Війна має закінчитися повагою до суверенітету України, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна має закінчитися повагою до суверенітету України, а українці мають відновити територіальну цілісність країни.
Таку думку глава держави висловив під час брифінгу з представниками ЗМІ Данії у вівторок, 14 червня.
“Ця війна має закінчитися повагою до нашого народу, повагою до нашої землі, повагою до наших людей, дітей, нашої сучасності та майбутнього і, нарешті, повагою до нашого суверенітету”, – сказав президент, його цитує “Новое время”.
Він додав, що інші народи можуть прибувати до України “тільки в гості та без зброї”.
“Ми маємо відновити нашу територіальну цілісність. Я розумію, що не все одразу. Я розумію, що це великий виклик для нас”, – наголосив президент.
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