У ЗСУ розповіли про втрати військової техніки: західна допомога покриває лише до 15% потреб

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Українське командування вперше назвало цифри втрат військової техніки внаслідок бойових дій: за словами командувача логістики Сухопутних військ ЗСУ Володимира Карпенка, вони сягають до 50%.

Про це він розповів виданню National Defence в кулуарах виставки Eurosatory.

“Я поки не говоритиму про протитанкові керовані ракети або протитанкові керовані засоби. Я говорю тільки про важке озброєння. На сьогодні ми маємо приблизно 30-40%, а іноді й до 50% втрат техніки внаслідок активних боїв. Таким чином, ми втратили приблизно 50%.

Втрачено близько 1300 БМП, 400 танків, 700 артсистем“, зазначив бригадний генерал Карпенко.

Якщо зіставити ці цифри з тими даними про втрати російських військ в Україні, які наводить Міноборони, виходить таке співвідношення: танкам – 1 до 3.64, бронемашини – 1 до 2.74, артилерійські системи – 1 до 1.04, тобто майже нарівні.

“Вдумайтеся: одна бригада займає близько 40 кілометрів лінії оборони. Отже, для прикриття активного бойового конфлікту потрібно 40 бригад. Кожна бригада – це 100 БМП, 30 танків, 54 артсистеми”, – зауважив він.

Відповідно, щоб повноцінно прикрити всю лінію фронту, де відбуваються активні бої, Україні потрібно щонайменше 4000 БМП, 1200 танків та майже 2,2 тисячі артилерійських систем.

“Ми отримали велику кількість систем озброєння. Але, на жаль, за такого масово витрачання ресурсу вони покривають лише 10–15% наших потреб. Потрібна артилерія, потрібні артилерійські боєприпаси, БМП, бойові машини, танки. Нам потрібні системи ППО й реактивна система залпового вогню”, – додав заступник міністра оборони Денис Шарапов.

Як зауважує українське видання Defense Express, ситуацію із запитом на озброєння для ЗСУ підкреслює також зауваження заступника міністра про те, що це перша за останні 20 років виставка Eurosatory, де Україна виступає не як виробник зброї, а навпаки – стала найбільшим у світі покупцем техніки та озброєння.

Шарапов також підкреслив, що місія делегації України на цій виставці – налагодити та прискорити процес поставок зброї для України. І показати, що українські бійці найкраще у світі використовують найсучасніші зразки озброєння.

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