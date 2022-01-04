Стефанішина заявила, коли в Україні ратифікують Стамбульську конвенцію

Ольга Стефанішина. Фото: "Європейська правда"

Віцепрем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розраховує, що Стамбульську конвенцію буде ратифіковано в Україні у 2022 році.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна” у вівторок, 4 січня.

“Великий досвід нератифікації Конвенції дає нам розуміння, які інструменти неефективні. З іншого боку, ми зробили декілька важливих речей, що наближають нас до ратифікації, і продовжимо цю роботу в 2022 році. Зокрема, ми сформували застереження до Конвенції, з якими подаватиметься документ на ратифікацію. Ці застереження є квінтесенцією всіх дискусій з різними сторонами, і з консервативним крилом суспільства, з релігійним співтовариством та з експертним середовищем. Вони передбачають, що положення Конвенції жодним чином не впливають на положення Конституції України, що Конвенція не стосується будь-яких питань гендерної ідеології чи ідентичності, і відповідно ці застереження знімають різночитання положень самої Конвенції”, – сказала Стефанішина.

Урядовиця також розповіла, що отримала лист від генерального секретаря Ради Європи, яка офіційно роз’яснила від імені РЄ зміст самої Конвенції.

“У цьому листі підтверджується, що Конвенція не має нічого спільного з питаннями гендерної ідентичності, що стосується виключно можливості захисту осіб, які страждають від домашнього насильства, вона дає додаткові інструменти міжнародного співробітництва та захисту наших громадян за кордоном. Крім того, це дає змогу Україні стати об’єктом загальноєвропейського моніторингу”, – додала Стефанішина.

Віцепрем’єрка заявила, що і уряд, і президент підтримали ратифікацію Стамбульської конвенції, і цей законопроєкт буде внесений до парламенту.

“Водночас я як віцепрем’єр, який координує цей процес в уряді, вважаю, що для ратифікації варто вибрати правильний час. Ми на початку 2022 року сконцентруємося на комунікаційній кампанії, на роботі з депутатським корпусом, і перше півріччя проведемо під егідою налагодження консенсусу щодо ратифікації та подальшого внесення закону до парламенту”, – зазначила вона.

На уточнювальне питання Стефанішина заявила, що Стамбульську конвенцію ратифікують у 2022 році.

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Нагадаємо, в липні 2020 року віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Кабінет Міністрів України готовий внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як відомо, Стамбульська конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у турецькому Стамбулі.

Це перший документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Україна одна з перших країн, яка підписала Конвенцію ще в 2011 році, але досі не ратифікувала. Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем – щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.

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