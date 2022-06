“Аплодую Верховній Раді”: президент ПАРЄ привітав ратифікацію Україною Стамбульської конвенції

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс прокоментував рішення Верховної Ради ратифікувати Стамбульську конвенцію.

Про це він написав у вівторок, 20 червня, у своєму твітері.

“Я аплодую Верховній Раді за ратифікацію Стамбульської конвенції! Дякую спікеру Руслану Стефанчуку та делегації України в ПАРЄ під керівництвом Марії Мезенцевої за забезпечення цього важливого рішення!” – написав Кокс у своєму твітері.

I applaud the @ua_parliament for ratifying the Istanbul Convention! Thank you Speaker @r_stefanchuk and the Ukrainian PACE delgation headed by @mezentseva_dep for ensuring this important decision!@CoE_endVAW pic.twitter.com/9nQuge0xnH

— Tiny Kox (@PACE_President) June 20, 2022