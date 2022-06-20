Справу про “записи Вовка” передали до суду

Павло Вовк

До суду скерували обвинувальний акт щодо 11 людей у справі про зловживання в Окружному апеляційному суді міста Києва, яку ще називають справою “записів Вовка”.

Про це в понеділок, 20 червня, інформує пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

Серед обвинувачених: голова ОАСК, заступник голови ОАСК, заступник голови ОАСК, чотири судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації України, адвокат (ексчлен Вищої кваліфікаційної комісії суддів України), суддя ВАСУ у відставці, ексчлен ВККСУ (адвокат).

“За версією слідства, вказані особи діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка хотіла захопити державу владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та створення штучних перешкод у їхній роботі”, – зазначають у бюро.

Фактично, за даними слідчих, зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнесових кіл.

Слідство тривало з липня 2020 року, а у березні 2021 року детективи НАБУ завершили його та відкрили матеріали для ознайомлення. Обсяг задокументованих аудіозаписів із кабінетів суддів ОАСК становить понад 16 тисяч годин.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року НАБУ вручило підозри голові Окружного адмінсуду Києва Павлу Вовку, його заступнику Євгену Аблову, шістьом суддям та голові Державної судової адміністрації Зеновію Холоднюку. Їх підозрюють у спробі захоплення державної влади. Підозри НАБУ і САП ґрунтуються на вивченні записів розмов в кабінеті Вовка.

У серпні 2021 НАБУ оголосило у розшук сімох фігурантів справи “плівок Вовка”, включно й з головою ОАСК. На початку жовтня Павла Вовка вдруге оголосили у розшук.

У липні минулого року офіс генпрокурора спільно з НАБУ провів низку слідчих дій в Окружному адміністративному суді Києва. Під час тодішніх обшуків в ОАСК були виявлені записи, що свідчать про втручання суду в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів. На них людина з голосом, схожим на голос Вовка, дає вказівки адвокатам і суддям, як “вирішувати питання” з ВККС.

Самого Вовка двічі оголошували в розшук.

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