“Крім денацифікації та демілітаризації, Московія обов’язково мусить пройти деісторизацію”

Олег Манчура

(FB)

Лавров заявив, що Захід збирає коаліцію для війни проти Росії, як колись Гітлер.

“Коли починалася Друга світова війна, то Гітлер під свої прапори зібрав значну частину, якщо не більшість європейських країн для війни проти СССР. Зараз ЄС з НАТО збирають коаліцію для війни з Росією”.

Якщо мені пам’ять не зраджує, то Друга світова війна почалася 1 вересня 1939 року. Саме цього дня Гітлер напав на Польщу.

А до цього, справді, створив coalitio, що лат. означає союз, і таким союзником 23 серпня 1939 року стала Росія.

17 вересня 1939-го Москва приєдналася до Берліна вже не тільки на папері: вдарила Польщі в спину.

Це все очевидні речі для нас. І ще для кількох мільярдів на Землі.

Раніше я припускав, що історичні реконструктори з Москви просто інструменталізовують минувшину – не вірячи в те, що самі говорять. Але судячи з останніх монологів Путіна, Мєдвєдєва і тепер Лаврова, таки змушений відкоригувати свою позицію.

На жаль, вони вірять в те, що говорять.

Людина, яка бреше з якоюсь ціллю, завжди робитиме так, аби сказане нею виглядало правдоподібно.

Який сенс плювати в очі й казати, що йде дощ? Тобі ж ніхто не повірить, твоя мета буде не досягнута.

Інша справа, коли легенько пересмикуєш, зміщуєш акценти, маніпулюєш: ось так, дійсно, при системному підході можна чогось досягнути.

Одна справа, коли псевдоісторичні роздуми виголошує Путін: в нього своя аудиторія зомбі. Інша справа, коли цим займається міністр закордонних справ: його аудиторія – інша, з нею не можна, як Скабєєва.

У будь-якому разі, до всіх цих “д” – денуклеаризація, декарбонізація, денацифікація, демілітаризація, демократизація – Московія обов’язково повинна пройти деісторизацію.

Ні ядерний шантаж, ні вуглеводний зашморг, ні геноцидні практики не були б можливі, якби Москва не стала найбільшим історичним реконструктором на планеті.

Вигадавши собі історію, вкравши чужу назву, чужий герб, чужий прапор, вони мусять щодня доводити самі собі, що не виродки, не київські байстрюки.

Як народ-фейк, що немає майбутнього і не може навіть зазирнути в нього – живуть з повернутою назад головою.

А оскільки свого там нічого нема – доводиться на вкрадене ще й громадити брехливе.

“Зарусьусрусь” – це завершений образ цього середньовічного суспільства, яке дивом проскакало до постінформаційної ери.

Вони там усі такі: від Путіна до чебоксарського алкаша. Їм треба вирвати історію, як змії виривають отруйний зуб.

Заборонити вивчати її в університетах та академіях, писати наукові праці та історичні романи, знімати фільми та співати пісень.

Історія повинна бути лише в школі, в обмеженій кількості, дуже препарована. Але щоденною. Замість молитви чи гімну. Зі щоразу іншою темою.

Наприклад, понеділок: Батурин

вівторок: Катинь

середа: Буча

четвер: Вільнюс

п’ятниця: Саліна

субота: Грозний

Домашнє завдання на вихідні – твір на тему: “Чому заборона вільного пересування росіян Європою історично правильна, справедлива та потребує поглиблення?”

Історія стала наркотиком, який зірвав дах цьому монстру, нехай же історія стане ліками, які зроблять його овочем.

Читайте також:

Історик Олександр Алфьоров: “Росіяни” – не нація, а морально-психологічний стан