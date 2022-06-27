Нова стратегічна концепція НАТО проголосить Росію прямою загрозою Альянсу, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг анонсував, що нова стратегічна концепція проголосить Росію найбільшою загрозою для країн Північноатлантичного альянсу.
Про це він оголосив у понеділок, 27 червня, на пресконференції напередодні саміту НАТО, який відбудеться 28-29 червня у Мадриді.
Очікується, що на цьому саміті союзники схвалять нову стратегічну концепцію на 10 років.
“Наш саміт НАТО в Мадриді цього тижня матиме визначальне значення з багатьма важливими рішеннями, зокрема з новою Стратегічною концепцією нової реальності безпеки, фундаментальними зрушеннями у стримуванні та обороні НАТО та підтримкою України зараз і на майбутнє. Я очікую, що стане зрозумілим, що союзники вважають Росію найсерйознішою і прямою загрозою нашій безпеці”, – заявив Столтенберг, якого цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.
Крім того, нова стратегічна концепція вперше звернеться до Китаю, “викликів, які Пекін кидає нашій безпеці, інтересам і цінностям”, а також охоплюватиме підхід альянсу до низки інших загроз і викликів, таких як тероризм, кіберзагрози та гібридні загрози”, – зазначив генсек організації.
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