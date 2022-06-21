В УКУ започаткували стипендійний фонд імені загиблого воїна-пластуна Артема Димида

За ініціативи сім’ї загиблого бійця Артема Димида, Український католицький університет започатковує стипендійний фонд його імені.
Про це інформує пресслужба УКУ.
Стипендію в університеті надаватимуть пластунам, які вступатимуть на бакалаврські та магістерські програми університету.
Фонд створили у співпраці з національною скаутською організацією “Пласт” та брендом українського одягу “Авіація Галичини”.
Артем Димид – випускник гуманітарного факультету Українського католицького університету. Пластун, член станиці Львів – друг “Курка”. Активний учасник Революції Гідності, служив у батальйоні спецпризначення “Гарпун” та батальйоні “Азов”. Він також був частиною команди “Авіація Галичини”, зокрема працював над розвитком бренду українського одягу.
За словами проректорки Українського католицького університету Наталки Климовської, спільна ціль – зібрати 75 тисяч доларів у сталий фонд (ендаумент), який дозволить генерувати стипендію імені Артема Димида та відповідно покривати витрати на навчання студента/студентки в університеті щороку.
Надати пожертву на стипендійний фонд імені Артема Димида ви можете за посиланням.
Як писала “Новинарня“, 27-річний Артем Димид – ветеран АТО, пластун, мандрівник, син знаного греко-католицького священника Михайла Димида та іконописиці Іванки Димид-Крип’якевич, правнук історика Івана Крип’якевича загинув 18 червня на Донеччині.
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