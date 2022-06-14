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Глава держави пояснив, від чого залежить швидкість деокупації територій України

14/06/2022 20:35

Від постачання Україні зброї залежить швидкість деокупації територій нашої держави, і будь-які зволікання в цьому питанні загрожують стагнацією на фронті.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції для представників ЗМІ Данії у вівторок, 14 червня.

«Я вдячний, що надходить (озброєння. – Н.). Але воно має надходити швидше, якщо ми всі живемо однією метою – щоб був мир, щоб не було війни у Європі і щоб ця війна Російської Федерації не пішла в інші країни, в країни Євросоюзу та країни НАТО. А що в неї такі мрії й думки є, я в цьому впевнений”, – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що від міцності та стійкості України залежать подальші плани країни-агресора щодо інших держав.

“Впевнений, якщо Україна не буде міцною, вони підуть далі. Київ – це не фініш у їхньому марафоні. Це для них початок. Ми показали свою міцність, і зараз дуже важливо, щоб цю міцність разом з нами показували наші західні партнери”, – зазначив президент України.

За словами глави держави, у разі затягування постачання зброї війна в Україні набуде стагнаційного характеру.

“Всі стоятимуть на місці. Буде просування тієї чи іншої сторони на один-п’ять кілометрів вперед, а потім – на один-п’ять кілометрів назад. Якщо буде більше зброї, яка є в нашому запиті до наших партнерів, то ми почнемо просуватися вперед”, – зазначив глава держави.

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