Зеленський відповів, чи буде Україна обстрілювати цивільні квартали РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали Російської Федерації.
Таку думку президент озвучив під час онлайн-пресконференції для представників данських ЗМІ у вівторок, 14 червня.
У Зеленського запитали, чи буде України обстрілювати територію Росії, якщо на це погодиться Захід. На це він відповів:
“Ні. Нам не цікаві обстріли цивільних людей. Ми не терористи, щоб обстрілювати цивільні квартали. Ми нормальні здорові люди. Ця зброя нам потрібна, щоб звільнити нашу державу”, – сказав глава держави.
Президент пояснив, що в Україні є місця, де зосереджені українські захисники на відстані понад 100 км від російських окупантів.
Тому, за словами Зеленського, Україні потрібна відповідна зброя, котра б діставала до загарбників на таку дистанцію.
“Ми не можемо просто віддавати людей… Я дуже хочу, щоб вони воювали і повернулись додому. Нам потрібна відповідна зброя, щоб скоротити цю дистанцію. Зброя, яка працює на таку відстань. Ми працюємо на окупованій нашій землі, а не на території російської держави”, – сказав президент.
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