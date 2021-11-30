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Зеленський виступає за приєднання України до Стамбульської конвенції

30/11/2021 21:23

Президент України Володимир Зеленський підтримує кроки, спрямовані на захист прав осіб, які постраждали від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, а також забезпечення належного реагування на його випадки.

Про це у вівторок, 30 листопада, інформує пресслужба глави держави.

“В офісі президента завершується підготовка до подання на розгляд Верховної Ради України проекту закону “Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами”. Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту зазначений законопроект”, – йдеться у повідомленні.

У зв’язку з цим, наголосили в ОП, найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації Україною Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, в липні 2020 року віцепрем’єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Кабінет Міністрів України готовий внести на розгляд парламенту законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції.

Як відомо, Стамбульська конвенція – Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, яка була відкрита для підписання 11 травня 2011 у турецькому Стамбулі.
Це перший документ, який юридично зобов’язує створити правову базу для боротьби з насильством стосовно жінок. Країни, що приєдналися до конвенції, повинні криміналізувати психологічне насильство, переслідування, фізичне та сексуальне насильство, примусовий шлюб, примусові аборти і стерилізацію.

Україна одна з перших країн, яка підписала Конвенцію ще в 2011 році, але досі не ратифікувала. Наразі Стамбульську конвенцію ратифікували понад 30 країн.

Європейський Союз та Рада Європи закликають Україну ратифікувати її без зволікань. В Україні насильство над жінками залишається однією з найгостріших соціальних проблем – щорічно кількість жертв сягає 1,1 мільйона.

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