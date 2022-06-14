Україна отримала від партнерів 10% зброї, про яку просила, – Міноборони

Західні партнери наразі передали Україні близько 10% озброєнь, про які просив Київ.

Про це у вівторок, 14 червня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону.

“Яких би зусиль не докладала Україна на сьогодні, якою б професійною не була наша армія, без допомоги західних партнерів ми не зможемо виграти цю війну. … Від того, що Україна заявляла, що нам потрібно, ми на сьогодні маємо приблизно 10%”, – розповіла Маляр, яку цитує “Радіо Свобода”.

За її словами, на полі бою в день Україна витрачає близько 5-6 тисяч артилерійських снарядів, Росія витрачає в 10 разів більше.

“От цифри, які навіть не треба коментувати”, – заявила Маляр.

Заступниця міністра оборони наголосила, що Захід має прискорити надання допомоги. Київ, за її словами, очікує від засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”, запланованого на 15 червня в Брюсселі, озвучення чітких часових рамок щодо надання допомоги.

“Дійсно зараз треба ставити питання, щоб були встановлені чіткі терміни, бо кожен день зволікання – це фактично життя українських воїнів, це життя українських людей – цивільного населення, це зруйновані українські міста, і, зрештою, це, як ми бачимо вже зараз, – тимчасово окуповані території. І тому, на жаль, ми не можемо чекати дуже довго, бо ситуація – дуже складна. І ми очікуємо на те, що наші західні партнери не просто зголосяться допомагати, як це вже є зараз, а й будуть чіткі рамки часу, й це будуть найближчі терміни, і це буде саме та допомога, якої потребує Україна”, – зазначила Маляр.

Вона згадала при цьому, що Росія докладає всіх зусиль, щоб зривати ці постачання.

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