Італії йде з партії “Рух 5 зірок”, яка не хотіла підтримувати Україну

22/06/2022 10:47

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію “Рух 5 зірок”, яку він раніше розкритикував за підрив зусиль уряду щодо підтримки України.

Про це ввечері в вівторок, 21 червня, повідомило агентство ANSA.

“Я йду з “Руху 5 зірок”, – сказав він на пресконференції, говорячи про “болісний” вибір і наголосивши, що від завтра його вже колишня партія “більше не буде першою силою в парламенті”, – сказав Ді Майо.

Урядовець минулого тижня звинуватив лідера “Руху 5 зірок” та колишнього прем’єр-міністра Джузеппе Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі.

“Ми обов’язково мали вибрати, з якого боку історії перебувати – на боці України, на яку напали, або на боці агресора Росії. Позиції деяких лідерів М5 ризикувала послабити нашу країну”, – сказав він.

За словами Ді Майо, він сформує нову парламентську групу, яка підтримуватиме уряд прем’єр-міністра Маріо Драгі.

За даними італійських ЗМІ, понад 60 депутатів залишили “Рух 5 зірок” та приєдналися до нової групи Ді Майо. Таким чином, із 227 парламентаріїв “п’ятірки” (155 у Палаті представників та 72 у Сенаті) понад чверть покинули партію, пише “Європейська правда”.

“Рух п’яти зірок” до сьогодні був найбільшою політичною силою в парламенті після того, як партія набрала 33% голосів на національних виборах 2018 року. Однак з того часу підтримка партії суттєво знизилась. Останні опитування громадської думки свідчать про підтримку виборців всього у 13%.

Італія, як і багато країн ЄС, надає зброю Україні, щоб допомогти їй у боротьбі з російською агресією, однак у партії Ді Майо частина не підтримувала військову допомогу Україні.

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