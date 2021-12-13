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Путін у розмові з Джонсоном заявив про “освоєння території України” країнами НАТО

13/12/2021 20:29

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок заявив, що посилення агресії проти України стане для Росії стратегічною помилкою.

Про розмову повідомила пресслужба британського уряду, пише “Європейська правда”.

“Прем’єр-міністр підкреслив прихильність Великої Британії до територіальної цілісності та суверенітету України та попередив, що будь-які дестабілізуючі дії будуть стратегічною помилкою, яка матиме серйозні наслідки”, – йдеться в урядовому повідомленні.

Джонсон висловив глибоке занепокоєння Сполученого Королівства у зв’язку з нарощуванням російських військ на кордоні з Україною та підтвердив важливість роботи по дипломатичних каналах для зниження напруженості та пошуку довгострокових рішень.

Джонсон також визнав важливість діалогу з питань міжнародної та регіональної безпеки. Крім того, сторони погодилися, що абсолютно необхідно усім учасникам дотримуватися Мінських угод.

Пресслужба Кремля, зі свого боку, заявила, що Путін звинуватив Київ у зриві Мінських домовленостей, використанні забороненого озброєння на лінії зіткнення і дискримінації російськомовного населення.

Путін сказав, що це відбувається “на тлі активного військового “освоєння” території України країнами НАТО, що створює пряму загрозу безпеці Росії”.

“З огляду на це Володимир Путін заявив про необхідність негайно розпочати переговори з метою вироблення точних міжнародно-правових домовленостей, що виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення у суміжних державах, насамперед в Україні, озброєнь, що загрожують Росії”, – заявили в Кремлі.

Російська сторона пообіцяла представити проєкти відповідних документів.

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