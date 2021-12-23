Путін вважає, що Україну створив Ленін

Володимир Путін. Фото: ТАСС

Глава Кремля Володимир Путін стверджує, що Україну нібито створив лідер більшовицького режиму Ленін.

Про це він сказав під час своєї традиційної щорічної пресконференції у четвер, 23 грудня.

“А що у Мексики і США не було ніколи територіальних питань? А Каліфорнія кому належала і Техас? Ну гаразд, затихло, ніхто не згадує про це, так як згадують про Крим. Ну і ми намагаємося не згадувати про те, як Україна формувалася. Хто її створив? – Ленін Володимир Ілліч, коли створював Радянський Союз. Щоправда після його смерті, але за його принципами”, – заявив Путін.

Він також не зміг прямо відповісти на запитання: “Чи може він гарантувати, що Росія не нападе на Україну чи будь-яку іншу державу”.

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