Окупанти вдарили артилерією по Харкову – щонайменше семеро постраждалих

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Окупанти завдали удару по Харкову, зафіксовано не менше семи чи дев’яти “прильотів”, вже відомо про сімох поранених.

Про це у вівторок, 21 червня, після 14-ї години повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Зафіксували обстріли в Індустріальному районі, за попередніми даними – сім постраждалих цивільних. Дані оновлюються”, – йдеться в інформації голови ОВА.

Мешканці повідомляють, що після початку обстрілів виникли перебої з електричною напругою, в декого зникла вода. Скоріш за все, місто обстрілювала артилерія окупантів, оскільки повітряну тривогу не оголошували.

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