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Зеленський пропонує Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

18/06/2022 18:59

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція.

Відповідна інформація про документ оприлюднена на сайті парламенту, повідомляє “Європейська правда“.

За даними джерел “ЄП”, депутати Ради можуть розглянути законопроєкт у понеділок, 20 червня.

Вимогу ратифікувати Стамбульську конвенцію непублічно озвучували деякі держави – члени ЄС як передумову для затвердження статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

Довідка:

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про запобігання і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства – міжнародна угода, вперше підписана 2011 року.

Це перший подібний документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством щодо жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне і сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Документ підписали 46 країн і Євросоюз.

Проте ще 11 з них, у тому числі і Україна, не ратифікували цю угоду. Стамбульська конвенція була підписана Україною ще у 2011 році, але досі не ратифікована через протести церков та консервативних політиків проти вжитого у ній терміну “гендер”.

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Україна

Зеленський пропонує Раді ратифікувати Стамбульську конвенцію

Президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання домашньому насильству, відомої також як Стамбульська конвенція. Відповідна інформація про документ оприлюднена...

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