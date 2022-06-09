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СБУ затримала керівника партії “Наш край” – за $2,5 млн “продавав” місце у списку й посаду в Київводоканалі

09/06/2022 11:10

Правоохоронці в Києві викрили та затримали голову однієї із політичних партій і керівника її територіального осередку при спробі “шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина”.

Про це вранці у четвер, 9 червня, інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

Назва політичної сили в повідомлення не вказана, але, судячи з символіки на фото, це партія “Наш край”.

Фото: пресслужба ОГП

За даними слідства, голова політичної партії, діючи у змові з очільником територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн доларів США за включення його до “прохідної” частини списку політичної партії на виборах до Верховної Ради для отримання таким чином мандата народного депутата.

“За даними Служби безпеки, голова однієї з політпартій та керівник її територіального осередку вирішили заздалегідь «підготуватися» до наступних парламентських виборів і продати нібито «прохідне» місце у своєму списку”, – зазначає пресслужба СБУ.

“Також за ці кошти вони обіцяли йому призначення на посаду радника голови правління ПрАТ “Київводоканал”. Ця посада мала б стати для підприємця “успішним” стартом його політичної кар’єри.
Кошти повинні були передаватись спільникам згідно до графіку, який склав голова партії. Сума першого траншу становила 50 тис доларів США”, – зазначають в ОГП.

Фотогалерея пресцентру СБУ:

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У ході контролю за вчиненням злочину голову політичної партії та керівника її територіального осередку затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання першої частини коштів.

Як відомо з відкритих джерел, головою партії “Наш край” є Олександр Мазурчак.

Наразі за місцем роботи затриманих тривають невідкладні слідчі дії.

Викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ у м. Києві та Київській області спільно зі слідчими Нацполіції та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СВ Печерського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за оперативного супроводу співробітників ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Як інформує пресцентр СБУ, вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди),
  • ч.4 ст.190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

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Україна

СБУ затримала керівника партії “Наш край” – за $2,5 млн “продавав” місце у списку й посаду в Київводоканалі

Правоохоронці в Києві викрили та затримали голову однієї із політичних партій і керівника її територіального осередку при спробі “шахрайського заволодіння грошовими коштами громадянина”. Про це вранці у четвер, 9...

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