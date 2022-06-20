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Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

20/06/2022 13:27

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію.

Про це в понеділок, 20 червня, повідомив нардеп від “Голосу” Андрій Осадчук у фейсбуці.

Таке рішення підтримали 259 народних депутатів, проти – 8, утрималися – 28.

“Стамбульська конвенція ратифікована Україною. Ми на крок ближче до цивілізованого світу“, – написав він.

Голосування по фракціях:

“Нарешті епопея довжиною у понад 10 років завершена (…) Ви напевно чули про випадки, коли поліція на виклик до домівки, де одна людина б‘є іншу, відповідала: “Самі розберуться”? – бо у суспільстві банально немає (поки ще) культури беззаперечного нетолерування домашнього насильства у будь-якому його прояві: фізичному, сексуальному, економічному, психологічному. Конвенція фіксує зобов’язання держави активніше протидіяти і запобігати насильству”, – написала народна депутатка від “Голосу” Соломія Бобровська.

Напередодні президент Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Конвенції. Наприкінці січня 2022-го друга петиція з вимогою ратифікувати документ набрала необхідну кількість голосів, і глава держави на неї зреагував: пообіцяв, що після доопрацювання МЗС низки документів Конвенцію ратифікує Верховна Рада.
Вимогу ратифікувати  цей документ непублічно озвучували деякі держави – члени ЄС як передумову для затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Довідково

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, вперше підписана 2011 року.

Це перший подібний документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз.

Проте ще 10 з них не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але довго не була ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну “гендер”.

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Україна

Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію

Верховна Рада ратифікувала Стамбульську конвенцію. Про це в понеділок, 20 червня, повідомив нардеп від “Голосу” Андрій Осадчук у фейсбуці. Таке рішення підтримали 259 народних депутатів, проти – 8, утрималися...

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